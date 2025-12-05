Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el”

ADVERTISEMENT

Divorțul dintre Ilie și Ioana Năstase a tot fost discutat anul acesta. Deși cei doi au avut deja primul termen, nimic nu s-a concretizat, astfel că va mai dura până când separarea va fi oficială.

Când e noul termen în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase

Ioana Năstase a anunțat încă din vara acestui an că divorțează. Iată însă că lucrurile s-au complicat, astfel că cei doi parteneri vor ajunge în sala de judecată de abia anul viitor.

Mai exact, noul termen în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase este în luna ianuarie. Vedeta a confirmat faptul că nu renunță la demers, deși acest lucru s-a mai întâmplat în trecut.

Pe de altă parte, de această dată lucrurile sunt diferite. Mai exact, relația dintre cei doi s-a destrămat definitiv, iar fostul cuplu nici măcar nu mai comunică. De altfel Ioana Năstase traversează oricum momente dificile pe plan personal.

Ioana Năstase traversează momente dificile

Mama ei a fost internată în Constanța, iar starea sa de sănătate a afectat-o destul de tare. Totodată, Ioana Năstase a dezvăluit că nu mai vrea să discute despre divorțul cu Ilie Năstase și că nici nu mai comunică cu el.

Printre altele, aceasta a mai precizat că a avut un 2025 cât se poate de dificil. Astfel, a decis să se concentreze strict pe familia sa și să lase deoparte alte lucruri, care nu sunt la fel de importante.

„Nu mai simt nevoia să discut despre subiectul acesta. De câteva zile nu știu nimic de el și nici nu mă mai interesează. Este imprevizibil. În ultima perioadă m-am concentrat pe familia mea. A fost un an greu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putere să merg mai departe”, a declarat Ioana Năstase pentru

Marele campion și-a vizitat fosta soacră

Printre altele, Ioana Năstase a dezvăluit că fostul campion și-a vizitat fosta soacră la spital o dată. În rest însă, aceasta a preferat să nu mai deschidă subiectul de față cu mama ei.

„Am avut o lună foarte grea. Mama a fost internată, am alergat mult, dar acum e mai bine și este acasă. Nu se plânge niciodată de nimic, e un om extraordinar. Sper să-și revină după tratament.

Nu am mai vorbit cu ea despre Ilie. Nici ea nu a deschis subiectul. A fost o dată să o vadă. Mama mea nu știe ce înseamnă ura”, a mai adăugat Ioana, pentru sursa citată.

Ilie Năstase nu s-a prezentat la primul termen din divorț

Menționăm faptul că ”întârzie” în contextul în care la prima înfățișare, care a avut loc pe 30 octombrie, fostul mare tenismen nici măcar nu s-a prezentat în instanță.

În ceea ce privește motivele invocate de . Mai exact, fostul sportiv nu ar fi fost înștiințat oficial în legătură cu data și ora la care trebuia să se prezinte.

”Pârâtul, domnul Ilie Năstase, nu a primit personal citația. În dosarele de divorț este obligatoriu ca procesul-verbal de înmânare să fie semnat personal. Cum nu s-a respectat această procedură, s-a acordat un nou termen”, a declarat avocata Ioanei Năstase, conform cancan.ro.

Drept rezultat, instanța a decis amâne cauza pentru anul viitor. Astfel, următorul termen de judecată în cazul divorțului este 15 ianuarie 2026.