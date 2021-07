Ce se întâmplă cu fetița Cristinei Cioran după ce s-a născut prematur și a fost băgată la incubator: ”M-a strâns tare”

Cristina Cioran a trecut prin cele mai dificile momente ale vieții ei în momentul în care a fost nevoită să aducă pe lume copilul pe care și-l dorea enorm, problemele avute obligând-o să o nască prematur pe fetiță, cu mai bine de două luni înainte de termen.

Ce face acum fetița Cristinei Cioran?

„Sunt mai bine, deși pare ca s-a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine”, a mărturisit în direct Cristina Cioran.

Mai mult decât atât, medicii de la Spitalul universitar, acolo unde a fost dusă atât Cristina Cioran cât și fetița ei, Ema, sunt din ce în ce mai optimiști cu privire la ceea ce se petrece cu micuța.

De ce a născut prematur Cristina Cioran

Cristina Cioran a adus-o pe lume pe Ema, fetița ei și a lui Alexandru Dobrescu, când micuța avea doar șapte luni, problemele de sănătate ale vedetei Tv provocând nașterea prematură.

„Am avut o enterocolită, ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”, a mai povestit, la televizor, Cristina Cioran.

Din fericire, lucrurile s-au așezat așa cum trebuie și, chiar dacă acum Ema este în incubator, supravegheată în fiecare moment de medicii de la spital, lucrurile se îndreaptă în direcția bună.

Ce spunea, după nașterea prematură, Cristina Cioran

Afectată și cu lacrimi în ochi, Cristina Cioran a vorbit despre experiența dificilă prin care a trecut în momentul nașterii premature a fetiței sale și a lui Alexandru Dobrescu.

„Hai, că mi-am mai revenit. Vreau să vă spun că eram într-o stare deplorabilă, speriată și îngrozită. Bebelușa este bine, respiră singurică, ceea ce este super. Abia aștept să o văd. Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă. E adevărat că ultimul an din viața mea a fost neașteptat. Mulțumesc mult pentru susținere. Vă pup”, a spus Cristina Cioran după ce a născut, pe conturile ei de socializare.

Mai mult decât atât, după câteva zile critice, au început să se simtă mai bine, lucru care a făcut-o, pentru prima oară după o bună bucată de vreme, să zâmbească larg.

”Suntem ok și eu și bebelina, o să fim bine. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și vă asigur că o să luptăm amândouă cât putem de tare, că nu ne lăsăm așa ușor”, a mai spus, cu lacrimi de fericire în ochi, Cristina Cioran, asigurată și de medici că evoluția este una pozitivă.

Mai mult, optimismul medicilor l-a molipsit și pe Alexandru Dobrescu care alături de amicii săi, șampania și a și dezvăluit numele micuței: Ema.

Cristina Cioran a plecat la mare și și-a lăsat fetița în spital

După ce a fost externată, Cristina Cioran a făcut un gest cât se poate de controversat, mai ales că fetița a rămas în incubator, sub supravegherea medicilor.

Mai exact, pe conturile ei de socializare, Cristina Cioran a dezvăluit că a plecat la mare, gestul vedetei TV fiind taxat dur de mulți dintre urmăritorii pe care îl avea, comentariile cu privire la ceea ce a făcut nefiind deloc favorabile vedetei.