Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe străzi. Unde a fost văzut acesta

Fostul jucător de la Rapid și FCSB, despre care s-a spus că a pierdut milioane de euro în ultimii ani, a avut o apariție rară în București. Mesajul transmis de acesta chiar în prima zi de Paște. Despre fotbalist s-a scris în presa din țară că, din cauza gravelor probleme financiare, ar fi ajuns la un moment dat pe străzi.

Mesajul postat de Paște de fostul jucător de la FCSB și Rapid, Lucian Burdujan

Pe 6 aprilie 2006, în minutul 70 al returului sferturilor de finală din Cupa UEFA, Lucian Burdujan, 42 de ani, intra pe teren la oaspeți în memorabilul meci UEFAntastic dintre Steaua/FCSB vs Rapid. Îl înlocuia pe Viorel Moldovan. După patru sezoane în Giulești (2004 – 2008), fostul atacant a jucat la FC Vaslui (2008 – 2011), apoi la FCSB.

A avut și o experiență în străinătate, jucând la Cernomoreț Odesa (2011 – 2013). Apoi, cariera sa a intrat într-un con de umbră. A apucat să adune însă sume importante din fotbal, de ordinul milioanelor de euro. ar fi pierdut acești bani veniți din munca sa de fotbalist.

La un moment dat, în 2023, a ajuns să fie dat dispărut. În urmă cu trei ani, familia fostului fotbalist nu a mai putut lua legătura cu el, și astfel s-a adresat Poliției. Din fericire, ulterior, în noiembrie 2023, însuși Burdujan s-a prezentat la o secție de poliție pentru ca ordinul de căutare să fie revocat.

Au urmat din nou câțiva ani de pauză, în care nimeni nu a mai știu nimic de fostul jucător al granzilor din Capitală. Abia câte o postare izolată pe site-urile de socializare mai arăta că acesta este cât de cât activ. Ei bine, o surpriză s-a petrecut recent. Duminică, 12 aprilie 2026, în prima zi de Paște, Lucian Burdujan a postat o imagine cu el, pe Facebook.

Acesta era în Parcul Regele Mihai I, cunoscut mai bine drept Herăstrău, din Capitală. ”Hristos a înviat! Paște liniștit și binecuvântat tuturor!”, a fost mesajul scurt pe care fostul fotbalist l-a atașat postării urcate pe rețelele de socializare. Peste 200 de urmăritori de-ai sportivului au apreciat acest mesaj de sărbători.

Unde ar locui în prezent Lucian Burdujan

În 2023, după ce i s-a dat de urmă, fostul jucător din prima ligă nu a vrut să ofere familiei informații despre locul în care s-a mutat: ”Persoana în cauză nu dorește să transmită familiei sale informații privind adresa unde locuiește, familia fiind informată cu privire la aceste aspecte”, a fost comunicatul Poliției, la acea vreme.

Era cunoscut faptul că, până în 2022, Burdujan a locuit în orașul natal, Piatra Neamț. De aici a plecat fără explicații de acasă. Conform celor de la , fostul atacant ar fi în această perioadă la Timișoara, unde depune eforturi pentru a-și reconstrui viața.

Fostul atacant ar fi ajuns pe străzi, după ce a pierdut milioane de euro

Fosta soție, de care Lucian Burdujan a divorțat în urmă cu mai bine de 10 ani, a vorbit în 2023 despre perioada pe care o traversa fostul fotbalist în ultimii ani petrecuți împreună. Acesta ar fi avut probleme cu jocurile de noroc. Astfel și-ar fi pierdut toți banii câștigați din fotbal.

”Viciul lui a fost reprezentat de jocurile de noroc! E o boală. A pierdut sute de mii, milioane de euro, câștigate ca fotbalist. Gândul lui era să recupereze din banii pierduți. N-am avut cu cine să discut. Mi-am refăcut viața. El nu s-a mai interesat de copii. Fotbalul era viața lui. Nu accepta ajutorul nimănui”, a declarat fosta parteneră de viață a lui Lucian Burdujan, conform .

În ceea ce-l privește pe Lucian Burdujan, Costin Ștucan a făcut o dezvăluire șocantă în urmă cu un an. ”Înțeleg că este într-o situație foarte rea. Foarte, foarte rea. (n.r. fostul său coleg de la Rapid, Postolache: Dar știi măcar unde e? Unde locuiește?) Înțeleg că, din ce-am auzit eu, nici măcar casă n-are, adică stă într-un loc public, undeva”, a spus jurnalistul la .