Andrei Cian, team-managerul Stelei, a promis în nenumărate rânduri în cadrul emisiunilor suporterilor roș-albaștrilor că noile echipamente Adidas vor veni la echipă dintr-un moment în altul.

Ce se întâmplă cu echipamentele Stelei și de ce nu au jucat „militarii” în acest sezon în roșu și albastru? CSA rupe tăcerea: „Am primit mai multe propuneri”

Au trecut 13 etape din sezonul de Liga 2 și Steaua a jucat doar în echipamentele vechi, un rând de echipamente este alb, iar celălalt bate spre negru. .

De menționat că echipamentul Adidas pe care îl așteaptă fanii și oficialii Stelei este plătit de unul dintre sponsorii echipei din Liga 2. Tocmai faptul că acel sponsor nu a plătit încă factura ar fi motivul pentru care Steaua nu și-a primit noile echipamente.

FANATIK i-a întrebat pe șefii Stelei care sunt motivele pentru care echipa nu are echipament în culorile roșu și albastru și, evident, am cerut lămuriri legate de noul echipament Adidas.

„Echipa de fotbal Steaua București a evoluat în culorile oficiale ale clubului. Steaua București va evolua în cel mai scurt timp în noile echipamente de joc, Adidas.

Clubul nostru nu are o relație contractuală cu firma de echipament sportiv, Adidas. Nu am luat o hotărâre în privința furnizorului de echipament pentru sezonul viitor, deși am primit mai multe propuneri din partea unor companii de profil.

În momentul în care vom semna un nou parteneriat, vom anunța oficial pe canalele de comunicare”, se arată într-un răspuns al CSA Steaua semnat de comandantul Ștefan Bichir.

Steaua rămâne în haine vechi, deși Cian a promis echipamente noi!

„Menționăm faptul că pe lângă echipamentele prezentate (n.r. unul alb și unul negru), vom mai dispune de încă două rânduri de echipament personalizat, ambele în culorile tradiționale ale clubului, roșu și albastru.

Astăzi nu s-a făcut prezentarea oficială a echipamentului, ci prezentarea parteneriatului cu Stanleybet”, spunea Andrei Cian în august 2024, când .