Ce se întâmplă cu Craiova lui Rădoi!? Colapsul oltenilor, explicat în cifre. Raportul Wyscout scoate la iveală dezastrul din ultimele etape

ADVERTISEMENT

După un start de sezon cum de mult n-au mai văzut oltenii, Craiova lui Mirel Rădoi a ajuns într-un moment extrem de complicat. Echipa din Bănie s-a făcut de râs pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, unde a remizat, 0-0, iar jocul prestat de formația de pe Ion Oblemenco e inert, previzibil și apatic. Calificarea în grupele Conference League a fost punctul culminant al unui drum care, paradoxal, a început să ducă exact în sens opus.

Ce se întâmplă cu Universitatea Craiova. Cădere inexplicabilă pentru echipa lui Mirel Rădoi

Jurnaliștii de la au publicat duminică, a doua zi după înfrângerea suferită de Liverpool în fața revelației Sunderland, un editorial tăios în care au vorbit despre o posibilă demitere a antrenorului olandez Arne Slot. Tehnicianul a câștigat anul trecut titlul în Premier League cu echipa de pe Anfield, însă acum nu mai găsește soluții.

ADVERTISEMENT

Păstrând proporțiile, în Bănie lucrurile arată cumva la fel. Mirel Rădoi i-a dus pe olteni, după decenii bune, în cupele europene și părea capabil să câștige titlul, însă, parcă în mod inexplicabil, totul s-a dus în jos după victoria din dubla cu turcii de la Istanbul Basaksehir.

Mihai Rotaru i-a făcut toate poftele lui Mirel Rădoi în vară. Oltenii au cheltui aproape cât FCSB, Rapid, Dinamo și CFR la un loc!

E de amintit faptul că, în vară, oltenii au avut cea mai costisitoare campanie de transferuri din istorie. Sigur, Alex Mitriță a plecat de pe Ion Oblemenco, însă în locul său Mihai Rotaru a cumpărat jucători de aproape 5 milioane de euro: Assad, Băsceanu, Romanchuk, Rădulescu, Isenko, Etim, Nsimba, Rus, Stevanovic… toți au fost aduși în Bănie în urmă cu câteva luni.

ADVERTISEMENT

Deși toată lumea a lăudat transferurile făcute de olteni, ceva s-a stricat. Assad, vârful palestinian care a rupt porțile în primele sale meciuri la Craiova, nu a mai marcat un gol de pe data de 7 august, iar Nsimba are două goluri înscrise în ultimele două luni.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi se ceartă cu toată lumea! Tensiune între antrenor și vedeta echipei, Ștefan Baiaram

Odată cu primele insuccese au apărut și micile conflicte, care azi par mult mai serioase. Problemele Universității Craiova par să plece din vestiar. Mirel Rădoi a rămas același antrenor vulcanic, care nu se ferește să iasă la atac cu declarații tăioase. L-a făcut praf pe Mircea Lucescu după meciurile echipei naționale din luna octombrie. Atunci, antrenorul oltenilor s-a declarat profund dezamăgit că selecționerul le-a urat rivalilor de la FCSB succes înainte de meciul direct de pe Național Arena, pe care echipa sa l-a pierdut.

Rădoi pare la cuțite și cu vedeta echipei din Bănie, Ștefan Baiaram. Totul a pornit în urmă cu câteva săptămâni, când antrenorul, dezamăgit total de prestația jucătorului, a vrut să îl scoată de pe teren. Atacantul nu a mai dat randament, iar antrenorul a decis să nu îl titularizeze pentru duelul cu Noah din Conference League, de joia trecută. La finalul partidei cu Metaloglobus, care l-au înjurat copios. E clar, tensiunea din Bănie atinge cote maxime, iar butoiul pare pe cale de explozie.

ADVERTISEMENT

Cifrele din spatele picajului oltenilor. Raportul Wyscout nu minte!

Raportul Wyscout al ultimelor meciuri jucate de olteni scoate la iveală problemele tehnico-tactice ale echipei antrenate de Mirel Rădoi. Universitatea Craiova, care impresiona în startul sezonului cu un joc extrem de rapid și vertical, este acum ștearsă la mijlocul terenului. Atacanții – fie ei Assad, Nsimba, Etim sau Baiaram – nu mai ajung în situații clare de a marca. Mirel Rădoi a schimbat în ultimele săptămâni mai multe sisteme decât a schimbat unii antrenori într-un sezon întreg. 3-5-2, 5-3-2, 4-4-1-1, apoi iar 3-4-1-2.

Totul pleacă de la mijlocul terenului, acolo unde Universitatea nu mai are control și idei. Băluță, teoretic omul de echilibru, câștigă doar 57% dintre duelurile la sol. Recuperările lui nu mai au continuitate, iar mingile se pierd imediat după prima pasă. Cicâldău, întors în Bănie, pare sufocat de sistemele testate de Rădoi.

Oltenii, fără replică în meciurile cu FCSB și Rakow

Această lipsă de sincronizare se vede cel mai clar în meciurile mari. În confruntarea cu FCSB, Craiova a avut doar 39% posesie și un xG de 0,6. Oltenii nu au reușit să creeze mai nimic în fața campioanei României, o altă echipă aflată în colaps.

La Raków, în Conference League, Universitatea Craiova a fost surclasată. A fost primul meci jucat de olteni în cupele europene după ani buni de pauză, iar fanii au rămas cu un gust amar. Polonezii au făcut ce au vrut la mijlocul terenului și mai puteau înscrie câteva goluri. Cu Noah, echipa din Bănie a condus, însă a fost egalată după multe alte ocazii ratate de armeni.

Isenko l-a salvat pe Rădoi în meciul cu Unirea Slobozia

Singura victorie din ultimele șapte jocuri în toate competițiile a fost obținută de olteni în Bănie, în fața celor de la Unirea Slobozia, doar că și acel succes a fost unul chinuit. Universitatea Craiova, deși a jucat cu un om în plus din minutul 34, a fost egalată în partea secundă de Papeau, iar același fotbalist francez putea să îi ducă pe ialomițeni în avantaj, însă Isenko și-a salvat echipa cu o intervenție de zile mari. Până la final, Anzor și Mora au dus scorul la 3-1.

Cifrele care arată dezastrul din jocul Universității Craiova (ultimele 7 meciuri):

47% posesie medie

posesie medie 79% precizie la pase

precizie la pase Doar 10% din pase sunt progresive

din pase sunt progresive 1,17 xG pe meci – sub media din Superliga (1,52)

– sub media din Superliga (1,52) 8 recuperări în treimea adversă / meci

recuperări în treimea adversă / meci 39% mai multe mingi pierdute decât media Superligii

mai multe mingi pierdute decât media Superligii 62% dueluri aeriene câștigate

dueluri aeriene câștigate 331 pase / meci

11 ocazii clare provenite din acțiuni de pe flancul stâng

provenite din acțiuni de pe flancul stâng 23% dintre mingile pierdute sunt în propria jumătate

dintre mingile pierdute sunt în propria jumătate Nsimba: 11 șuturi în 451 de minute

Punctele slabe din jocul Universității Craiova

Screciu e singurul cu cifre constante la pase (94% acuratețe), dar e departe de forma din vară. Romanchuk și Badelj nu comunică, Bancu urcă prea mult, iar zona din spatele său e exploatată constant. În ultimele șapte partide, aproape toate acțiunile periculoase ale adversarilor au venit din partea stângă, zona Bancu–Screciu.

Una dintre cele mai alarmante statistici: Craiova pierde mingea cu 39% mai des decât media ligii. Băluță, Cicâldău, Bancu și Nsimba au peste 10 pierderi de posesie pe 90 de minute. Mai mult, aceștia nu reacționează. Rădoi cere un pressing imediat după pierderea mingii, dar echipa nu pare să mai fie capabilă să facă asta. Recuperările în treimea adversă sunt puține – doar 8 pe meci –, iar doar 15% dintre ele se transformă într-o fază de atac.

Rezultatele înregistrate de Universitatea Craiova după calificarea în Conference League:

31.08: FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1

14.09: Universitatea Craiova – Farul 2-0

20. 09: Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

26.09: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

02.10: Rakow – Universitatea Craiova 2-0

05.10: FCSB – Universitatea Craiova 1-0

18.10: Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1

23.10: Universitatea Craiova – Noah 1-1

26.10: Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0

Ce urmează pentru Universitatea Craiova. Mai poate Rădoi regla lucrurile în Bănie!?

Pentru olteni urmează meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, unul în care, mai mult ca sigur, Mirel Rădoi va folosi un prim 11 alcătuit din jucători care au prins puține meciuri în acest sezon, întrucât imediat după vine duelul cu Rapid, de pe teren propriu.

Oltenii nu își permit o nouă înfrângere în meciul cu Rapid, întrucât s-ar îndepărta și mai mult de primul loc. Situația din clasament nu e încă una critică, grație punctelor acumulate în primele etape, însă dacă jocul nu se schimbă, Universitatea Craiova își poate lua adio de la titlu în acest sezon.

Mirel Rădoi e pus într-o situație dificilă, una pe care pare că a creat-o cu propriile mâini. Pare că e nevoie de puțină liniște în Bănie, însă antrenorul a ieșit cu un nou atac după partida cu Metaloglobus, : „Preferam jucători mai puțini și din timp. Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă”, a spus tehnicianul după remiza de la Clinceni.