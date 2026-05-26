Ce se întâmplă cu Denis Ciobotariu? Fundașul Rapidului a reacționat după ce a ajuns pe lista de transferuri

Rapid a încheiat sezonul pe locul 5 în Superliga României. Giuleștenii au remizat în ultima etapă, în fața propriilor suporteri, cu campioana Universitatea Craiova. La finalul jocului, Denis Ciobotariu a vorbit despre viitorul său.

Daniel Pancu pregătește revoluția la CFR. Mai mulți jucători pot pleca în vară

. Daniel Pancu vine în Giulești în locul lui Costel Gâlcă, iar antrenorul a transmis deja conducerii că anumiți jucători vor fi trecuți pe lista de transferuri.

Nu este vorba însă doar de jucători de lot, ci și de fotbaliști care, în acest sezon, au fost importanți pentru formația din Giulești. Printre ei se numără Alex Dobre sau Marian Aioani. De asemenea, Denis Ciobotariu, fundașul central al Rapidului, ar putea părăsi în vară echipa.

Ce se întâmplă cu Denis Ciobotariu. Fundașul a vorbit despre viitorul său

a vorbit după meciul cu Universitatea Craiova despre viitorul său. Denis Ciobotariu a precizat că nu a discutat cu conducerea despre o posibilă despărțire. În plus, acesta a precizat că îl așteaptă pe Daniel Pancu.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci. Ocaziile mai clare le-am avut noi. Am pierdut multe mingi, mai ales în prima repriză. Multe acțiuni nu au fost finalizate. A fost un meci fără miză. Dezamăgit sunt. Am fost sus și am căzut și nu ne-am mai oprit. Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Nu contează ce s-a discutat. Nu mă deranjează că s-a vorbit de Pancu. În viață depinde mult ce decizii iei. Se pun prea mulți vinovați. Deciziile erau altele dacă le luam numai eu. Am făcut ședințe. Am vorbit despre ce avem nevoie la echipă. Nu sunt eu cel care decide în totalitate. La Craiova a fost la fel.

Nu știu ce să vă spun. Nu știu ce s-a întâmplat, de unde a venit această cădere. Eu sunt concentrat pe ce se întâmplă aici. Eu chiar nu știu nimic. Am văzut doar ce a apărut în presă. Nu pot să comentez pentru că mie nu mi s-a comunicat nimic. Oricine ar veni, și domnul Pancu, îl așteptăm și sperăm să fie bine. Îmi doresc să avem rezultate și să terminăm mai sus în clasament. Nu sunt eu în măsură să comentez. Îmi doresc mai mult de la noi. Îmi doresc să terminăm mai sus. Am vorbit în vestiar. Îi mulțumim domnului Gâlcă pentru munca depusă. Îi urăm multă baftă. Bineînțeles că te bucuri de vacanță, însă este una amară. Nu cred că va fi una plăcută”, a precizat Denis Ciobotariu la zona mixtă.

