Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități

În mai 2014, președintele de atunci al României, Traian Băsescu, a fost scuipat la o festivitate dedicată Navei Şcoală Mircea, de un bărbat din Constanța, Adrian Zglobiu (52 de ani). În noiembrie 2014, Zglobiu a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei Constanţa la trei luni de închisoare cu suspendare pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. El fusese anchetat şi pentru ultraj, în urma plângerii formulate împotriva sa de Traian Băsescu, dar procurorii au stabilit că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

Adrian Zglobiu a fost amendat cu 10.000 lei deoarece a aruncat gunoiul pe stradă

S-a mai dispus ca Zglobiu să presteze muncă în folosul comunității, timp de 40 de zile, la căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Constanţa sau la Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul administraţiei locale şi l-a obligat să plătească către stat suma de 2.900 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Numele lui Adrian Zglobiu figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 29 septembrie 2023 la Judecătoria Constanța, al cărui obiect este „plângere contravențională”, în timp ce intimat este Primarul Municipiului Constanța.

Din dosarul consultat de FANATIK reiese că procesul verbal din 23.09.2023, întocmit de autoritățile locale, a fost realizat în urma controlului efectuat ȋn ziua de 15.09.2023, că Adrian Zglobiu, în calitate de producător de deşeuri, nu a folosit sistemul de colectare depozitȃnd deşeurile provenite din activităţile gospodăreşti pe trotuar, pe domeniul public, ȋn vecinătatea imobilului de pe Strada Olteniei, fiind surprins de sistemul de supraveghere video al Municipiului Constanţa. S-a menționat că faptele săvârşite sunt prevăzute de art. 30 alin. 4 din OUG 92/2021 sancţionate de art. 62 alin. 1 lit. c din OUG 92/2021. Adrian Zglobiu a fost sancţionat cu amendă ȋn cuantum de 10.000 lei, putȃnd achita ȋn termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal suma de 5.000 lei reprezentȃnd jumătate din minimul amenzi.

Zglobiu a solicitat anularea procesului verbal, susținând că menajer a fost aplicată ȋn mod abuziv şi excesiv, că ȋn tomberon era gunoi menajer selectat cu plasticul separat ȋn saci cumpăraţi de acesta, că nu a primit tomberon galben nici saci pentru colectare deşeuri reciclabile și nu a fost anunţat de intenţia autorităţilor. De asemenea, Adrian Zglobiu a mai susținut că imaginile înregistrate sunt cenzurate deoarece acesta a intrat ȋn curte, a scos pungile de gunoi după 10 secunde pentru că are o soră pe moarte cu o tumoare imensă, motiv pentru care nu poate depozita ȋn curte un tomberon plin de gunoi la nesfȃrşit.

Referitor la încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina lui Adrian Zglobiu, instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 30 alin. 4 din OUG 92/2021, „(4) Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii economici prevăzuți în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) și i).” Potrivit art. 21 din OUG 92/2021, „Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special: a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră; b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special”.

Fapta a fost recunoscută de bărbatul care l-a scuipat pe Traian Băsescu

Referitor la apărările lui Adrian Zglobiu, în sensul că ȋn tomberon era gunoi menajer selectat cu plasticul separat ȋn saci cumpăraţi de acesta, că nu a primit tomberon galben nici saci pentru colectare deşeuri reciclabile, că nu a fost anunţat de intenţia autorităţilor, că nu i s-a ridicat gunoiul ȋn seara respectivă, instanţa a menționat că le va înlătura, întrucât nu sunt relevante sub aspectul încadrării juridice, din moment ce Adrian Zglobiu a depozitat deşeurile rezultate din activităţile gospodăreşti din tomberon, direct pe trotuar.

În dosar se menționează că înregistrarea video din sistemul de supraveghere video al municipiului Constanţa reliefeaă faptul că, după ce a ieșit din imobil, Adrian Zglobiu s-a deplasat direct ȋn vecinătatea acestuia, depozitȃnd deşeurile rezultate din activităţile gospodăreşti din tomberon, direct pe trotuar. Faptul că Adrian Zglobiu are o soră pe moarte cu o tumoare imensă pentru care nu poate depozita ȋn curte un tomberon plin de gunoi la nesfȃrşit este regretabil, dar nu ar prezenta relevanţă sub aspectul încadrării juridice chiar dacă ar fi dovedit, se menționează în dosar.

De asemenea, Adrian Zglobiu a depus la dosar un contract de comodat pentru europubela galbenă de 120 litri pentru a arăta că nu a primit-o. Cu toate acestea, contractul de comodat prevede cedarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra europubelei galbene, ȋn timp ce Zglobiu susţine că nu avea această pubelă la momentul comiterii faptei. Oricare ar fi ipoteza reţinută, aceasta nu are relevanță de vreme ce probele administrate dovedesc fapta care, de altfel, a fost recunoscută de petent ȋn procesul-verbal contestat (menţiune „am aruncat o singură dată”).

În dosar se arată că nu e oportună înlocuirea amenzii cu un avertisment

Instanţa a arătat că nu apreciază ca fiind oportună înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului, prin raportare la fapta reţinută în sarcina lui Adrian Zglobiu. De asemenea, instanţa a subliniat că necesitatea protecţiei mediului, în contextul unei dezvoltări din ce în ce mai rapide a societăţii reprezintă unul din obiectivele fundamentale ce trebuie aduse la îndeplinire. Or, tocmai prin reglementarea unui cadru legal strict în materia colectării deşeurilor şi prin respectarea exigenţelor stabilite de acesta, se poate ajunge la îndeplinirea acestui deziderat. , nerespectarea dispoziţiilor legale edictate în îndeplinirea acestui obiectiv, prin netratarea şi abandonarea deşeurilor în locuri nepermise, putând duce la consecinţe grave, nu doar pentru un grup restrâns de indivizi, ci pentru întreaga societate.

S-a specificat că sancţionarea cu promptitudine a unor astfel de fapte, în opinia instanţei, ar conduce şi la responsabilizarea cetăţenilor în sensul respectării normelor legale referitoare la gestionarea deşeurilor în condiţii de siguranţă. Instanţa a atras atenţia lui Adrian Zglobiu că conduita sa are un impact asupra mediului ȋnconjurător şi că pentru prezervarea mediului şi a sănătăţii populaţiei este esenţial ca acest tip de fapte care pot avea un impact negativ asupra mediului ȋnconjurător să fie desfășurate conform legii, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În aceste condiţii, observând şi faptul că lui Adrian Zglobiu i-a fost aplicată sancţiunea amenzii în cuantumul minim prevăzut de legiuitor, instanţa a arătat că va menţine procesul-verbal de contravenţie dedus judecăţii, astfel că va respinge plângerea contravenţională formulată de acesta împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din data de 23.09.2023 ca neîntemeiată. Această decizie, la care Adrian Zglobiu nu a formulat apel, a fost luată de Judecătoria Constanța pe 19 august 2024.