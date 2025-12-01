Ce se întâmplă cu cei 100.000 de oameni rămași fără apă în Prahova și Dâmbovița. Când s-ar putea relua internările la spitalul din Câmpina: „Durează o noapte să umplem cisterna”

ADVERTISEMENT

100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă în ultimele trei zile, iar situația, care afectează inclusiv spitalul din municipiul Câmpina, nu pare să se rezolve prea repede.

Ce se întâmplă cu cei 100.000 de oameni rămași fără apă în două județe din România. Situația continuă să fie critică la spitalul din Câmpina

FANATIK a stat de vorbă cu primarul orașului de unde pacienții au fost redirecționați către alte spitale din județul Prahova, dat fiind că managementul a decis că vor fi tratate doar urgențele. Criza a fost provocată de din weekendul 28 – 30 noiembrie, care s-au suprapus peste niște lucrări începute în vară la barajul Paltinu. Apa, plină de mâl, nu a mai putut fi filtrată, iar pentru a nu fi pusă în pericol sănătatea oamenilor, s-a decis să se închidă robinetele de tot.

Primărița Irina Mihaela Nistor ne-a spus că nu doar spitalul municipal din Câmpina a avut de suferit de lipsa apei, ci și centrele pentru persoane cu nevoi speciale sau un cămin privat de bătrâni. Nu mai vorbim de oamenii care au rămas fără apă în propriile lor gospodării.

Primărița din Câmpina: „Tot ce înseamnă realimentare se face prin barajul Măneciu și durează transportul”. E nevoie de o noapte întreagă pentru umplerea unei cisterne

Nistor a declarat că primele demersuri au fost făcute încă din 28 noiembrie, după ce s-a spus că în 24 de ore se va rezolva criza de apă, lucru care s-a prelungit cu încă 48 de ore. Cel mai probabil, situația va reveni la normal miercuri, pe 2 decembrie, însă nimic nu e bătut în cuie.

„Noi am făcut primele demersuri de vineri (n. red.: 28 noiembrie) și am încercat să ne asigurăm imediat că vom avea apă la spitale, că avem și apă potabilă. Cu apă potabilă am dus în containere cu HidroPrahova și nu doar la spitale, ci și la centrele de dizabilități, și la centrele de sindrom Down și la centrul privat pe care îl avem pentru bătrâni. În plus, prin serviciul de la primărie am dus apă menajeră, nepotabilă. În fiecare zi realimentăm, că nu avem ce să facem, așa că vedem cât putem să o ținem și așa. Durează un pic cam mult, pentru că tot ce înseamnă realimentare se face prin Barajul Măneciu și durează transportul.

Pentru cea menajeră, am dus cu cisterna de la seră dintr-un foraj pe care îl avem acolo. Durează cam o zi, o noapte întreagă să umplem cisterna. A doua zi o folosim și băgăm din nou la încărcat. Asigurăm, e o situație de criză în tot orașul și în cele 13 localități câte mai sunt. Știți că nu se mai fac internări. Pacienții sunt redirecționați către spitalele din Ploiești, iar la noi se tratează doar urgențele”, a declarat edilul orașului Câmpina, pentru FANATIK.

Când se rezolvă problema? Cel mai optimist scenariu

Confruntată cu acuzațiile că primăria nu a fost suficient de pregătită pentru situația de criză, Irina Nistor ne-a spus că a făcut tot ce i-a stat în putință și că instituția pe care o conduce nu a primit nicio informare oficială, vreun document clar de la Apele Române cu privire la lucrările care au început la Paltinu încă din luna iunie. „Din informațiile primite după ședințele de la prefectură, în momentul în care s-au oprit precipitațiile trebuie să decanteze bazinul. Când scade turbiditatea, poate fi tratată apa. Din momentul acela trebuie să treacă 72 de ore. Poate că miercuri, dar să zic că e miercuri și să nu fie miercuri, poate să fie marți ziua în care situația revine la normal. Cel mai optimist scenariu e că miercuri se va rezolva.

Cum răspunde primăria din Câmpina acuzațiilor că nu a fost suficient de pregătită de criză: „Știa toată lumea că se lucrează acolo, dar nu aveam o informare oficială”

Noi am fost pregătiți. De vineri dimineață noi am avut containere. Containerele pe care le-am avut din cadrul primăriei au fost umplute și duse la spitale, la centre. Cât de pregătiți să fim atâta timp cât s-a oprit și apa menajeră și apa potabilă? S-a spus că revine în 24 de ore, iar după 24 de ore situația nu s-a rezolvat și am încercat demersurile începute. Nu ai cum într-o astfel de situație, într-un oraș de 30.000 de locuitori să faci față numai la nivel local pentru consumul populației. S-a adus apă potabilă din rezervele statului, îmbuteliată, dar cât? Gândiți-vă că oamenii au nevoie de apă și pentru anumite activități din gospodării și să bea. Am spus-o și o spun: noi de la primărie nu am primit nicio informație cu privire la aceste lucrări, din iunie de când au început lucrările.

Că știa toată lumea că se lucrează acolo, dar nu aveam o informare oficială. Nu mi-aș fi pus niciodată problema că dacă se lucrează la baraj cineva nu e în stare să ia în calcul niște măsuri de precauție că s-ar putea întâmpla ceva, să lași încă 12 localități învecinate fără apă, două județe, și Prahova și Dâmbovița. Eu nu pot să cred că cineva care gestionează o astfel de problemă nu se gândește că dacă se întâmplă ceva nu se asigură o rezervă de apă, un necesar minim pentru o asemenea populație. Sunt afectați peste 100.000 de oameni”, a adăugat primărița, pentru FANATIK.

Pacienții care trebuiau să fie internați la Câmpina sunt în siguranță, mutați la spitalele din Ploiești

Întrebată câți au avut de suferit de situația de la Câmpina, primărița nu ne-a putut oferi ceva concret, însă toți cei care trebuiau să se interneze la spitalul din oraș sunt pe mâini bune, căci au fost transportați la Ploiești: „Nu pot să vă spun câți pacienți sunt afectați, câți au fost trimiși către alte spitale din cei care trebuiau să fie internați. Ce pot să vă spun e că de vineri seara, sâmbătă dimineață cel târziu doctorii au luat decizia să fie redirecționați cei care aveau nevoie de internări către spitalele din Ploiești”.