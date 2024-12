Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Adrian Mutu: „Și-a pierdut echilibrul. Gigi îl va pune cu picioarele pe pământ”

Adi Mutu l-a antrenat pe Daniel Bîrligea la CFR Cluj în sezonul trecut din SuperLiga. „Briliantul” știe ce se întâmplă cu atacantul de națională, care nu a dat niciun gol în ultimele trei meciuri pe care le-a jucat la FCSB.

Daniel Bîrligea, trei meciuri fără gol marcat la FCSB! Mutu știe ce se întâmplă cu atacantul: „Și-a pierdut echilibrul”

„Buldozerul” Bîrligea nu a marcat în ultimele trei meciuri pe care le-a jucat la în 2024. Adi Mutu a analizat situația atacantului transferat de la CFR Cluj în vară și a dezvăluit ce se întâmplă cu internaționalul român.

Adi Mutu spune că realizările din tricoul „roș-albaștrilor” l-au influențat pe internaționalul român pe finalul anului 2024. „Briliantul” știe cum urmează să procedeze Gigi Becali cu Daniel Bîrligea în cazul în care atacantul nu va marca în următoarele meciuri.

„Trece prin cea mai bună perioadă a carierei. Probabil zboară puțin la nivel emoțional, nu e obișnuit să fie atât de apreciat. FCSB i-a dat foarte multă vizibilitate, pentru că FCSB are foarte mulți suporteri.

FCSB e tot timpul în presă, la un gol dat la CFR apare un articol, dar după un gol dat la FCSB apar trei articole. Și-a pierdut puțin echilibru, dar își va reveni. Probabil îl mai lasă puțin Gigi Becali și dă două declarații să-l pună cu picioarele pe pământ.

Eu cred în Dan și capacitatea lui de a se redresa. A marcat cu Iași, dar i-au anulat golul”, a declarat Adi Mutu.

Ce și-a propus Daniel Bîrligea pentru 2025: „Vreau să dau mai mult”

, scor 0-2. Atacantul a marcat, însă Rareș Vidican i-a anulat reușita atacantului, care vrea să se autodepeșească în noul an.

„Suntem fericiți pentru ce am realizat. Era obiectivul nostru să terminăm sus. Suntem mândri că am ajuns acolo! Suporterii sunt mândri de noi, nu are nimeni ce să zică!

În mare, sunt mândru de ceea ce am făcut, dar nu sunt foarte împlinit. Vreau să dau mai mult anul viitor. Mi-am propus cât mai multe. Vreau să depășesc ce am făcut în acest an fantastic”, a spus Daniel Bîrligea.

Adi Mutu știe ce se întâmplă cu Bîrligea