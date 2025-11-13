Cu mari probleme de sănătate, Dan Petrescu a vorbit înainte de Bosnia – România: „Ei pot face diferența!”

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu traversează o perioadă dificilă în aceste luni. Tehnicianul a părăsit-o pe CFR Cluj în august, după eșecul dezastruos cu Hacken, 2-7, din cauza unor probleme de sănătate, care îl afectează în continuare. Chiar și în acest context, fostul mare fotbalist este alături de echipa națională și a vorbit despre meciul extrem de important cu Bosnia, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, la Zenica.

Ce a declarat Dan Petrescu înainte de Bosnia – România, din preliminariile CM 2026

Confruntându-se cu mari probleme de sănătate, Dan Petrescu a ieșit după mult timp în public cu declarații, vorbind despre meciul echipei naționale a României contra Bosniei. El e de părere că „tricolorii” antrenați de Mircea Lucescu pot obține o victorie la Zenica.

Un succes ar fi esențial pentru România, care în acest fel și-ar asigura, în mare măsură, poziția secundă în grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Tehnicianul a numit și fotbaliștii care ar putea să joace un rol decisiv în disputa de la Zenica.

„Am simțit echipa foarte bine la meciul cu Austria. Eu cred că putem merge acolo (n.r. în Bosnia) să câștigăm. Chiar dacă va fi foarte greu, eu cred că vom câștiga. Trebuie să sperăm puțin și la locul 1, poate avem noroc. Dennis Man și Ianis Hagi pot să facă diferența!”, a declarat experimentatul antrenor, conform .

Giovanni Becali a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

. „Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a declarat impresarul la GIOVANNI SHOW.

Dan Petrescu a fost aproape de revenirea la CFR Cluj

Dan Petrescu a fost înlocuit pe banca lui CFR Cluj de Andrea Mandorlini, însă rezultatele din mandatul tehnicianului italian au fost extrem de dezamăgitoare, iar .

Inițial, Neluțu Varga a dorit ca Dan Petrescu să revină pe bancă la acel moment, însă acest lucru nu s-a concretizat, din cauza problemelor de sănătate cu care tehnicianul se confruntă în continuare. Până la urmă, , care a debutat cu un succes, 1-0 contra Unirii Slobozia.