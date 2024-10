Ce se întâmplă cu Dacia Duster a unui român de fiecare dată când plouă. Are o mare problemă: “Este barcă?”

De fiecare dată când plouă, un român care conduce o Dacia Duster are mari probleme cu ”inundațiile” din interiorul vehiculului. De ce i se acumulează apă pe podeaua din spate.

O mașină Dacia Duster a unui român ”ia apă” de fiecare dată când plouă. Sfaturile primite de la internauți

Filip, un român din Pitești, . După fiecare ploaie mai serioasă, podeaua din spate stânga a mașinii se umple de apă.

Șoferul și-a expus povestea și a urcat două filmulețe pe grupul de Facebook ” ”. ”Salut. A mai întâlnit cineva această problemă?

Duster 2015 4×4 1.5 dci. După ploaie mereu se strânge apa pe podea în spate – stânga! Am schimbat chederul am schimbat și balamalele de ușa…..!”, scrie cetățeanul.

Postarea acestuia a strâns zeci de reacții. Majoritatea șoferilor de aici i-au dat sfaturi pentru a rezolva această mare problemă. ”În uși, în partea de jos ai niște orificii prin care ar trebui să se scurgă apa. Se mai înfundă, le desfunzi și teoretic ai scăpat de problemă”, transmite un cetățean.

Un alt internaut spune: ”Sub chesonul de la ușă ai un dop gri, scoate-l de acolo și nu o să îți mai bage apa înăuntru” / ”Ce cheson? Este barcă? Ajută-mă cu o poza!”, este reacția șoferului cu probleme.

Iar sfaturile membrilor acestui grup continuă. O altă persoană spune că problema ar pleca de la geam. ”La colțul geamului spate de lângă stâlp intră, se scurge pe protecția boxei și cade exact pe mijlocul chederului. De regulă după ce pui folii se întâmplă acest lucru”.

Un alt cetățean completează și spune că ”aceeași problemă am avut și eu. Rezolvată prin înălțarea chederului în partea de jos. Am tras chederul un pic în sus. Dar trebuie avut grijă că atunci când cineva urcă în mașină dacă îl calcă va intra apa din nou”.

Problema ar putea proveni și . Este posibil ca mecanicii să nu fi izolat interiorul ușii cum trebuie, este părerea unei alte persoane de pe grup.

”Dacă ai avut mașina reparată pe partea aceea, ușa spate, cei din service nu au izolat interiorul ușii cum trebuie. Apa se scurge pe lângă boxă și întră în interior. Eu am pățit la fel după ce am avut mașina la service. Am izolat cum am putut între ușă și plastic. Tot mai rămâne însă o gaură mica și intră când ploua mai tare”, spune un bărbat.