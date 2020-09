Ce se întâmplă cu Cristina Șișcanu. Starea ei de sănătate ridică semne de întrebare. I s-a întâmplat a doua oară în ultima lună

Cristina Șișcanu a avut o nouă cădere de magneziu și cu această stare se confruntă din ce în ce mai des. Ce e periculos este că i se face rău în ultima vreme în timp ce se află la volan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Șișcanu are căderi din ce în ce mai des

Concurenta de la Bravo, ai stil a postat mai mult filmulețe pe Instagram unde a spus că starea ei de sănătate a clacat din nou, iar lipsa de magneziu din organism i-a dat și o stare emoțională proastă.

Nu este prima oară când Cristina trebuie să tragă mașina pe dreapta pentru că i se face rău. Un astfel de episod a mai trăit acum câteva săptămâni, iar explicația de atunci a fost tot lipsa magneziului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dragilor, nu mă simt prea bine. Am mai avut un episod de genul acum vreo săptămână, zece zile. Știți că v-am povestit că fiind la volan mi s-a așezat așa o pâclă pe ochi și nu mai vedeam, de fapt vedeam negru. Am luat magneziu, mi-am revenit și astăzi din nou, un episod similar”, a spus Cristina pe Instastory vizibil transformată la față de starea ei de sănătate.

„Am și o stare emoțională proastă”

„Trebuie să-mi fac un set de analize să văd care e problema. Iau magneziu fiole când mi se face rău pentru că are efect aproape imediat, se duce repede în sânge. În consecință nu am o zi prea bună.

ADVERTISEMENT

Am și o stare emoțională proastă pentru că na, dacă am lipsă de magneziu, este clar că de vină este stresul și, colac peste pupăză, am primit un mesaj care mi-a pus capac”, a mai spus Cristina.

Mesajul la care se referă i l-a trimis o fană în privat, în care povestea prin ce greutăți a trecut cu fostul ei soț, care o bătea în fața copiilor, iar acest caz a emoționat-o foarte tare pe soția lui Mădălin Ionescu și a încercat să o ajute cu un sfat pe Instastory.

ADVERTISEMENT