Ce se întâmplă cu Dennis Politic?! Anunț după venirea lui Rădoi la FCSB: „I-am spus lui Gigi”

cu mari speranțe de la rivala Dinamo, Dennis Politic nu a convins în tricoul formației roș-albastre și în iarnă a fost împrumutat la Hermannstadt. Cu toate acestea, Mihai Stoica spune că există speranțe în continuare că jucătorul își va dovedi valoarea.

Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Dennis Politic la FCSB

Mihai Stoica a vorbit despre aducerea lui și l-a comparat pe acesta cu situația prin care a trecut Eden Hazard la Real Madrid, cel care, de asemenea, a avut probleme de adaptare. Oficialul campioanei României spune că există în continuare speranțe legate de jucătorul care este în aceste momente împrumutat la Hermannstadt și care ar urma să se întoarcă în lotul campioanei României la vară.

„Există fotbalişti care se potrivesc la o echipă, pe un anumit stil de joc, într-un anumit ambient. Care este misterul pentru care Eden Hazard nu s-a impus la Real Madrid, în afară de faptul că s-a îngrăşat? Eu nu găsesc explicaţii. Politic a primit şanse la FCSB. El ne-a ajutat pe parcurs. A intrat cu Drita, a scos penalty, a dat un gol în deplasare în Kosovo, a marcat un gol care putea deveni important la Sibiu.

Există speranţe legate de Dennis Politic. Are certe calităţi, dar şi la Dinamo avea probleme fizice: a avut patru rupturi. Eu i-am spus lui Gigi, dar el a ţinut să-l ia. Atunci ajunsese la echipa naţională. Era uşor de remarcat la Dinamo”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mirel Rădoi a devenit noul antrenor de la FCSB, înlocuindu-l pe Elias Charalambous, iar acesta ar putea să rămână și din vară la trupa bucureșteană și să-i dea o șansă lui Politic să-și arate valoarea.

Cum s-a descurcat Dennis Politic în tricoul celor de la FCSB

Dennis Politic a fost adus cu mari speranțe la FCSB, asta după ce a avut prestații foarte bune în tricoul lui Dinamo. Trupa roș-albastră a plătit 1 milion de euro în schimbul său, plus Alexandru Musi, afacere din care marea rivală a ieșit în câștig la finalul zilei.

Totuși, lucrurile nu păreau că stau chiar așa după primele partide pe care Politic le-a avut la FCSB. Debutul său, la meciul din Supercupa României, cu CFR Cluj, a venit cu un gol decisiv pentru formația bucureșteană. De atunci au urmat însă multe meciuri în care a stat pe bancă și evoluțiile sporadice, neconvingătoare.

3 goluri în 24 de meciuri a strâns Politic la FCSB

Gigi Becali regretă transferul lui Dennis Politic

Gigi Becali a dezvăluit că a decis să-i lase să plece pe Dennis Alibec și Dennis Politic, la Farul, respectiv Hermannstadt, tocmai pentru a le întări pe aceste două formații care puteau ajuta FCSB în lupta de calificare în play-off. Totuși, prestațiile celor doi nu au fost la nivelul așteptat, iar patronul de la FCSB spune că regretă că a acceptat să-i lase să se transfere.

„(n.r. – Calculele cum sunt?) De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?”, spunea Gigi Becali în urmă cu scurt timp.