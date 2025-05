Ce se întâmplă cu CSM Bucureşti după ce Nicuşor Dan a câştigat preşedinţia României! Soarta clubului, strâns legată de Primarul Bucureştiului

Nicuşor Dan a câştigat preşedinţia României în aceeaşi zi în care clubul CSM Bucureşti a primit medaliile de campioană în Liga Florilor şi , în Sala Polivalentă.

Ce se întâmplă cu CSM Bucureşti după ce Nicuşor Dan a câştigat preşedinţia României!

Având în vedere că Nicuşor Dan trebuie să îşi prezinte demisia din funcţia de primar al Bucureştiului pentru a putea prelua preşedinţia României, vor urma schimbări şi la clubul CSM Bucureşti, susţinut majoritar din banii Primăriei Capitalei.

Actualul edil a fost unul dintre susţinătorii proiectului CSM Bucureşti, iar după alegerile locale din 2024 pe care le-a câştigat, Nicuşor Dan a anunţat că investiţiile la clubul din Capitală vor continua la acelaşi nivel:

„E o decizie pe care o vom lua împreună cu Consiliul General, opțiunea mea este da. Din păcate, presa spune că noi plătim salariile cele mai mari. Realitatea spune că noi am fost pe locul 7, ca buget, dintre echipele care au fost în Champions League.

Echipa a ratat Final Four, pentru că Final Four înseamnă locurile 1-4, și noi am avut bugetul cu numărul 7. E cumva logic. Tot timpul ne propunem să fim în primele patru, dat totuși avem bugetul cu numărul 7. Și am fost tot timpul în primele 8. Obiectivul a fost primele patru”, , după ce a câştigat al doilea mandat de primar al Bucureştiului.

Directorul CSM Bucureşti este unul dintre apropiaţii lui Nicuşor Dan!

Echipa de handbal feminin are un buget de aproximativ 4 milioane de euro pe an. Pentru 2025, bugetul este aprobat şi lucrurile sunt foarte clare, dar în ceea ce priveşte viitorul, el depinde în mare măsură de viitorul primar al Capitalei.

Aceste îngrijorări au apărut şi după alegerile locale din 2020. Atunci, Nicuşor Dan a înlocuit-o în funcţia de Primar General pe Gabriela Firea. A urmat o şedinţă cu oficialii echipei în care edilul a fost de acord să susţină în continuare proiectul CSM Bucureşti.

Nu este un secret că influenţa politicului la CSM Bucureşti este una puternică. Toate deciziile importante din club sunt luate de Consiliul de Administraţie, în care membri sunt numiţi pe filieră politică.

De altfel, directorul administrativ de la CSM Bucureşti este unul dintre apropiaţii lui Nicuşor Dan, Răzvan Socolovici. Aşa că, de soarta noului edil va depinde şi viitorul CSM Bucureşti.

Vor fi organizate alegeri locale în Bucureşti

Nicuşor Dan trebuie să îşi prezinte demisia atât în faţa Consiliului General al Municipiului București (CGMB), cât și în fața Prefecturii Capitalei. Prefectul are un termen 10 de zile de la data înregistrării demisiei pentru a emite ordinul de constatare a încetării de drept a mandatului.

Apoi va înainta Guvernului solicitarea privind stabilirea datei organizării alegerilor locale parţiale. Perioada rămasă până la finalul mandatului va fi de aproximativ 3 ani. Alegerile se vor organiza într-un singur tur, într-o duminică.

Până la organizarea noilor alegeri, Primăria Capitalei va fi asigurată de un interimar, desemnat dintre cei doi viceprimari aflaţi în funcţie: Adrian Vigheciu (PSD) și Stelian Bujduveanu (PNL). Consiliul General al Municipiului Bucureşti va vota pentru desemnarea unuia dintre cei doi viceprimari în funcţia de primar general interimar.