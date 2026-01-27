Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități

ADVERTISEMENT

Ryan Wedding, despre care s-a spus că este cel mai căutat om din lume, a fost arestat. Toți oamenii se întreabă acum ce se întâmplă cu fostul campion de la Jocurile Olimpice, la snowboard, în vârstă de 44 de ani.

Unde va fi judecat cel mai căutat om de pe glob

Autoritățile din Statele Unite ale Americii au anunțat că . A fost căutat de FBI ani la rând, pe numele său fiind pusă și o recompensă uriașă. Aceasta se ridică la valoarea de 15 milioane de dolari.

Fostul sportiv Ryan Wedding s-a ascuns vreme de 10 ani, în Mexic. Considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri, acesta este acuzat pentru comandarea uciderii unui martor. În plus, va fi judecat și pentru alte fapte.

Transportul de substanțe interzise este o altă acuzație care planează asupra sa. La numai câteva zile după ce a fost capturat fostul campion olimpic, de origine canadiană, autoritățile au luat o decizie complet neașteptată.

Pe ultima sută de metri a fost produsă o schimbare majoră. Potrivit , Ryan Wedding a făcut parte din clanul Sinaloa, urmând să fie pus sub acuzare. Inițial, trebuia să ajungă la o instanță în centrul Los Angeles-ului.

Sursa menționată mai arată că, planurile pe care le aveau oamenii legii s-au modificat. Prin urmare, înfățișarea va avea loc în Santa Ana, însă momentan nu există prea multe informații despre ziua în care va începe procesul.

Sportivul canadian, plasat pe lista FBI

În martie 2025 . Astfel, a fost luată decizia de a-l include pe lista celor mai căutați 10 fugari din lume. La momentul respectiv, autoritățile din SUA îl plasau pe locul 6.

„Ca să vă spun cât de rău este Ryan Wedding, a trecut de la snowboarder olimpic la cel mai mare traficant de narcotice din timpurile moderne. Este un El Chapo modern. Este un Pablo Escobar modern și credea că poate scăpa de justiție.

Acest individ, organizația sa și cartelul Sinaloa au răspândit narcotice pe străzile Americii de Nord și au ucis prea mulți tineri și au corupt prea mulți cetățeni. Și asta se termină astăzi”, a spus șeful FBI, Kash Patel, după ce campionul de la Jocurile Olimpice a fost arestat.

Cine e cel mai căutat om din lume

Fostul sportiv de performanță s-a născut în Ontario, Canada, în 1981. Ryan Wedding provenea dintr-o familie înstărită. Bunicul său deținea o stațiune de schi, în timp ce unchiul său era antrenor pentru echipa națională a Canadei.

Cel mai căutat om din lume a devenit un schior de performanță încă de la vârsta de 12 ani. În 2002, a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de iarnă, dar parcursul său s-a încheiat cu o dezamăgire, când a terminat pe locul 24.

Eșecul l-a făcut să își piardă pasiunea pentru sport. S-a înscris la facultate, perioadă în care a încercat culturismul. O vreme a lucrat în domeniul securității. Apoi, a muncit în domeniul imobiliar. Ulterior, Ryan Wedding a închiriat o fermă.

Pe terenul din această fermă a cultivat 6.800 de plante ilegale, evaluate la 10 milioane de dolari. Poliția a făcut o razie, însă a scăpat ca prin urechile acului. În 2008, a călătorit la San Diego pentru a se întâlni cu un furnizor, care era, de fapt, un informator guvernamental.

A fost arestat și condamnat. În 2010, și-a exprimat regretul în instanță, subliniind că a fost orbit de lăcomie. A primit o pedeapsă blândă din partea judecătorilor. A fost eliberat în 2011. În ciuda educației sale bogate a decis să facă „bani ușori”.

În 2018, a înființat „Organizația Wedding” și a făcut parteneriat cu notoriul Cartel Sinaloa pentru protecție. A devenit „El Jefe”. S-a specializat în traficul de droguri, în perioadele de apogeu făcând contrabandă cu 60 de tone anual, în valoare de 1 miliard de dolari.