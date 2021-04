Ce se întâmplă cu Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Gestul care i-a dat de gol

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație, pe 1 februarie 2021, mărturisind că vor rămâne mai departe prieteni, având în vedere proiectele pe care le au împreună, însă un gest recent spune cu totul altceva.

Cei doi actori din serialul „Adela” își văd mai departe de propriile vieți, mergând în vacanțe în aceeași perioadă, însă separat. Frumoasa blondină și fostul partener de viață sunt colegi și într-o emisiune de la Happy Channel, dar un lucru a ieșit la iveală în legătură cu ei.

Mai exact, foștii parteneri de viață nu-și mai apreciază postările de pe rețelele de socializare și nici nu mai apar împreună în imagini. Acest gest i-a făcut pe fani să creadă că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au spus pas inclusiv relației de prietenie.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman nu mai au nicio legătură? Ce au observat fanii

„Toată lumea se întreabă cum să mai fi prieten cu cineva cu care ai fost într-o relație timp de 9 ani. Uite că se poate. Important de știut este că noi am fost întâi de toate prieteni, și asta ne-a ajutat foarte mult.

Am clădit această relație de prieteni. Nu putem să dărâmăm ce am construit înainte de cei 9 ani de relație și nici ce am construit în acești 9 ani de relație. Poate sună imposibil, dar se poate. Sunt cazuri atipice, dar depinde de om”, spunea Vlad Gherman în emisiunea Xtra Night Show în urmă cu ceva timp.

La rândul ei Cristina Ciobănașu a mărturisit că au căzut de acord să se despartă după 9 ani de relație, actrița fiind cea care a deschis pentru prima oară discuția. Vedeta are numai cuvinte frumoase pentru fostul iubit, mărturisind recent că există în continuare respect.

„Nu suntem construiți pentru scandal și nu cred că am putea să ne respectăm unul pe celălalt dacă am putea ajunge la așa ceva, ceea ce în relația noastră respectul a fost foarte important.

Este la fel de important să fim cât mai sinceri și cât mai transparenți și vrem să ne ținem spatele unul altuia, să fim prieteni.

Pentru că oamenii ne-au urmărit atâta timp pentru povestea noastră frumoasă de dragoste și respectul pe care l-am purtat și ni s-a părut important să spunem și acest aspect, legat de despărțire și prietenia noastră”, spunea artista la 2 săptămâni după separarea oficială.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au surprins pe toată lumea când au pus capăt relației, mai ales că fanii lor se așteptau la nuntă. Din păcate, lucrurile nu mai erau de mult pe roze între actori, deși erau împreună de când aveau vârste foarte fragede.