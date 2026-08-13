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Ce se întâmplă cu Dunărea? „Am învățat de la Băsescu că el le știe pe astea”

Mitică Dragomir a venit cu propria explicație legată de criza fără precedent a debitului Dunării și a indicat o posibilă cauză, legată de lacurile construite înainte de 1989.
Daniel Spătaru
13.08.2026 | 05:50
Ce se intampla cu Dunarea Am invatat de la Basescu ca el le stie pe astea
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir este de acord cu Traian Băsescu în privinţa barjelor scufundate în Dunăre Foto: colaj Fanatik
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Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic şi, în ciuda măsurilor luate de autorităţi, s-a decis ca joi dimineaţă să fie oprit şi reactorul 2 al centralei de la Cernavodă. Despre cum a ajuns România în această situaţie a vorbit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Ce spune Dumitru Dragomir despre barjele scufundate pe Dunăre

În încercarea de a creşte debitul Dunării a fost detonată mai întâi stânca Pârjoaia, acţiune în urma căreia s-a anunţat o stabilizare a nivelului apei, după care s-a trecut la amplasarea unor barje încărcate cu pietre pe Braţul Bala, pentru a bloca parțial apa și a o împinge pe Dunărea Veche, direct către pompele centralei.

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Subiectul barjelor scufundate a fost comentat de Mitică Dragomir, care a luat ca reper poziţia exprimată de Traian Băsescu, prin prisma funcţiei de comandant de navă pe care a avut-o fostul preşedinte.

„M-am informat şi l-am urmărit pe Băsescu. Pe Băsescu, pe tema asta, nu-l bate nimeni. Fii atent ce frază a zis Băsescu: ‘Dom’le, suntem nişte proşti, nişte tâmpiţi. În loc să vindem barjele, dacă tot n-aveam ce face cu ele, noi le-am băgat în apă, le-am scufundat’.

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Dacă Băsescu a spus asta…. Mitică Dragomir n-avea de unde să ştie ce înseamnă o barjă scufundată pe Dunăre. Prostie mai mare ca în România nu există”, a comentat fostul şef al LPF.

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Explicaţia lui Mitică Dragomir pentru scăderea istorică a debitului Dunării

Pe de altă parte, „Oracolul de la Bălceşti” a venit şi cu o versiune proprie a scăderii istorice a debitului Dunării. „Dar ştii ce s-a întâmplat cu Dunărea? Spun acum, că eu sunt bine informat. Pe malul Dunării, Ceauşescu a făcut nişte lacuri de acumulare. Când era Dunărea mare, lacurile astea preluau o mare parte din Dunăre.

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Când era secetă, toată lunca Dunării era irigată din lacurile alea pe care le-a făcut Ceauşescu. După Revoluţie nu s-a mai făcut aşa ceva. Lacurile astea le-am desfiinţat şi uite unde am ajuns”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Ce se întâmplă cu Dunărea? "Am învățat de la Băsescu că el le știe pe astea"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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