Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din acest sezon este dezastruoasă

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Universitatea Craiova, care a rămas singura reprezentantă a României în acest sezon al competițiilor UEFA, a remizat cu Ararat-Armenia în prima manșă a play-off-ului din Europa League. Doar campioana mai poate salva un sezon european care ar putea fi dezastruos pentru România, aflată momentan sub țări precum Andorra, Letonia sau Estonia în clasamentul coeficienților pentru stagiunea 2026-2027.

Dezastru pentru echipele din SuperLiga în cupele europene. România, depășită de Andorra, Liechtenstein și Islanda

Echipele românești au dezamăgit în preliminariile competițiilor europene. FCSB s-a făcut de râs contra letonilor de la Auda, fiind eliminată din turul 2 al Conference League după două eșecuri, 2-3 și 1-4. CFR Cluj a reușit să treacă de formația armeană Alashkert, însă apoi a fost umilită de norvegienii de la Tromso (0-5 și 1-2).

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Universitatea Cluj s-a ridicat la nivelul celor de la Dinamo Kiev în turul 1 al Europa League, fiind însă învinși după executarea loviturilor de departajare, iar apoi, în turul 2 din Conference League, au cedat contra celor de la Brann. Așadar, .

Doar campioana mai poate salva un sezon care ar putea fi absolut catastrofal din acest punct de vedere. După remiza Universității Craiova, România a urcat o poziție, până pe locul 34 în clasamentul coeficienților pentru stagiunea 2026-2027, în urma unor țări precum Islanda, Kosovo, Belarus, Andorra, Armenia, Estonia, Liechtenstein sau Letonia.

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Câte puncte a adunat fiecare reprezentantă a României în sezonul european 2026-2027, media fiind de 1.875

Universitatea Craiova – 4.500

Universitatea Cluj – 1.500

CFR Cluj – 1.500

FCSB – 0.000

Care este situația României în clasamentul coeficienților pe 5 ani

După , România a mai obținut 0.185 puncte în clasamentul coeficienților pe 5 ani, cel pe baza căruia sunt repartizate echipele din fiecare țară în competițiile europene. Astfel, România a rămas pe locul 22, distanțându-se de Ucraina, care mai are doar o echipă în Europa, pe Șahtior Donețk, calificată direct în faza ligii din Champions League.

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Israelul, care s-a bazat pe două echipe joi seară (din cele 3 rămase în Europa), a obținut tot 0.125 puncte, la fel ca și Croația, țara aflată deasupra României în această ierarhie. Obiectivul României este să încheie sezonul în primele 23, deoarece în acest caz campioana ar intra direct in turul 2 preliminar din Champions League, fără să mai joace în primul tur.

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🇦🇹 Austria overtakes 🇸🇪 Sweden on 19th. 🇧🇦 BiH overtakes 🇱🇻 Latvia on 35th. HUGE win for Larne in 🇬🇮 Gibraltar as it brought NIR back into Top 50, pushing 🇬🇪 Georgia below the line again. — Football Meets Data (@fmeetsdata)