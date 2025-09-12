Sport

Ce se întâmplă cu Dennis Man la echipa naţională?! Verdictul lui Giovanni Becali: “Eu nu l-aş scoate din echipa de start! O să înceapă să joace şi la PSV”

Giovanni Becali, verdict în direct în cazul lui Dennis Man. Sfatul impresarului pentru ca fotbalistul lui PSV să revină la forma care l-a consacrat.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 22:15
Giovanni Becali, sfat prețios pentru Dennis Man. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dennis Man, cel care a semnat în vara acestui an cu PSV, a fost criticat după ultimele jocuri la echipa națională. Fotbalistul a intrat chiar și în vizorul selecționerului Mircea Lucescu. Ce sfat i-a dat Giovanni Becali pentru a reveni la forma care l-a consacrat.

Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man. Sfat pentru jucătorul lui PSV

Dennis Man este unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale a României, însă prestațiile sale au fost tot mai șterse. Extrema dreaptă a prin în vara acestui an un transfer răsunător la PSV, unde speră că va juca din nou la un nivel ridicat.

Giovanni Becali consideră că Man are nevoie de câteva meciuri, consecutive, în care să marcheze. Impresarul a spus că nu l-ar scoate din primul „11” al echipei naționale și că îl vede să se impună și la echipa de club în perioada următoare.

„Golul îi lipsește!”

„Nu pot să spun de ce are căderea asta. L-a luat PSV, va juca în Champions League… Nu pot să spun ce este cu el. A avut și câteva accidentări la Parma… Totuși, nu cred că avem jucători ca el în partea dreaptă la echipa națională.

E un jucător cu experiență, are 27 de ani. Nu mai este un puști. Lui Man îi lipsesc câteva meciuri consecutive în care să marcheze 2-3 goluri. Golul îi lipsește în primul rând. Nu l-aș scoate din primul 11.

„O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost!”

Eu nu l-aș scoate. Depinde cum se antrenează, cum joacă acolo, la echipa lui. A venit la PSV și a jucat 2 meciuri. Man nu poate juca vârf, este părerea mea. Eu l-aș ține titular în continuare la echipa națională. 

Îi lipsește golul, îi lipsesc meciurile bune, vreo 3-4. O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost. La 29-30 de ani se va gândi să plece undeva în Arabia să ia câte 7-8 milioane. PSV este o altă rampă de lansare pentru el. Moruțan încă nu este recuperat, ca să joace în locul lui Man”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

