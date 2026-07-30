Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al FCSB după eliminarea dezastruoasă cu Auda. Ce urmează pentru formația „roș-albastră” în sezonul viitor

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FCSB s-a făcut de râs în „dubla” cu Auda din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. După eșecul cu 2-3 suferit în meciul tur de la București, echipa antrenată de Marius Baciu a fost surclasată în Letonia (4-1) și a părăsit competiția încă din turul 2 preliminar. Ce înseamnă rezultatul dezastruos pentru coeficientul european al „roș-albaștrilor”.

Ce înseamnă eșecul cu Auda pentru coeficientul european al FCSB-ului

Deși a fost eliminată din Conference League încă din turul 2 preliminar, FCSB își va păstra coeficientul actual (25,500) și pentru sezonul european 2027-2028. Acest lucru se întâmplă deoarece punctajul obținut în stagiunea actuală, 1,500, îl înlocuiește pe cel din sezonul 2021-2022, care a fost identic. FCSB era eliminată rușinos și atunci, fiind învinsă de Șahtior Karagandy.

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După o victorie cu 1-0 pe Arena Națională în prima manșă, echipa pregătită la acel moment de Dinu Todoran a cedat cu 1-2 în meciul retur, disputat în Armenia. Formația din Kazahstan a marcat al doilea gol în minutul 90+1 și a împins jocul în prelungiri, iar mai apoi s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare. Florin Tănase, Octavian Popescu, Valentin Crețu și Risto Radunovic au evoluat atât în acel joc, cât și în .

Cum este format coeficientul FCSB-ului pentru sezonul 2026-2027

Sezonul 2022-2023: 2,500 puncte

Sezonul 2023-2024: 2,000 puncte

Sezonul 2024-2025: 14,500 puncte

Sezonul 2025-2026: 5,000 puncte

Sezonul 2026-2027: 1,500 puncte

Total: 25,500 puncte

Ce înseamnă un coeficient de 25,500

Coeficientul de 25,500 rămâne unul solid pentru gruparea „roș-albastră”, care în acest sezon ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League. Dacă s-ar fi calificat în Champions League, FCSB ar fi fost cap de serie până în turul 3 cu acest coeficient. Dintre echipele românești implicate în sezonul actual al cupelor europene, FCSB este urmată de CFR Cluj, care are un coeficient de 17,500.

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Coeficientul campioanei Universitatea Craiova este de 10,500, iar Universitatea Cluj, aflată la doar al doilea sezon în competițiile continentale, avea doar 5,050. Ca și FCSB, .

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Ce faze a atins FCSB în Europa în ultimele 5 sezoane

În stagiunea 2022-2023, FCSB a trecut de trei tururi preliminare pentru a obține calificarea în grupele UEFA Conference League, unde a terminat pe ultimul loc într-o serie cu Anderlecht, West Ham United și Silkeborg. În stagiunea 2023-2024, „roș-albaștrii” au fost eliminați în turul 3 preliminar al Conference League, fiind învinși de norvegienii de la Nordsjaelland.

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Stagiunea 2024-2025 a fost una excelentă. Din postura de campioană, FCSB a fost eliminată în turul 3 preliminar al Champions League, dar a ajuns în faza ligii din Europa League. „Roș-albaștrii” au terminat pe locul 11 și au avansat în faza eliminatorie, unde au reușit să treacă de PAOK înainte de a fi eliminați în optimi de Olympique Lyon.

În stagiunea precedentă, FCSB a părăsit Champions League în turul 2, fiind învinsă de Shkendija, dar a ajuns din nou în faza principală a Europa League. De această dată, fosta campioană a avut un parcurs dezamăgitor și a încheiat faza ligii pe locul 27, care nu a adus calificarea în primăvara europeană. În fine, .