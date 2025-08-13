Ce se întâmplă cu bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026. Schimbări importante în cuantum și criteriile de acordare 

Cum vor fi acordate bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026. Proiectul propus de Ministerul Educației și Cercetării vine cu schimbări mari. Sunt vizate inclusiv criteriile de acordare.

Cum se vor acorda bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026

Ministerul Educației și Cercetării a fost pus consultare publică metodologia-cadru de . Sunt anunțate schimbări semnificative în acordarea de burse de merit, cât și a celor sociale.

Proiectul prevede și eliminarea burselor sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale. Vor beneficia de bursă socială doar elevii care se încadrează la bursele condiționate de venit, potrivit .

Pentru anul școlar 2025 – 2026, vor fi trei tipuri de burse. se va acorda pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual.

Bursa socială se va acorda pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual. Totodată, pot beneficia de bursă tehnologică elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual.

Pentru bursa de merit, cuantumul este de 450 de lei pe lună. Pentru bursa socială, cuantumul va fi de 30o de lei pe lună, la fel și în cazul bursei tehnologice.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, ținând cont de sumele alocare de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte venituri obținute conform legii.

Câți elevi vor beneficia de bursă

Potrivit proiectului, vor primi burse de merit cel mult 15% din elevii unei clase cu medii generale mai mari sau egale cu 9,00, pe anul școlar anterior.

În cazul elevilor de clasa a V-a, bursele de merit se vor acorda pe baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9. Media pentru bursă se va calcula ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor din primele două intervale de cursuri din anul școlar curent.

Elevii din fiecare clasă a IX-a vor primi bursă de merit ținând cont de mediile de admitere în învăţământul liceal sau profesional şi dual mai mari sau egale cu 9,00.

În cazul învățământului liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, sintagma “medie de admitere” se referă la media finală de admitere, care se calculează potrivit prevederilor ordinului de ministru care reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru fiecare an şcolar.

Criterii de departajare pentru acordarea burselor

Criteriile de departajare pentru elevii cu aceeași medie la acordarea bursei de merit vor fi stabilite prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, avizată de inspectoratele școlare județene (IȘJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB), în termen de 2 zile de la data la care solicitarea a fost înregistrată la inspectorat.

Avizul IȘJ/ IȘMB este unul consultativ. Numărul de beneficiari corespunzător procentului de 15% din elevii unei clase de gimnaziu și liceu se va face prin rotunjirea la numărul întreg imediat superior.

Pentru elevii din clasa a V-a, listele beneficiarilor trebuie stabilite în luna ianuarie a anului calendaristic următor în care aceștia vor obține rezultatele școlare menționate mai sus. Bursele vor fi plătite din luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la finalul cursurilor din anul școlar respectiv.

Bursele de merit vor fi acordate la propunerea dirigintelui. Acestea nu sunt condiționate de depunerea unei cereri. Profesorul diriginte va înainta, la secretariat, lista cu elevii propuși pentru bursa de merit.

Acest lucru trebuie făcut în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor pentru anul școlar, pentru elevii din clasele VI – XIII. Pentru cei din clasa a V-a, lista va fi depusă în primele 15 zile calendaristice din ianuarie.

Elevii care vor primi burse sociale

Bursa socială se va acorda la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului. Pot primi bursă socială elevii din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență de zi. Sunt vizați și cei care sunt școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital.

Vor primi bursă socială dacă se încadrează la una dintre următoarele categorii:

elevii care provin din familii cu venit mediu net pe membru, în ultimele 12 luni, sub 50% din salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.;

elevii care au unul sau ambii părinți decedați, precum și elevii care sunt în plasament/plasament de urgență, fără să fie luat în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevii cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, fără a ține cont de nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi cu afecțiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai lungă de 4 săptămâni, în cadrul “Școlii din spital” sau la domiciliu, nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării

elevii proveniți din familii beneficiare de venit minim de incluziune, conform Legii Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Pentru a obține bursa socială, elevii majori sau părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună o cere la secretariatul unității de învățământ.

Aceasta trebuie însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale. Cererea se depune primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar. Pentru a primi bursă socială, elevii beneficiari trebuie să aibă media 10 la purtare și să fie prezenți la cursuri.

Criterii de acordare pentru bursa tehnologică

Pot primi bursă tehnologică elevii din învățământul profesional, inclusiv dual. Dirigintele poate înainta, la secretariat, lista cu elevii propuși pentru bursă, în primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar.

Elevii repetenți nu beneficiază de bursa tehnologică. Sunt exceptați de la această regulă elevii care repetă anul școlar din motive medicale. De altfel, sunt exceptați și elevii de liceu care trec în profesional.

Dacă elevii acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate pe lună, nu vor primi bursa tehnologică pe luna respectivă.