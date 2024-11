Ce se întâmplă cu Cristi Săpunaru. Când revine în apărarea Rapidului

Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică (53 de ani), va trebui să mai aștepte până când va putea conta din nou în centrul apărării pe veteranul Cristian Săpunaru (40 de ani).

Ce șanse mai are Cristi Săpunaru să joace până la finalul sezonului

Căpitanul formației din Giulești a fost indisponibil pentru meciul , disputat sâmbătă, 9 noiembrie, deoarece a acuzat iar dureri la picior, tot

ADVERTISEMENT

Săpunaru va fi supus în zilele următoare unor analize amănunțite, dar staff-ul medical încă nu se știe când va mai putea juca fiindcă durerile persistă. ”Săpun” ar trebui să se opereze, dar a amânat intervenția chirurgicală pentru la iarnă, astfel că în ultima perioadă el a jucat cu infiltrații.

Cum va arăta apărarea Rapidului în etapele următoare

În ultimele două apariții pe teren, cu Farul (5-0) și cu Hermannstadt (1-0), Săpunaru a rezistat 43, respectiv 45 de minute. În aceste condiții, Marius Șumudică va folosi și în perioada următoare formula de apărare Manea – Ignat – Pașcanu, pe care a pus-o în teren cu UTA, dar și în derby-ul cu FCSB (0-0).

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a reușit că formeze un sistem defensiv cu trei fundași centrali, foarte robust, iar Rapid nu a mai luat gol de cinci meciuri. Patru în campionat (5-0 cu Farul, 0-0 cu FCSB, 1-0 cu Hermannstadt, 2-0 cu UTA) și unul în Cupa României (2-0 cu Botoșani). Golaveraj spectaculos, 10-0.

Cristi Săpunaru este liderul vestiarului

Chiar și cu probleme medicale, Cristi Săpunaru este perceput de colegi ca un lider adevărat în vestiar. ”Este probabil cea mai importantă persoană din vestiar. Este ca un ’boss’, iar noi trebuie să îl ascultăm tot timpul. Vorbește cu noi, ne încuranjează și ne motivează.

ADVERTISEMENT

Știe cum să ne ridice moralul și să ne mențină în priză, iar asta contează foarte mult pentru noi”, a declarat Jakub Hromada, după Rapid – UTA 2-0.

Marius Șumudică: ”Sunt cinci meciuri de când nu primim gol, avem 10-0 golaveraj”

Marius Șumudică este mulțumit de cum a crescut echipa: ”Sunt cinci meciuri de când nu primim gol, avem 10-0 golaveraj în ultimele cinci meciuri. Înseamnă mult, am dominat categoric și la cornere, la ocazii de poartă, la posesie. Am făcut un joc aproape perfect. Nu au avut vreo ocazie clară de gol.

ADVERTISEMENT

Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok față de jocurile anterioare, sunt bucuros, dar nu am realizat nimic. Obiectivul este calificarea în play-off. Trebuie să mai facem 20 de puncte până la sfârșit. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul în așa scurt timp, că voi depăși FCSB, deși mai au meciuri de disputat, că sunt la un punct de CFR, Dinamo sau Craiova, nu credeam.

Eu vorbesc de ceea ce fac eu, chiar îmi spunea Dan Șucu. ‘Știi câți jucători mai joacă la noi de la 4-0 cu FCSB la 0-0 pe Arena Națională? Niciunul’. E greu, trebuie să construiești. Rapid arată din ce în ce mai bine, ne-am recăpătat pofta de a câștiga acasă. Este meritul băieților, fanilor, care astăzi au fost incredibili”, a declarat Marius Șumudică, la finalul jocului cu UTA.