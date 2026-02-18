Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost executată silit

ADVERTISEMENT

Cosmin Georgescu, fiul cel mare al lui Călin Georgescu, este căsătorit cu Alexandra Roxana, fiica lui Mihai Neagu, fost șef al PDL Giurgiu și fost președinte al Consiliului de Administrație la Nuclearelectrica și la Compania Națională a Uraniului. Neagu, care a candidat la funcția de senator la alegerile din 2012, a fost consilierul lui Vasile Blaga, fost europarlamentar PNL, dar și consilier în Consiliul General al Municipiului București.

Mihai Neagu a aruncat cu paharul și scrumiera după Gabriela Voiculescu

În noiembrie 2010, Mihai Neagu a fost protagonistul unui moment halucinant. El a participat la o petrecere organizată la un hotel de Romeo Raicu, la acea vreme președinte al PDL Sector 4, cu ocazia zilei de naștere. La eveniment a fost invitată și Gabriela Voiculescu, care era vicepreședinte PDL Sector 4 și consilier. Neagu și-a adus aminte de un conflict pe care l-a avut cu Gabriela Voiculescu, la alegerile ce avuseseră loc cu un un înainte.

Gabriela Voiculescu a relatat pentru Click cum au decurs ostilitățile. „M-a făcut trădătoare şi urla că sunt cu javra de Raicu. Am sărit ca arsă, că a mâncat şi a băut la ziua lui şi acum vorbeşte aşa. E adevărat că am zis că are o atitudine de ţigan. A început să mă scuipe şi a aruncat cu vinul din pahar după mine. A încercat să sară la bătaie. A aruncat apoi cu paharul şi scrumiera după mine. A apărut Romeo Raicu, foarte supărat şi l-a potolit!”, a declarat Gabriela Voiculescu. La rândul său, Mihai Neagu a dezvăluit că „doamna în cauză a fost pusă să-mi arunce în faţă că n-am ce căuta în organizaţia asta, iar în final m-a făcut ţigan. Povestea este mult exagerată tocmai ca să facă rău partidului şi mie personal”.

În prezent, Gabriela Voiculescu are probleme financiare legate de firma sa, Ana Weiss Prodart SRL. Numele fostei consiliere PDL și al societății comerciale, alături de al altei persoane fizice, apar, în calitate de contestator, într-un dosar înregistrat pe 25 mai 2017 la Judecătoria Sectorului 4, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Obiectul dosarului este „contestaţie la executare – suspendarea executării silite”, iar intimat figurează First Bank SA. În motivarea cererii de suspendare a executării silite, s-a învederat instanţei că, prin continuarea executării silite, ar fi pusă societatea într-o situaţie de incapacitate de plată şi că nu s-a declarat scadenţa anticipată a creditului, iar banca nu ar fi putut calcula penalităţi.

De asemenea, contestatoarele au arătat că sunt de bună credinţă şi au solicitat deja executorului judecătoresc încheierea unui acord în vederea achitării debitului în mod eşalonat astfel încât intimata creditoare să nu fie prejudiciată. În dosar se arată că contestatoarele solicită , că solicitarea la plata întregului debit, deşi nu a intervenit scadenţa anticipată, şi poprirea conturilor afectează activitatea societăţii, fapt care prin continuarea executării silite va pune societatea în situaţia de a intra în incapacitate de plată. S-a menționat că în dosar s-a procedat la poprirea conturilor, iar ulterior, banca a format un nou dosar de executare silită cu privire la imobilul situat în satul Predeluţ, deşi contestatoarele au oferit băncii acest imobil în contul debitului, banca a preferat să deschidă un nou dosar de executare, care implică alte costuri, un nou onorariu de executare.

Firma Gabrielei Voiculescu a contractat un credit de 210.000 franci elvețieni

Au mai arătat că, deşi începuse executarea silită în dosarul aflat pe rol, banca, având gaj pe cont, a retras mai multe sume de bani, fără a anunţa executorul judecătoresc şi fără a scădea acele sume din debit. De asemenea, au solicitat a se avea în vedere că prin poprirea conturilor societăţii nu pot fi achitate salariile şi contribuţiile la bugetul de stat. S-a mai menționat că Ana Weiss Prodart SRL, fiind de bună credinţă, a solicitat încheierea unui acord de plată care să permită funcţionarea societăţii în vederea achitării creditului, însă nu a primit nici un răspuns din partea creditorului. Față de împrejurarea că s-a pornit executarea silită imobiliară, suspendarea executării dosarului nr.268EP/2017 nu va prejudicia creditorul, dar va permite societăţii să funcţioneze în vederea achitării creditului, motiv pentru care solicită admiterea cerii de suspendare.

Contestatoarele au arătat că încheierea de încuviinţare a executării silite nu cuprinde toate elementele obligatorii, iar după ce s-a început executarea silită, banca a retras în mod abuziv sume de bani din cont. Referitor la biletele la ordin, au menţionat că executarea acestora este nelegală întrucât potrivit Legii nr. 58/1934, trebuia emisă o somaţie anterior emiterii unui act de executare, somaţie care era obligatorie. Contestatoarele au mai arătat că societatea a contractat două credite, respectiv contractul de credit din 14.04.2008 în valoare de 210.000 CHF pentru o perioadă de 180 luni cu scadenţa finală la 14.04.2023 ce a fost modificat prin mai multe acte adiţionale şi contractul de credit din 11.02.2008 în valoare de 25.000 euro pentru o perioadă de 12 luni.

În cursul anului 2015, ca urmare a notificării din partea băncii cu privire la achitarea diferitelor sume de bani, a solicitat opinia unui expert contabil care a reţinut că societatea a achitat în plus suma de 8.699,58 CHF, existând şi o diferenţa de curs valutar. Au mai arătat că faţă de concluziile expertului contabil, nu putea interveni declararea scadenţei anticipate a creditului. De asemenea, au solicitat să constate caracterul abuziv al unor clauze din contractul de credit şi din contractele de garanţie.

Femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu a solicitat dizolvarea firmei

Prin încheierea din 12.12.2017, a fost admisă excepţia conexităţii şi au fost conexate cele două dosare. A fost efectuată o expertiză contabilă, raportul fiind depus la dosar. Analizând cererea de renunţare la judecată şi cererea de renunţare la drept formulată de contestatoare, instanţa reţine următoarele: în conformitate cu dispoziţiile art. 406 alin. (1) C.proc.civ., reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă. Totodată, reclamantul poate, în tot cursul procesului, să renunţe la însuşi dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului.

Pe 18 aprilie 2024, Judecătoria Sectorului 4 a luat act de renunțarea la judecată formulată de Gabriela Voiculescu, conform datelor consultate de FANATIK. Pe 29 mai 2024, în celălalt dosar, s-a întâmplat la fel, contestatoarele au renunțat la dreptul pretins. Pe 10 septembrie 2025, Gabriela Voiculescu și partenera ei de afaceri au solicitat, tot la Judecătoria Sectorului 4, dizolvarea societății Ana Weiss Prodart SRL. Cererea a fost anulată de instanță, pe 3 noiembrie 2025, deoarece nu s-ar fi achitat taxa de timbru.

Gabriela Voiculescu a solicitat, pe 6 noiembrie 2025, reexaminarea anulării cererii arătând că măsura anulării a fost dispusă eronat, deoarece a transmis anterior ședinței din data de 3.11.2025, , aceasta fiind depusă în termenul la data de 24.09.2025, prin email, plata făcându-se electronic. Judecătoria Sectorului 4 a admis cererea de reexaminare și a trimis dosarul de dizolvare a firmei la completul iniţial învestit pentru continuarea judecăţii, decizia fiind luată pe 26 noiembrie 2025.