Ce se întâmplă cu elevii români loviți de tramvai în Praga. Unul dintre ei a ajuns pe masa de operație: „O să aibă o a doua intervenție”

FANATIK a obținut, în exclusivitate, noi detalii despre cazul celor doi elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, implicați în accidentul produs la Praga, în timpul excursiei școlare. Directorul unității de învățământ, Alexandru Lăutaru, a oferit informații atât despre evoluția stării de sănătate a adolescenților, cât și despre deciziile luate de familiile acestora în momentele critice de după incident.

O excursie școlară organizată pe ruta Petroșani – Budapesta – Praga – Viena, în care au fost implicați elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, s-a transformat într-un moment de cumpănă, după un incident produs în capitala Cehiei, chiar în zona centrală a orașului. Grupul, format din 47 de elevi, patru cadre didactice și un părinte însoțitor, se afla în Praga în cadrul programului educațional aprobat, desfășurat conform planificării stabilite anterior plecării. În acest context, doi adolescenți s-ar fi desprins pentru scurt timp de grup, în apropierea hotelului unde erau cazați, ajungând într-o zonă intens circulată, destinată traficului de tramvaie.

Potrivit informațiilor transmise de conducerea unității de învățământ, pentru FANATIK, în acel interval scurt s-ar fi produs impactul. Directorul colegiului a precizat că ar fi fost vorba despre un moment de neatenție, în condițiile în care elevii ar fi încercat să realizeze o fotografie în apropierea liniei de tramvai, fără a aprecia corect distanța față de vehiculul care se apropia. Intervenția echipajelor de urgență a fost imediată, , unde au fost supuși investigațiilor și îngrijirilor medicale de specialitate.

Hotărârile luate de familii în urma internării

FANATIK a aflat din discuția cu cadrul didactic despre deciziile luate de familii în urma internării adolescenților, în funcție de recomandările medicilor și de evoluția stării de sănătate, în timp ce situația medicală rămâne atent monitorizată. În același timp, autoritățile din Cehia au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul, având în vedere că zona în care s-a produs incidentul este una intens circulată și frecventată de turiști. Cazul se află în continuare sub supravegherea autorităților locale, iar cadrele didactice mențin legătura permanentă atât cu părinții, cât și cu instituțiile medicale implicate.

„Este o excursie aprobată conform metodologiei excursiilor de trei zile pe ruta Petroșani-Budapesta-Praga-Viena, și retur. Duminică seara, după ce au ajuns în Praga, doi dintre ei și-au cerut voie să iau o sticlă de apă vis-a-vis de recepția hotelului. Și-au făcut o fotografie pe calea tramvaiului, probabil din teribilism, nu știu, astea sunt informațiile pe care le-am de la colegii mei, n-au estimat bine distanța dintre tramvaiul care venea din spatele lor. Au fost loviți”, sunt detaliile dezvăluite de Alexandru Lăutaru, directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Petroşani.

Evoluția stării celor doi copii după accidentul din Praga

Cei doi elevi, pe numelor lor Darin și Ianis, au fost transportați de urgență la imediat după incident, unde au primit îngrijiri medicale de specialitate. În scurt timp au fost anunțați și părinții acestora, care au ajuns la fața locului în cursul zilei următoare, până la prânz. Pe tot parcursul nopții, profesorii coordonatori au rămas alături de elevi, monitorizând atent starea lor și oferind sprijin permanent familiilor, în condițiile unei situații tensionate și imprevizibile.

Evoluția medicală a celor doi a fost diferită încă din primele ore, unul dintre adolescenți fiind evaluat ca neavând leziuni grave, fiind externat după investigații, cu acordul părinților, continuând ulterior excursia alături de grup, până la Viena. Celălalt elev, Ianis, a rămas internat pentru investigații suplimentare și intervenții de specialitate. Despre modul în care a fost gestionată situația în primele ore după accident, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Petroșani a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Au fost duși imediat la Spitatul de Urgență din Praga, au fost informați părinții, care au sosit ziua următoare până în prânz. Bineînțeles profesorii coordonatori au stat acolo toată noaptea lângă copii. Unul dintre ei nu a avut traume semnificative fizice, a și fost externat și cu acordul părințiilor a mers mai departe cu grupul la Viena. Darin, acesta a plecat mai departe, celălalt, Ianis, este încă în spital”, în premieră, pentru FANATIK, conducerea unității de învățământ din Petroșani ne-a mai relatat despre cazul copiilor accidentați de un tramvai în timpul unei excursii în Praga.

Intervenția chirurgicală și evoluția post-operatorie a elevului

Starea elevului rămas internat a impus intervenții medicale complexe încă din primele ore de după accident, medicii din Praga fiind nevoiți să îl monitorizeze permanent și să adapteze tratamentul în funcție de evoluția acestuia. După sosirea părinților la spital și stabilizarea parametrilor medicali, cadrele medicale au decis efectuarea unei intervenții chirurgicale, necesare pentru tratarea leziunilor suferite în urma impactului. Operația a vizat în special fracturi la nivelul femurului și tibiei piciorului drept.

Pacientul urmează să rămână sub supraveghere atentă și să mai fie supus unei noi intervenții în zilele următoare. Evoluția post-operatorie este una monitorizată constant de echipa medicală, iar starea generală este descrisă ca fiind stabilă. Despre parcursul medical al elevului, Alexandru Lăutaru a mărturisit: „Cel rămas internat a trebuit de duminică seara până luni la prânz să fie ținut în comă indusă pentru a putea fi administrat un tratament corespunzător. După ce au venit părinții, aseară a fost operat pentru că a suferit traume fizice la nivelul femurului și în partea dreaptă, la tibia piciorului drept. Urmând să stea șapte zile după această operație și să aibă a doua intervenție la piciorul drept.

În momentul actual se simte bine, am luat legătura cu părinții în mod constant. Așteptăm evoluția lui după șapte zile când va intra la a doua intervenție. Coma a fost indusă pentru 24 de ore. Acum este conștient. Părinții mi-au spus, și, de asemenea dascălii, că la piciorul drept, în partea perineală are câteva lovituri. Mai multe nu vă pot spune în acest moment. El este în afara oricărui pericol și nu se va pune problema unei invalidități sau ceva de genul acest”, a mai explicat Alexandru Lăutaru, directorul colegiului din Petroșani.