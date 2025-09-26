Ce se întâmplă cu directorul general al Romgaz, amenințat cu moartea de Horațiu Potra. Motivul pentru care a solicitat companiei o sumă uriașă la tribunal

Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, a fost reținut miercuri în Dubai, împreună cu fiul său, în timp ce încercau să plece din Emiratele Arabe Unite. Extrădarea lui Potra ar putea dura de la câteva săptămâni la două-trei luni, a arătat Radu Marinescu, ministrul justiției. Călin Georgescu și Horațiu Potra, alături de alte 20 de persoane, au fost trimiși recent în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii susțin că inculpații doreau să transforme în acțiuni violente protestele programate la București pe 8 decembrie 2024, împotriva anulării alegerilor prezidențiale din 2024, pentru a „reconfigura ordinea constituțională”.

Adrian Volintiru a cerut obligarea Romgaz la plata a peste un milion de lei

În comunicatul procurorilor se arată că, în acest scop, s-a decis constituirea unui grup paramilitar de 21 de persoane, coordonat de Horațiu Potra, , în care se aflau arme albe bastoane, spray-uri lacrimogene, boxuri, două pistoale și materiale pirotehnice extrem de periculoase. Procurorul general a spus că are indicii că Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azi politic în Rusia și că Parchetul nu știe unde se află Potra în prezent. În februarie 2020, Horațiu Potra a mai fost protagonistul unui episod controversat, atunci când l-a amenințat cu moartea pe Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz între octombrie 2018 și ianuarie 2021.

Printr-un mesaj telefonic, Potra i-a spus lui Volintiru că va fi răpit şi dus la pădure. “Bună ziua domnul Director, vă dorim noroc în afaceri cât şi pe postul ocupat politic. Ai uitat regula, când trăieşti bine, trebuie să înapoiezi ceva. Nu respecţi ce promiţi, ai uitat cine te-a pus acolo. O să-ţi aducem aminte rapid! Sperăm că-ţi place pădurea din Bazna sau Blăjel la fel cum îţi plac femeile. O să facem o plimbare să te familiarizezi, sunt locuri ascunse greu de accesat! Fi înţelept, profită de piscina hotelului vecin Expro şi nu ne pune să ne deplasăm în Transilvania că-i de rău pentru tine şi cei dragi! Succes!”. Următorul mesaj a fost: “Venim acum!”. Volintiru a formulat plângere penală împotriva lui Potra, care fusese pus sub control judiciar, dar și-a retras-o ulterior.

Numele lui Adrian Volintiru apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 8 decembrie 2021 la Tribunalul Sibiu, în timp ce pârât figurează Romgaz SA, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. El a solicitat să se dispună: obligarea Romgaz SA la plata sumei totale de 1.171.044 lei, reprezentând contravaloarea a 21 de indemnizații lunare fixe (55.764 lei x 21 luni) datorate de aceasta pentru revocarea din motive neimputabile (fără justă cauză) a lui Volintiru din funcția de Director general al Romgaz SA și a încetării mai înainte de termen a contractului de mandat încheiat în data de 09.10.2018. Pe 4 ianuarie 2023, Tribunalul Sibiu a respins cererea lui Volintiru, dar acesta a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba-Iulia. Volintiru a fost revocat din funcție când mai avea aproape jumătate de mandat, motivul fiind semnarea unor acte adiționale la contractul pentru realizarea centralei Iernut, dar și achiziția controversată a unui teren pentru amplasarea unei stații de gaze naturale comprimate.

În dosar se arată că Adrian Volintiru a fost numit în funcția de director general al Romgaz SA și că, la data de 09.10.2018, între Romgaz SA, în calitate de mandant, şi Adrian Volintiru, în calitate de director general sau mandatar, a fost încheiat contractul de mandat înregistrat la data de 10.10.2018 pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 02.10.2018, până la data de 01.10.2022 . Prin HCA nr. 1/13.01.2021 Consiliul de Administrație al Romgaz a decis revocarea reclamantului din funcția de director general. Volintiru a arătat că hotărârea de revocare a fost adoptată fără a fi făcută mai întâi o evaluare a activităţii sale, fiind încălcate art. 19 și 20 din contract, respectiv posibilitatea reclamantului de a contesta rezultatul evaluării. Totodată, nicio dispoziţie a contractului de mandat nu prevede obligaţia societăţii de a invita Directorul general la şedinţele Consiliului de Administraţie. Volintiru a arătat că a avut cunoştiinţă despre şedinţă şi că la data de 13.01.2021 a aşteptat să fie chemat în ședință și să fie informat despre cele ce i se impută, pentru a putea răspunde acuzelor ce i se aduceau.

Adrian Volintiru a dat împuternicire pentru cumpărarea unui teren de 1,6 milioane euro

Cu toate acestea, Volintiru nu a arătat că i s-ar fi refuzat participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie şi, totodată, acesta a avut posibilitatea de a depune un memoriu pentru şedinţa din data de 13.01.2021. În ceea ce priveşte aspectele cuprinse în hotărârea de revocare a lui Volintiru din 13.01.2021 a Consiliul de Administrație al Romgaz, instanţa a reţinut că lui Volintiru i s-a imputat săvârşirea mai multor fapte contrare interesului societăţii, respectiv aprobarea delegării puterii de reprezentare a Romgaz SA prin împuternicirea acordată altei persoane, fără a înştiinţa în prealabil Consiliul de Administraţie, lipsa informării Consiliului de Administraţie cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului situat în localitatea Corunca, faptul că operaţiunea de cumpărare a fost aprobată de Volintiru fără a exista un studiu de piaţă, fără a exista studii de fezabilitate şi prefezabilitate, fără ca investiţia „staţie pilot GNCV Romgaz” să fie cuprinsă într-un program de investiţie analitic aprobat de către Consiliul de Administrație, fără ca operaţiunea de cumpărare a terenului să fie supusă vizei de control financiar preventiv.

Totodată, s-a mai reţinut în sarcina lui Volintiru modul în care au fost încheiate, gestionate şi derulate actele adiționale la contractul de lucrări încheiat cu un antreprenor general, asocierea Romgaz SA pentru dezvoltarea CTE Iernut, faptul că nu a fost activat compartimentul de control financiar preventiv şi faptul că reclamantul ar fi încălcat diverse Hotărâri ale Consiliului de Administraţie în cursul anului 2020. În analiza motivelor de revocare, instanţa a reţinut cu titlu prealabil că, prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat din 10.04.2020 Romgaz SA, prin mandatarul împuternicit de Volintiru prin procură specială a cumpărat de la o societate comercială suprafețele de teren stabilite prin procesul -verbal de negociere din 8 aprilie 2020, situate în localitatea Corunca, la un preț de 97 euro/mp, în total 1.665.878 euro, preț stabilit prin același proces-verbal de negociere.

Potrivit HCA din 2018, care prevedea atribuţiile lui Volintiru în funcţia de director general, acesta „încheie acte juridice, în numele, în interesul și pe seama Societății, conform Legii 31/1990. Pentru contractele a căror valoare echivalenta este cuprinsă intre 1.000.000 și 10.000.000 euro este necesara informarea Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile. Contracte cu valoare mai mare sau egală cu echivalentul sumei de 10.000.000 de euro se aproba de către Consiliul de Administraţie”. Instanţa a reţinut că prin art. 10 din HCA nr. 17/13.05.2020 s-a arătat: „Consiliul de Administrație a luat act de achiziția terenului pentru stația GNCN Mureș din presă, această achiziția nu a fost aprobată de Consiliul de Administrație” . S-a reţinut că, la data de 13.05.2020, aşadar la mai mult de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare (10.04.2020), Consiliul de Administrație a arătat că a luat act de achiziția imobilului din presă, sens în care instanţa concluzionează că acesta nu a fost informat anterior cu privire la achiziţia terenului de către reclamant, deşi preţul imobilului depăşea 1.000.000 euro.

Romgaz l-a dat în judecată pe fostul director general

De asemenea, deşi Volintiru l-a împuternicit prin procură specială pe directorul STTM Mureş în vederea cumpărării imobilului situat în localitatea Corunca, prin procură nu a fost delegată şi obligaţia de informare a Consiliului de Administraţie cu privire la încheierea contractului, această obligaţie revenind în continuare lui Volintiru. Totodată, prin Raportul DGCA, necontestat de Volintiru, s-a arătat că: „nu s-a făcut dovada informării exprese a Consiliului de Administrație cu privire la o investiție care depășește valoarea de 1.000.000 euro, în termenul prevăzut de hotărârile Consiliului de Administrație” Un alt motiv de revocare a lui Volintiru a constat în faptul că nu a fost activat compartimentul de control financiar preventiv. Astfel cum s-a arătat anterior, conducătorii entităţilor publice, precum şi persoanele care gestionează fonduri publice şi/sau patrimoniu public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţii. Volintiru avea atribuţia de a urmări aplicarea politicilor contabile și de control financiar.

La nivelul Romgaz SA, organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv au fost reglementate prin decizia Directorului general Romgaz nr. 24/20.01.2015. Totodată, instanţa a reţinut că, astfel cum reiese din statele de funcţii depuse la dosarul cauzei în perioada în care Volintiru era director general al Romgaz, serviciul control financiar preventiv a avut un singur angajat, pentru ca ulterior revocării acestuia, să aibă 2 angajaţi în luna martie 2021 şi 5 angajaţi în luna ianuarie 2022. În consecinţă, instanţa a reţinut că Volintiru avea obligaţia de a urmări aplicarea politicilor contabile și de control financiar, iar în perioada mandatului acestuia, organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul Romgaz erau deficitare, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Cu toate acestea, în sarcina lui Volintiru, prin hotărârea de revocare, nu s-a reţinut funcţionarea necorespunzătoare a serviciului control financiar preventiv, ci i-a fost imputată omisiunea realizării formalităților necesare pentru activarea compartimentului de control financiar preventiv. Or, instanţa a reţinut că , nu s-a trasat lui Volintiru obiectivul de a crea şi a activa un compartiment de control financiar preventiv, sens în care nu se poate reţine temeinicia acestui motiv de revocare. Pe 21 mai 2024, Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelul lui Adrian Volintiru. Ulterior, Romgaz l-a dat în judecată pe Volintiru, dosarul al cărui obiect este „acțiune în daune contractuale” fiind înregistrat pe 12 noiembrie 2024 la Tribunalul Sibiu. Romgaz a solicitat acționarea în instanță a lui Adrian Volintiru pentru recuperarea sumei de 146.321 lei, reprezentând adaos pentru sarcini suplimentare acordate salariaților, fără bază legală. Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 12 noiembrie 2025.