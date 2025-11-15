Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc nu a mai dat, din păcate, în ultimele decenii jucători cu adevărat mari, de nivelul lui Gică Hagi sau al colegilor săi din ”Generația de Aur”. Am mai avut doar tineri alintați ca ”noul Hagi”, ”noul Gică Popescu” sau ”Messi de România”. Fostul internațional Ciprian Marica face dezvăluiri despre ultimul dintre ei.

Nicolae Mitea, fotbalistul român cu un debut fulminat în fotbalul mare

Fără îndoială, Nicolae Mitea a fost unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români din ultimele două decenii. A avut un debut absolut fulgerător în fotbalul mare. Nu oriunde, ci la cel mai înalt nivel: la legendara echipă olandeză Ajax Amsterdam.

Cel mai bun sezon al conaționalului nostru la Amsterdam a fost, fără îndoială, chiar primul: 2003 – 2004. La finalul acestuia, Ajax a devenit campioana Olandei. Mitea a înscris 7 goluri în 23 de apariţii în acea stagiune. Românul a adus victoria lui Ajax în derby-ul de pe teren propriu cu PSV Eindhoven.

Dar cum a ajuns Mitea din România tocmai la galonata echipă batavă? La începutul anilor 2000, fotbalistul născut în Capitală a fost unul dintre cele mai mari talente ale României.

După doar 9 meciuri în tricoul lui Dinamo, în 2003, Mitea a intrat în atenția marelui Ajax. Clubul din Olanda, cu un departament de scouting de senzație, decidea să îl ia pe român, de la Dinamo. În ciuda faptului că românul avea doar 18 ani, el a impresionat instant. A înscris 7 goluri în primele 23 de partide jucate pentru ”lăncieri”.

Pe cât de mare a fost ”explozia”, pe atât de uriașă a fost și decăderea lui Mitea. Treptat, de la un sezon la altul românul se stingea. Astfel, în 2008 revenea în fotbalul românesc. Cariera lui Mitea intra definitiv pe o pantă descendentă. A dezamăgit pe la toate formațiile pe la care a trecut.

Accidentările au avut un rol decisiv în ”dispariția” sa din prim-plan. (12 meciuri în perioada 2008-2009). De aici a ajuns la Ionikos (niciun meci în 2010-2011), Petrolul Ploiești (două meciuri și un gol în sezonul 2011-2012) și apoi la Concordia Chiajna (niciun meci în sezonul 2013-2014).

2014 , anul în care Nicolae Mitea a pus ghetele în cui

29 de ani avea Mitea când s-a retras

De ce l-a alintat Ciprian Marica ”Messi de România” pe Nicolae Mitea

În perioada sa de grație, Nicolae Mitea a impresionat pe toată lumea. Bogdan Lobonț, colegul său de la Ajax și de la Națională, l-a inclus pe fotbalist în cel mai bun 11 al jucătorilor alături de care a jucat. Lotul ”pisicii” a fost următorul:

Alisson (Roma) – Maicon (Roma), Gică Popescu (România), Chivu (România/Ajax), Maxwell (Ajax) – Sneijder (Ajax), Lupescu (România), Hagi (România) – Van Der Meyde (Ajax), Ibrahimovic (Ajax), Mitea (România/Ajax).

La Amsterdam, Mitea l-a avut coleg și pe Zlatan Ibrahimovic, cel mai mare jucător suedez din istorie. Acesta l-a poreclit ”Maradona” pe român. Un alt fost atacant important, de această dată din România, Ciprian Marica, a menținut nota sud-americană de alint și l-a spus lui Mitea ”Messi de România”.

Întrebat într-un podcast la ”Cât de bun era Mitea ca junior?”, fostul atacant al naționalei a fost extrem de direct: ”Era Messi. Foarte bun! Avea un stâng incredibil! Messi, repet! O ocazie îi trebuia, o jumătate de ocazie și dădea gol. Messi de România”.

Ce s-a întâmplat cu Nicolae Mitea între timp. De ce a fost dat ”dispărut” de Marica și de foștii colegi

Ciprian Marica a mai vorbit și despre modul în care . (n.r. întrebarea jurnalistului: Îți explici cum de s-a pierdut chiar așa, totuși? Ceva n-a avut) ”Deciziile proaste pe care le-a luat, oamenii din jurul lui care nu l-au sfătuit și nu l-au ajutat deloc. Din păcate a luat decizii proaste și l-au costat scump”, a spus Marica.

Același Marica a mai spus că, atât el, cât și colegii săi de generație, nu mai au ocazia de a se întâlni cu Nicolae Mitea la clasicele întâlniri ale foștilor jucători. Ar exista și o explicație a acestui fapt.

”Nu știu pe ce considerent. Cică l-aș fi ajutat eu cândva și acum îi e rușine de mine, cu toate că i-am spus: ‘Bă, vino, nu mai contează!. Hai și tu la întâlniri, să ne mai vedem, să mai stăm de vorbă!’ Din păcate, nu vine niciodată.

(Se gândește că poate îi reproșezi) Da, așa înțeleg. Așa le-a motivat foștilor mei colegi. I-am spus că nu am absolut nici o problemă, Doamne ferește! Să vină, ne mai vedem, mai povestim, chiar nu mai contează”, a mai precizat Ciprian Marica, conform sursei citate.