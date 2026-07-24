Sport

Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”

Vești noi și bune legate de fostul căpitan de la FCSB din urmă cu un deceniu. Un jucător cu impact, acesta a avut mai multe probleme personale în ultimii ani. Acum, viața sa este schimbată în bine.
Adrian Baciu
24.07.2026 | 19:15
Ce se intampla cu fostul capitan de la FCSB dupa ce a avut mai multe probleme personale E foarte bine
SPECIAL FANATIK
Schimbare radicală în viața fostului căpitan de la FCSB. Ce se întâmplă, în prezent, cu fotbalistul care a avut mari probleme personale. Sursa foto: hepta.ro
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Cristi Tănase (39 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în perioada 2009 – 2015. A adunat peste 200 de partide, a marcat zeci de goluri și a pus umărul la 7 trofee interne, printre care trei titluri pe prima scenă. În ultimii ani, ”Dodel” a avut mari probleme pe plan personal. Din fericire, fostul ”decar” le-a trecut cu bine și acum viața sa este schimbată radical.

Viața fostului căpitan de la FCSB, schimbare radicală. Cum a trecut acesta de dramele personale: ”E foarte bine acum”

Cristi Tănase a fost un jucător care și-a pus amprenta asupra celor de la FCSB într-o perioadă în care clubul patronat de Gigi Becali a dominat fotbalul intern. În intervalul de timp în care ”Dodel” a fost legitimat la roș-albaștrii, gruparea din Capitală a adunat trei titluri, două Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

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Din 2015, Tănase a lăsat România pentru o aventură în străinătate. A evoluat în China și Turcia, iar în 2017 a revenit, pentru o scurtă perioadă, la FCSB. La națională, între 2008 și 2015, Tănase a adunat 46 de prezențe și a marcat 6 goluri. Treptat, odată cu apropierea retragerii sale, pentru ”Dodel” au apărut o serie de probleme pe plan personal.

Din fericire, în ultimii ani, situația din viața lui Tănase s-a ameliorat. Astăzi, fostul căpitan de la FCSB este mult mai bine. Iasmin Latovlevici (40 de ani) coleg la FCSB cu Cristi Tănase timp de cinci sezoane, a afirmat că acesta ”e foarte bine”. Fostul decar ar fi reușit să depășească problemele personale cu care s-a confruntat.

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Tase (n.r. Cristi Tănase) e foarte bine, ne-am văzut la Pitești, am avut un meci acolo. A avut ceva probleme. Au fost niște momente, cu situația lui personală… Așa el, nu s-a ferit și s-a întâmplat să fie văzut și etichetat în toate felurile. E un om de calitate și a fost un super-fotbalist”, a dezvăluit Iasmin Latovlevici, pentru Prosport.

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Cu ce probleme personale s-a confruntat Cristi Tănase în ultimii ani

În perioada 2023 – 2025, Cristi Tănase a avut mai multe probleme personale grave. Dat fiind trecutul său și notorietatea de care se bucură, cele petrecute în viața sa au atras atenția presei. La finalul lui 2023, fostul jucător de la FCSB a fost prins de poliție conducând sub influența substanțelor interzise. Atunci a rămas fără permis.

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La începutul lui 2024, Cristi Tănase a apărut în ipostaze incredibile. Acesta era atunci filmat beat și cu răni în zona gurii. În imaginile care atunci au ajuns în posesia FANATIK, fostul jucător era așezat în fața unei ușii de apartament, beat, cu un dinte lipsă și câteva picături de sânge lângă el, pe podea.

În exclusivitate pentru publicația noastră, ”Dodel” a avut atunci o reacție: ”Nu m-a bătut nimeni, cine să mă bată. Eram la ușa apartamentului meu. Am fost la un șpriț sâmbătă și așteptam în fața ușii, să-mi deschidă soția. Am niște dinți provizorii, iar unul mi-a căzut. repet, nu m-a bătut nimeni”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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