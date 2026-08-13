Ce se întâmplă cu Dunărea? „Am învățat de la Băsescu că el le știe pe astea”

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Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic şi, în ciuda măsurilor luate de autorităţi, s-a decis ca joi dimineaţă să fie oprit şi reactorul 2 al centralei de la Cernavodă. Despre cum a ajuns România în această situaţie a vorbit Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

În încercarea de a creşte debitul Dunării a fost detonată mai întâi stânca Pârjoaia, acţiune în urma căreia s-a anunţat o stabilizare a nivelului apei, după care s-a trecut la amplasarea unor barje încărcate cu pietre pe Braţul Bala, pentru a bloca parțial apa și a o împinge pe Dunărea Veche, direct către pompele centralei.

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Subiectul barjelor scufundate , care a luat ca reper poziţia exprimată de Traian Băsescu, prin prisma funcţiei de comandant de navă pe care a avut-o fostul preşedinte.

„M-am informat şi l-am urmărit pe Băsescu. Pe Băsescu, pe tema asta, nu-l bate nimeni. Fii atent ce frază a zis Băsescu: ‘Dom’le, suntem nişte proşti, nişte tâmpiţi. În loc să vindem barjele, dacă tot n-aveam ce face cu ele, noi le-am băgat în apă, le-am scufundat’.

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Dacă Băsescu a spus asta…. Mitică Dragomir n-avea de unde să ştie ce înseamnă o barjă scufundată pe Dunăre. Prostie mai mare ca în România nu există”, a comentat fostul şef al LPF.

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Explicaţia lui Mitică Dragomir pentru scăderea istorică a debitului Dunării

Pe de altă parte, a scăderii istorice a debitului Dunării. „Dar ştii ce s-a întâmplat cu Dunărea? Spun acum, că eu sunt bine informat. Pe malul Dunării, Ceauşescu a făcut nişte lacuri de acumulare. Când era Dunărea mare, lacurile astea preluau o mare parte din Dunăre.

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Când era secetă, toată lunca Dunării era irigată din lacurile alea pe care le-a făcut Ceauşescu. După Revoluţie nu s-a mai făcut aşa ceva. Lacurile astea le-am desfiinţat şi uite unde am ajuns”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.