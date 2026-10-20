Ce se întâmplă cu fiica tenismenilor Elina Svitolina și Gael Monfils, după divorț. Imaginea care spune totul

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Elina Svitolina și Gael Monfils divorțează, dar ce se întâmplă cu fiica celor doi jucători de tenis. Skai are 4 ani și apare uneori în imaginile pe care frumoasa sportivă le împărtășește cu cei care o urmăresc în mediul online.

Elina Svitolina și Gael Monfils divorțează. La cine rămâne copilul

Toată lumea a fost luată prin surprindere de anunțul că nu mai formează un cuplu. Elina Svitolina (32 ani) a fost cea care a dezvăluit că divorțează de jucătorul de tenis francez Gael Monfils (40 ani). Separarea vine la 5 ani de la ceremonia religioasă, tenismena dorind să lămurească cum stau, de fapt, lucrurile între ei.

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Cunoscuta sportivă a dezvăluit . Cuplul care are o fetiță și nu a vorbit de infidelitate, ci mai degrabă de nefericire. Vedeta din Ucraina a revenit ulterior cu o fotografie specială și astfel oamenii au aflat la cine rămâne copila care a venit pe lume în octombrie 2022.

Skai este în momentul de față o prioritate pentru părinți. Jucătoarea a dorit să atragă atenția asupra faptului că familia nu dispare, deși căsnicia se încheie. Ambii vor continua să fie părinți implicați în viața copilului care s-a născut la numai câteva luni după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean. Acum, sportiva a anunțat că divorțează din cauza conflictului dintre cele două națiuni.

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În aceeași notă, Elina Svitolina este extrem de implicată în viața fiicei sale cu care s-a fotografiat într-un cadru inedit. Poza a fost realizată în oglindă, cel mai probabil în casa în care jucătoarea de tenis locuiește. Sportiva este zâmbitoare, în timpul ce chipul fetiței de 4 ani este acoperit complet de telefonul mobil. Ambele poartă haine simple, de stat în interior, nu pentru o ieșire în oraș. Mai mult decât atât, sportiva nu are deloc machiaj, fiind extrem de naturală. Astfel, demonstrează că petrece foarte mult timp cu fata sa.

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Anunțul făcut de Elina Svitolina

De remarcat faptul că Elina Svitolina a dezvăluit că divorțează de tatăl fiicei sale chiar în luna în care aceasta s-a născut. Fetița jucătoarei de tenis și a lui Gael Monfils și-a sărbătorit ziua de naștere pe data de 15 octombrie. La numai 4 zile distanță de la acest eveniment sportiva a decis să discute deschis despre ce se petrece în viața sa privată. În mesajul publicat pe Instagram a vorbit despre nopți nedormite, îndoieli și sentimentul că se pierde pe sine. Partenerul de viață i-a fost alături în cele mai dificile clipe. Cu toate acestea, ei au încercat mult timp să treacă împreună peste problemele pe care le întâmpinau, dar nu au mai putut.

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Prin urmare, șatena a ajuns la concluzia că trebuie să-și regăsească echilibrul și identitatea personală în afara căsniciei. În altă ordine de idei, nașterea copilului reprezintă un moment important pentru ea. Totodată, în urmă cu ceva vreme a spus că evenimentul i-a oferit un sentiment minunat și extrem de prețios.

A reușit să se mai bucure de astfel de senzație doar pe terenul de tenis. Disputarea unor meciuri majore, revenirea în top 10 și victoriile pe care le-a obținut până acum o motivează să își dorească și mai mult de la ea. În concluzie, Elina Svitolina aspiră la o dezvoltare profesională mai bună în prezent.