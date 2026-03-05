Sport

Ce se întâmplă cu Cristiano Bergodi la meciul FCSB – U Cluj. A venit decizia LPF

Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună după incidentul cu Andrei Cordea. Când expiră sancțiunea și ce se întâmplă cu tehnicianul italian la partida FCSB - U Cluj.
Traian Terzian
05.03.2026 | 14:45
Ce se intampla cu Cristiano Bergodi la meciul FCSB U Cluj A venit decizia LPF
ULTIMA ORĂ
Vestea primită de Cristiano Bergodi înainte de FCSB - U Cluj. Sursă foto: Răzvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

După ce a obținut calificarea în play-off, U Cluj va întâlni FCSB pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. LPF a dat verdictul în privința prezenței antrenorului la această întâlnire.

Anunț ferm în privința lui Cristiano Bergodi înainte de FCSB – U Cluj

Comisia de Disciplină l-a suspendat timp de o lună pe Cristiano Bergodi pentru ieșirea nervoasă de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2, disputat pe 7 februarie. ”Șepcile roșii” au sperat că-l pot avea pe italian pe bancă la jocul cu FCSB, deoarece acesta e programat pe 7 martie, la fix o lună de la acel incident.

Însă, LPF le-a transmis conducătorilor clujeni că antrenorul nu va avea voie să-și conducă echipa nici în ultima etapă a sezonului regulat. Președintele Radu Constantea a precizat că suspendarea a intrat în vigoare la 11 februarie, odată cu meciul susținut cu Oțelul, în Cupa României.

ADVERTISEMENT

”Este adevărat, Cristiano Bergodi nu va putea sta pe bancă în meciul cu FCSB. Suspendarea expiră undeva pe 10-11 martie și atunci se poate întoarce. S-a luat în calcul suspendarea de la primul meci în care a lipsit, adică de la cel din Cupa României împotriva celor de la Oțelul”, a declarat Constantea, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba...
Digi24.ro
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Când va reveni Bergodi pe banca lui U Cluj

Așadar, Cristiano Bergodi nu va putea să stea pe banca tehnică a celor de la U Cluj nici la partida cu FCSB, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din SuperLiga, programată sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele

În aceste condiții, revenirea tehnicianului italian se va produce odată cu stratul play-off-ului. În acest moment nu se știe exact programul primei etape a ”finalei” campionatului, totul depinzând de rezultatele ultimelor jocuri din sezonul regulat.

Cum arată finalul de sezon pentru U Cluj

În ciuda unui start de stagiune mai modest, U Cluj a reușit o revenire fantastică odată cu instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică. Ardelenii și-au asigurat locul în play-off și acum urmează 10 întâlniri de foc în bătălia pentru titlu și cupe europene.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ”șepcile roșii” au reușit calificarea în semifinalele Cupei României, după o victorie controversată cu FC Hermannstadt, scor 2-1. În penultimul act, clujenii vor întâlni, în deplasare, revelația FC Argeș.

Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha...
Fanatik
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
CFR Cluj, reacţie după scandalul penalty-urilor neacordate în meciul cu Farul: „Am sunat...
Fanatik
CFR Cluj, reacţie după scandalul penalty-urilor neacordate în meciul cu Farul: „Am sunat şi noi experţi! Nu se pune problema!”. Ce obiectiv şi-au impus ardelenii. Exclusiv
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet...
Fanatik
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
iamsport.ro
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!