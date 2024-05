Ce se întâmplă cu Bruce Willis. Fiica cea mare a actorului face dezvăluiri: ”Tatăl meu este atât de iubit”

Ce se întâmplă cu Bruce Willis și în ce stare se află celebrul actor? Fiica cea mare a acestuia a vorbit ce se întâmplă cu tatăl său, dar și cum au evoluat lucrurile în ultima perioadă. Se pare că veștile sunt destul de bune.

Ce se întâmplă cu Bruce Willis

Anul trecut, . Au tot existat discuții în ultimele luni de zile cu privire la starea de sănătate a acestuia. Care este însă adevărul?

Rumer Willis, în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre tatăl său. Aceasta a fost prezentă la Gala Jhpiego’s Laughter is the Best Medicine, care a avut loc pe data de 2 mai, la Beverly Wilshire Hotel.

Iar întrebată de jurnaliști despre marele actor, ea a dat vești excelente. Se pare că starea de spirit a lui Bruce Willis este una destul de bună. Mai mult de atât, Rumer Willis a mai dezvăluit că în ultimul an a realizat mai multe lucruri.

Și-a dat seama cât de multă lume a fost alături de tatăl său, dar și câte persoane l-au apreciat pe acesta. Totodată, întreaga experiență a adus speranță pentru întreaga familie, a mai adăugat ea.

“Pentru mine, în timpul acestei experienţe, ceea ce a fost atât de incredibil a fost faptul că tatăl meu este atât de iubit. (…) Dacă împărtăşirea experienţei noastre poate aduce speranţă (…), dacă poate avea un efect şi poate aduce nădejde, alinare, pentru altcineva care trece prin aşa ceva, atunci pentru mine, asta înseamnă… totul”, a declarat Rumer Willis.

Ce spunea Sylvester Stallone

Menționăm faptul că boala de care suferă marele actor are simptome destul de neplăcute. Printre acestea se numără pierderea abilităților motorii. Totodată, o persoană care suferă de demență frontotemporală poate avea probleme de mers, dar și spasme musculare.

Iar în timp, toate aceste simptome pot ajunge să fie destul de grave. De altfel, conform presei de peste hotare, aceasta este și cea mai frecventă formă de demență pentru persoanele sub 60 de ani.

Amintim că acum ceva timp, bunul prieten al lui Bruce Willis, . ”Bruce trece prin momente foarte, foarte dificile. Deci a fost cam necomunicativ. Asta mă omoară. Este atât de trist”, a spus actorul pentru presa internațională.