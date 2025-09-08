Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău

Oana Tașcău a fost director al penitenciarului Pelendava, de lângă Craiova. Presa locală a dezvăluit că Tașcău a obținut postul după un examen susținut în fața unei comisii din care a făcut parte Ioan Bâla, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) la acel moment, care este tatăl unui din cei patru copii ai Oanei Tașcău. În urma acestui scandal, Bâla a fost nevoit să demisioneze din fruntea ANP.

Oanei Tașcău i se solicită în instanță o sumă de bani

În martie 2021, Oana Tașcău a candidat, fără succes, la funcția de director general al ANP. Tașcău a fost demisă din fruntea penitenciarului Pelendava după ce a fost acuzată că, în perioada 2012-2013, ar fi făcut angajări ilegale, fals în acte și de dispariția unei cantități de 250 de tone de orz, pe care hoții ar fi furat-o din depozitul închisorii. Tașcău a fost demisă din poziția de director, iar Tașcău a atacat decizia în instanță, dar a pierdut procesul.

Apoi, Oana Tașcău s-a transferat la Penitenciarul de maximă siguranță Craiova, unde a lucrat ca șef de tură. Și aici a ieșit cu scandal, după ce a fost acuzată că ar fi întreținut relații sexuale cu un deținut. În 2022, Tașcău s-a pensionat pe caz de boală și a apelat la chirurgia plastică pentru mărirea sânilor, deoarece luase decizia să își creeze , unde activează cu numele „Sexy Brunette”.

Tașcău postează, contra cost, poze și filmări în care apare în ipostaze indecente. „Sunt singura fată de pe OnlyFans care oferă posibilitatea tuturor abonaților să interacționeze cu mine. Tot ce fac, fac cu drag și implicare”, se prezintă Tașcău pe platformă. Numele Oanei Tașcău apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 5 iulie 2023 la Judecătoria Craiova, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Reclamant figurează o altă persoană fizică, B.V.I., iar obiectul dosarului este „pretenții”, ceea ce înseamnă că Oanei Tașcău i se solicită o sumă de bani. La primul termen al procesului, din 28 noiembrie 2024, instanța a arătat că reprezentantul reclamantei învederează că adresa corectă a pârâtei Oana Tașcău este indicată în contractul de închiriere de la fila 16 a dosarului.

Instanța a decăzut-o pe Oana Tașcău din dreptul de a propune probe

Instanța a constatat că este o lipsă de procedură cu pârâta Oana Tașcău, față de împrejurarea că la dosarul cauzei s-a restituit citaţia emisă pe numele acesteia cu menţiunea „adresă incompletă”, fiind incidente prevederile conform cărora instanța va amâna judecarea și va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege sub sancțiunea nulității.

Raportat la obiectul şi natura cauzei, instanța a estimat durata necesară pentru cercetarea procesului la două termene de judecată. Instanţa a încuviințat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerând că acestea sunt admisibile potrivit legii şi concludente, fiind apte să conducă la soluţionarea cauzei. S-a mai arătat că înscrisurile de la filele 10-12 sunt nelizibile.

În dosar se mai arată că, având în vedere că pârâta Oana Tașcău nu a formulat întâmpinare, instanţa o decade din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Din oficiu, instanţa a încuviinţat proba cu interogatoriul pârâtei Oana Tașcău și a dispus citarea acesteia, cu menţiunea de a se prezenta personal în vederea administrării probei cu interogatoriul. Următorul termen din dosar este programat pe 22 ianuarie 2026.

Oana Tașcău și fiul ei, implicați într-un proces pentru stabilirea paternității

Oana Tașcău mai figurează într-un dosar, ca petent, într-un dosar înregistrat pe 2 februarie 2024 la Judecătoria Craiova. După un accident în trafic, Tașcău a formulat plângere contravențională împotriva procesului verbal de contravenție emis de IPJ Dolj-Serviciul rutier pe 26 ianuarie 2024. La termenul din 22 ianuarie 2025, instanța a amânat judecarea cauzei la data de 03.09.2025, pentru citarea în cauză, în calitate de intervenienţi forţaţi, a celui de-al doilea conducător auto şi a societăţilor de asigurare.

Pe 3 septembrie 2025, instanța a arătat că, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Craiova nr. 4 din 26.08.2025, prin care s-a dispus suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege privind , se constată că şedinţa de judecată din data de 03.09.2025 completul Civil 13 nu se va desfăşura, urmând ca părţile să fie înştiinţate prin citaţie pentru noul termen de judecată, care a fost stabilit pentru 21 ianuarie 2026.

Oana Tașcău, ca reprezentant legal, și fiul ei, Rareș, l-au dat în judecată pe Ioan Bâla, fostul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru stabilirea paternității, conform datelor consultate de FANATIK. Pe 9 martie 2023, Judecătoria Timișoara a respins cererea ca rămasă fără obiect. Fiul Oanei Tașcău a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Timiș, care l-a respins în data de 4 octombrie 2023.