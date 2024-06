Ce se întâmplă cu creierul tău în timp ce dormi. Un studiu a scos la iveală un lucru incredibil

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu creierul tău în timp ce dormi? Potrivit unui studiu, acesta ar încerca să ne prezică viitorul. Este destul de bizar ar spune mulți. Totuși, cum este posibilă o asemenea situație?

Creierul ne prezice viitorul în timp ce dormim?

Se spune că . Este recomandat de medici un interval de 7 sau 8 ore, deoarece corpul trebuie să treacă prin tot ciclul unei astfel de etape.

Organismul se reface în timpul somnului, iar în lipsa lui pot apărea probleme de sănătate, precum cele mintale sau legate de inimă. Nu în ultimul rând, ne putem alege cu inflamație în corp, cu hormonul stresului, cortizolul, la un nivel mai ridicat și implicit cu obezitate.

În fiecare seară am visa, chiar toată noaptea, deși nu ne amintim a doua zi sau ne amintim o mică parte din imaginile pe care le-am văzut. Ciudat este că sunt vise care par premonitorii.

De câte ori vi s-a întâmplat ca să se adeverească un vis? Potrivit unui studiu ”Retuning of hippocampal representations during sleep”, publicat în revista științifică britanică, , creierul ar încerca să ne arate scenarii din viitor în timp ce dormim.

Pentru rezultatul studiului, cercetătorii au folosit șobolani. I-au pus să alerge pe o pistă cu recompense. S-a observat pe parcursul experimentului că neurorii individuali din hipcampul animalelor s-au activat. Adică șobolanii ar fi retrăit secvențe din somn.

Sufletul se desprinde de trup în timpul somnului?

Nu sunt încă foarte clare datele, dar se fac în continuare cercetări pe tema somnului. Sunt speculații conform cărora sufletul se desprinde de trup în timpul unui vis. Sufletul călătorește, iar noi am intra într-o stare de inerție.

Totodată, se mai spune și că visele nu sunt altceva decât imagini ale subconștientului. Acesta preia din ceea ce am gândit înainte de culcare, ceea ce am trăit înainte de odihnă și din tot ceea ce am făcut în ultimele 24 de ore.

În orice caz, somnul face parte din rutina noastră zilnică și nu avem cum să-l evităm. Este vital organismului, iar visele sunt imposibil de oprit. Indiferent de cât de frumoae sau urâte ar fi acestea, nu trebuie să ne ghidăm după ele.