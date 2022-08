Ce se întâmplă cu facturile românilor. Anunțul făcut de ministrul energiei: ”Nimeni nu va plăti peste plafon la curent și la gaz”

, astfel, spusele lui Ciolacu, cel care nu concepe ca românii să plătească facturi mai mari la energie în această iarnă.

Facturile românilor nu vor crește la iarnă

”Vă asigur că Ministerul Energiei ştie ce are de făcut. Dacă există acest plafon, e clar că nimeni nu va plăti peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele şi impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depăşirea unui anumit preţ.

Când vom finaliza toate modificările la Ordonanţa 27, au fost multe dispute legate de acest impact bugetar, am văzut 40 de miliarde, am văzut 20 de miliarde, ulterior am văzut şi 16 miliarde, dar am văzut şi declaraţia liderilor politici, care au zis aşa: tot ce trebuie să plătească bugetul României, va plăti.

Schema refăcută şi recalibrată de ANRE s-a redus de la acel 40 de miliarde la 20 de miliarde şi ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea ANRE“, a declarat Popescu, conform

Producătorii de energie vor fi supraimpozitați în perioada următoare, conform aceluiași Virgil Popescu. ”Nu pot unii să facă profituri foarte mari şi alţii să le plătească, nu e normal”, a subliniat ministrul.

“Avem acum o supraimpozitare în lege de peste 450 de lei pentru producători. E normal să fie impozitat tot lanţul, dar nu poate să stabilească Ministerul Energiei acest lucru. Asta trebuie făcut împreună cu Finanţele şi ANRE. Noi nu ne pricepem să punem taxe şi impozite.

Nu pot unii să facă profituri foarte mari şi alţii să le plătească, nu e normal. Impozităm pe toată lumea atunci când sunt profituri foarte mari, iar piaţa de energie electrică, în anumite zone, face profituri foarte mari.

După mine, un intermediar de energie electrică sau de gaze naturale nu ar trebui să câştige mai mult de câteva procente. Ia şi vinde, nu face altceva şi nu văd de ce ar trebui să câştige dublu sau triplu”, a completat Popescu.

Anunțul lui Popescu vine la doar câteva ore distanță după ce liderul PSD Marcel Ciolacu anunțase că prețurile la energie vor fi plafonate în această iarnă, cu siguranță.

s-a făcut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva. Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat 5 ore. Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore.

Plafonarea va rămâne în continuare, dorim să venim cu un act normativ să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare”, explica Ciolacu.