Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi Ilie: „E prea nervos”

De ce nu mai dă randament, la FCSB, Daniel Bîrligea? La această întrebare au încercat să găsească un răspuns și să vină cu explicații Horia Ivanovici și invitații săi de la FANATIK SUPERLIGA.

Cum explică Marius Șumudică forma modestă a lui Daniel Bîrligea

Horia Ivanovici și invitații săi din platou, precum și cei care au intervenit telefonic sau video în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, au abordat și „tema Bîrligea”. Atacantul de la FCSB nu se mai regăsește și acest lucru este îngrijorător atât pentru campioană, cât și pentru echipa națională, în perspectiva barajului cu Turcia pentru Mondiale.

Intrat prin apel video tocmai din Arabia Saudită, Marius Șumudică vede mai degrabă o problemă interioară la fotbalist. În ultimele luni, vârful de națională, cu 14 goluri în sezonul anterior, și-a pierdut din eficacitate. Asta îl costă enorm în fața porților adverse.

În opinia fostului antrenor din Giulești, un cumul de factori l-ar afecta pe vârful celor de la FCSB: faptul că nu marchează, că este schimbat și frustrările ulterioare care denotă sunt nocive pentru moralul fotbalistului de 25 de ani.

„Un jucător care are personalitate. Este un jucător care are un caracter puternic, luptător, dar un jucător care nu se exteriorizează decât în anumite momente, adică un jucător care suferă foarte mult și cred că ține foarte mult în el ceea ce îi face rău la un moment dat. Adică toate frustrările, în sensul că nu marchează, în sensul că este schimbat după nu știu cât timp.

Adică lucrurile astea îl afectează și cred că pierde din energia pozitivă. A mai fost un meci înainte când era foarte nemulțumit, cred că la Hermannstadt, dacă nu mă înșel. E supărat, e presiune. Știe că în echipa națională, în momentul de față, practic, pentru jocul cu Turcia, cred că el este singura soluție viabilă în momentul de față pentru postul de atacat. Nu avem alta.

Și atunci crește presiunea. Dar, din păcate, presiunea, în loc să fie la standarde pozitive, așa, să te ducă spre unele fructificări și unele realizări pozitive, la el, în momentul de față, de fapt, n-a mai marcat de foarte mult timp, nu-și aduce aportul. Cred că-l afectează și poziția din clasament”, a spus Șumudică.

Ce sfat are Adi Ilie pentru Daniel Bîrligea: „De aceea își pierde concentrarea”

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, atacantul de legendă al naționalei, Adi Ilie, a venit cu un sfat pentru Daniel Bîrligea. „Nu pot decât să-i dau un sfat. Este foarte nervos în timpul jocului. Da. La prima fază care o are, gesticulează la arbitru. La următoarea, la a doua sau la a treia, gesticulează (…). Da, gesticulează în timpul meciului, este nervos. Nu știu de ce, din primele minute. Da. L-am văzut cu FC Argeș, poate, nu știu, la primul fault care nu i se dă. Și cred că își pierde concentrarea la ocazia care o are, cred că dacă ar fi mai calm, ar fi rezolvat-o altfel, să dea gol”.

În completare, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, . Aceasta este pusă pe seama faptului că fotbalistul primește, constant, doar 45 de minute la FCSB.

„Eu cred că acumulează frustrare. Pentru un atacant, în 45 de minute, să faci ceva notabil, este greu. Crește presiunea pe el. El, la meciul cu Argeș a ratat o ocazia importantă. Cei trimiși în locul lui au ratat vreo ocazia importantă? Nu.

Bîrligea nu știe cum să gestioneze fotbalul de 45 de minute. Nu a fost pregătit de mic să joace fotbal de 45 de minute. Cum să fac ceva mai repede astfel încât să fac mai multe la echipa asta. (…) Eu cred că e disperat, că e în criză de timp”, spune Vochin.

Adrian Ilie revine în discuție și mai găsește o „bubă” . „Cred că sunt mai multe probleme, nu doar de 45 de minute la Bîrligea. Eu cred că ceva se întâmplă acolo, în vestiar acolo. Nu e vorba doar că-l pune 45 de minute.

Este nervos de când începe meciul. De când fluieră arbitrul începutul meciului și îl atinge un adversar, el trebuie să gesticuleze. A fost o problemă și la începutul meciului de la Argeș, cu Cisotti, când a scăpat și nu i-a dat o pasă. A spus să-i dea mingea și a dat din mâini”, mai spune „Cobra” Ilie.