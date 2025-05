Ce se întâmplă cu firma administrată de Ilie Bolojan timp de 26 de ani. Cum a scăpat de datoriile uriașe

Ilie Bolojan, președintele interimar al României până la alegerea lui Nicușor Dan, și-a început cariera politică în localitatea bihoreană Aleșd, unde a fost consilier local în perioada 1996-2004. Între 2004 și 2005, Bolojan a fost membru în Consiliul Județean Bihor, apoi prefect de Bihor (2005-2007), primar al municipiului Oradea (2008-2020) și președinte al Consiliului Județean Bihor (2020-2024).

Datoriile firmelor lui Ilie Bolojan au fost de 1,5 miliarde lei vechi

Tot la Aleșd, Ilie Bolojan și-a încercat norocul și în afaceri, el fiind patronul a două magazine ce își derulau activitatea prin intermediul a două firme, Campus Com SRL și Campus SRL, ambele înființate în 1994, fiind specializate în comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

ADVERTISEMENT

Bolojan a fost administrator la Campus SRL până în 2004, în timp ce la Campus Com SRL a ocupat această poziție până în 2020, conform declarației de interese a politicianului, consultată de FANATIK, depusă în noiembrie 2020. Bolojan a notat că deținea 100% din părțile sociale ale Campus Com SRL.

În următoarele declarații de interese nu a mai apărut numele firmei, deoarece Bolojan a avansat în politică și a renunțat la afaceri, , Florentina Bolojan, psiholog la maternitatea din Oradea, de care a divorțat în 2013, cu care are două fiice, Lucia și Anda.

ADVERTISEMENT

Firmele lui Bolojan au avut importante probleme financiare. La finalul lui 2004, conform datelor de pe site-ul Ministerului Finanțelor, SC Campus SRL și Campus Com SRL acumulau datorii la bugetul de stat de circa 1,5 miliarde lei vechi. Cu toate acestea, peste un an, o parte din aceste datorii au dispărut, deși rezultatele financiare ale societăților comerciale nu erau spectaculoase.

Firma lui Ilie Bolojan a primit somații

În 2008, ziarul Gazeta de Cluj a speculat că datoriile firmelor lui Ilie Bolojan au fost stinse după ce acesta a ajuns într-o funcție influentă, prefect de Bihor, și că ar fi fost achitate de frații Micula, cei mai importanți afaceriști din Bihor, care erau sponsori tradiționali ai PNL, partidul din care face parte și Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

Pe 1 februarie 2005, Ministerul Finanțelor Publice transmitea o somație către SC Campus Com SRL, prin care se anunța începerea executării silite în temeiul titlului executoriu emis de Administrația Finanțelor Publice Aleșd. Prin somație se cerea achitarea sumelor datorate de firma lui Bolojan pentru care termenul legal de plată expirase în baza prevederilor articolului 62 din Ordonanța Guvernului 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare.

ADVERTISEMENT

Firma administrată de Ilie Bolojan înregistra sume neplătite la bugetul de stat de peste 100 milioane lei vechi. Tot pe 1 februarie 2005, s-a emis a doua somație de executare silită cu numărul de înregistrare 125, care viza datoriile firmei către bugetul de stat cifrate la peste 245 milioane de lei. La data de 18.02.2005, Ilie Bolojan a efectuat trei tranzacții către Trezoreria Statului în contul datoriilor: 32.504.552 milioane lei pentru TVA-ul restant, 10.424.432 lei pentru restanțele la fondul de risc și 30.000.000 lei pentru impozitul pe profit neachitat la termenul legal, totalul fiind de 72.928.984 lei.

La finalul lui 2024, fosta firmă a lui Ilie Bolojan avea datorii de 11.330 lei

În martie 2005, Ilie Bolojan achita către bugetul de stat, în contul datoriilor firmei, suma de 228.349.755 milioane lei, așa cum reiese din ordinul de plată nr. 28/10.03.2005 transmis organului fiscal. La sfârșitul lui 2004, de peste 1,5 miliarde de lei vechi, din care neachitate peste 630 milioane lei.

Conform datelor consultate de FANATIK pe site-ul Ministerului de Finanțe, SC Campus Com SRL înregistra datorii de 561.965 lei la finalul lui 2005, în timp ce profitul net era de 27.867 lei, la o cifră de afaceri de aproximativ 1,7 milioane lei. O altă scădere importantă a datoriilor firmei s-a consemnat la finalul lui 2013, când cuantumul acestora era de 97.703 lei.

La finalul lui 2012, datoriile erau de 792.287 lei, ceea ce înseamnă că firma lui Ilie Bolojan achitase într-un an restanțe de 694.584 lei. În 2020, ultimul an în care Ilie Bolojan a administrat SC Campus Com SRL, firma a bifat datorii de 101.430 lei, profit net de 19.765 lei și o cifră de afaceri de 45.155 lei. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2024, arată că firma a înregistrat datorii de 11.330 lei, un profit net de 8.535 lei și o cifră de afaceri de 46.516 lei.