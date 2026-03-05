Ce se întâmplă cu Cristiano Bergodi la meciul FCSB – U Cluj. A venit decizia LPF

ADVERTISEMENT

După ce a obținut calificarea în play-off, U Cluj va întâlni FCSB pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. LPF a dat verdictul în privința prezenței antrenorului la această întâlnire.

Anunț ferm în privința lui Cristiano Bergodi înainte de FCSB – U Cluj

pe Cristiano Bergodi pentru ieșirea nervoasă de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2, disputat pe 7 februarie. ”Șepcile roșii” au sperat că-l pot avea pe italian pe bancă la jocul cu FCSB, deoarece acesta e programat pe 7 martie, la fix o lună de la acel incident.

Însă, LPF le-a transmis conducătorilor clujeni că antrenorul nu va avea voie să-și conducă echipa nici în ultima etapă a sezonului regulat. Președintele Radu Constantea a precizat că suspendarea a intrat în vigoare la 11 februarie, odată cu meciul susținut cu Oțelul, în Cupa României.

”Este adevărat, Cristiano Bergodi nu va putea sta pe bancă în meciul cu FCSB. Suspendarea expiră undeva pe 10-11 martie și atunci se poate întoarce. S-a luat în calcul suspendarea de la primul meci în care a lipsit, adică de la cel din Cupa României împotriva celor de la Oțelul”, a declarat Constantea, pentru .

Când va reveni Bergodi pe banca lui U Cluj

Așadar, Cristiano Bergodi nu va putea să stea pe banca tehnică a celor de la U Cluj nici la partida cu FCSB, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat din SuperLiga, programată sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00.

În aceste condiții, revenirea tehnicianului italian se va produce odată cu stratul play-off-ului. În acest moment nu se știe exact programul primei etape a ”finalei” campionatului, totul depinzând de rezultatele ultimelor jocuri din sezonul regulat.

Cum arată finalul de sezon pentru U Cluj

În ciuda unui start de stagiune mai modest, U Cluj a reușit o revenire fantastică odată cu instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică. Ardelenii și-au asigurat locul în play-off și acum urmează 10 întâlniri de foc în bătălia pentru titlu și cupe europene.

De asemenea, ”șepcile roșii” au reușit , după o victorie controversată cu FC Hermannstadt, scor 2-1. În penultimul act, clujenii vor întâlni, în deplasare, revelația FC Argeș.