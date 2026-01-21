Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac a evoluat foarte puțin la CFR Cluj după numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, iar tehnicianul pare că nu îl ia în calcul pe experimentatul mijlocaș, care nu a făcut deplasarea pentru cantonamentul de la Oliva Nova. Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, a oferit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii cu privire la situația „veteranului”.

Ultimele detalii despre situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a dezvăluit că Deac este supărat, deoarece și-ar dori să joace mai mult pentru CFR. Totuși, președintele „feroviarilor” a anunțat că acesta nu va părăsi echipa, urmând să facă parte din lot până în vară, când îi va expira contractul. Mai apoi, fostul internațional român ar urma să primească un post în conducerea administrativă.

„Ciprian e supărat că nu joacă. Și îl înțeleg, pentru că el are acea dorință mare de a juca și consideră că poate. Poate are și dreptate, dar antrenorul decide. Ce s-a întâmplat cu Ciprian e clar decizia lui Pancu, peste care nu ne băgăm. (n.r. e posibil să vrea să plece, să joace?) Nu.

Deac până la vară stă oricum la noi, se antrenează cu prima echipă. Eu sper să fie nevoie de el, să și joace și să fie util. Și eu am încredere în el. La vară i se termină contractul, o să îi dăm o funcție administrativă la club”, a afirmat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA. .

Neluțu Varga a anunțat ce funcție va avea Ciprian Deac la CFR Cluj

La scurt timp după ce decizia controversată a lui Daniel Pancu cu privire la Ciprian Deac a devenit un subiect de discuție în spațiul public, . Patronul CFR-ului a dezvăluit ce rol va ocupa Ciprian Deac după retragerea din cariera de fotbalist.

„Vă spun în premieră acum, Ciprian Deac va avea o funcție foarte importantă în club. Probabil, vicepreședinte al clubului și se va ocupa și de Academie. Va fi șeful Academiei, pentru că toți jucătorii, mai ales cei tineri, trebuie să ia exemplu de la acest fotbalist absolut uluitor. Deac este un fenomen! Niciodată în viața mea nu m-am purtat decât cu dragoste și cu onoare față de el”, afirma omul de afaceri pe 7 ianuarie.

Ce a declarat Daniel Pancu despre „cazul Deac”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul, Daniel Pancu a clarificat situația cu privire la Ciprian Deac. „A fost decizia mea, 100%. Am discutat cu el și atunci. Îmi pare rău că s-au creat foarte multe discuții în jurul acestui subiect. Eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile unui antrenor nu se discută. Eu trebuie să iau decizii aici. Fiind vorba despre o legendă, de un jucător pe care-l respect, nu am cum să-mi bat joc. A fost o imagine mult denaturată”.

