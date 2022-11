Ce se întâmplă cu emisiunile lui Dan Capatos, Răzvan Simion și Dani Oțil. Decizia luată de Antena 1

Ce se întâmplă cu unora dintre cei mai renumiți prezentatori de televiziune. Decizia luată de Antena 1, după ce trustul a ales să se rebranduiască.

Ce viitor au show-urile moderate de Dan Capatos, Răzvan Simion și Dani Oțil. Hotărârea de ultim moment luată de Antena 1

Emisiunea moderată de Dan Capatos și cea de Răzvan Simion și Dani Oțil sunt filmate în studiouri de televiziune diferite. În următoarea perioadă Trustul Intact vrea să le unească și să le mute în aceeași locație.

Potrivit , Xtra Night Show și Neatza ar urma să se stabilească în Pipera. Așadar, șefii de la Antena 1 au de gând ca toate redacțiile și toți angajații să lucreze sub același acoperiș, nu ca acum în mai multe locuri.

Concret, birourile de la Romexpo și de la Excelsior se vor închide și se vor stabili în niște hale aflate în apropiere de Iride Business Park. Aceste locații sunt pregătite deja pentru a-i primi pe Dan Capatos, Răzvan Simion și Dani Oțil.

Mai mult decât atât, și celelalte emisiuni de divertisment și știri care rulează la Antena Stars se vor muta. Asta înseamnă că Mădălina Bălan și Ramona Ilie, care lucrează acum la Romexpo, s-ar stabili definitiv în Pipera.

Antena, schimbări pe bandă rulantă

În aceeași situație sunt și alte vedete ale Trustului Intact, prin care se numără prezentatorii emisiunii Showbiz Report, Cătălin Cazacu, Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț. De asemenea, moderatorii celorlalte show-uri sunt așteptați în Pipera.

Decizia a fost luată pe seama rebranduirii care a avut loc la finalul lunii octombrie. Acela a fost momentul în care toate produsele media, în afară de 3, au început să fie afișate sub aceeași siglă.

Tot atunci au fost schimbate culorile microfoanelor. În pachetul de rebranding au fost incluse Antena Stars, Happy Channel şi ZU TV, dar și platformele Antena Play şi ObservatorNews.ro.

Noua identitate vizuală unitară, sub numele de Antena, a fost concepută de compania media împreună cu o firmă britanică numită Twin Associates. Este vorba de o firmă care a lucrat de-a lungul anilor cu Discovery, BBC One, serialul The Crown, FC Barcelona, Top Gear, UEFA sau Disney.