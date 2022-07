Ce se întâmplă cu garsoniera în care a locuit tatăl Monicăi Gabor? Emil Gabor a murit în urma unui infarct

Garsoniera în care a trăit tatăl Monicăi Gabor se află într-o zonă centrală din Bacău. Locuința are câțiva metri pătrați.

Garsoniera în care a locuit tatăl Monicăi Gabor, goală la 2 ani de la moartea bărbatului

ultimii ani de viață, mai exact după divorțul de mama ei, într-o garsonieră de la parterul unui bloc din Bacău. Nu avea foarte mult spațiu, o cameră în care avea un pat, un frigider și o masă, o bucătărie destul de îngustă, și o baie și mai mică.

Garsoniera avea destul de puțini metri pătrați, însă bărbatul spunea, înainte să se stingă, că îi ajunge spațiul pe care-l are. După ce acesta s-a stins, în urmă cu 2 ani, fetele n-au mai trecut pe la locuința tatălui, după cum susțin vecinii.

Garsoniera a rămas nelocuită, se pare, după cum au aflat reporterii FANATIK.RO. Conform vecinilor, acolo nu locuiește nimeni, locuința nefiindă dată nici în chirie și nici scoasă la vânzare, cel puțin momentan.

Blocul în care se află garsoniera în care a locuit tatăl Monicăi Gabor are nevoie de reparații

“Nu am văzut să locuiască nimeni acolo, mai trece cineva să vadă dacă este totul ok și să achite dacă are ceva de achitat. În această perioadă se fac controale la gaze, vine cineva la fiecare apartament și probabil va trebui să vină cineva și la garsonieră să deschidă să se verifice gazele.

Administratorul blocului are mai multe detalii despre garsonieră. El ar trebui să știe dacă vor să-l închirieze sau să-l vândă. Administratorul știe tot, vă dați seama. Probabil chiar el are grijă să fie ok garsoniera, a montat camere de filmat la intratea în bloc, pe casa scării”, susțin vecinii din blocul în care se află garsoniera în care a locuit tatăl Monicăi Gabor.

În viitorul apropiat însă, administratorul blocului se va apuca și de lucrări la imobil. “Atenție! Cade tencuiala” este plăcuța metalică așezată sus, la intrarea în bloc, ceea ce înseamnă că imobilul începe să se degradeze și va fi nevoie de reparații.

Cine achita întreținerea și facturile pentru garsoniera tatălui Monicăi Gabor

Cât Emil Gabor locuia în garsoniera din Bacău, fetele lui aveau grijă să nu-i lipsească nimic, îi trimiteau bani mai mereu, mai mult, se asigurau ca toate facturile și întreținerea să fie achitată la zi.

Chiar dacă îl ajutau, Emil Gabor însă suferea că este singur și că își vede fetele foarte rar. Cel puțin pe Monica – stabilită în America de ani buni, și pe Ramona – tânără care locuiește de multă vreme în Dubai. .

Emil Gabor, tatăl Monicăi Gabor, răpus de un infarct în 2020

Emil Gabor s-a stins din viață în iunie 2020, după ce a făcut infarct, și a fost înmormântat într-un cimitir din Bacău, lângă soția lui, Veronica Bulai. Femeia a murit în august 2013 în urma unui teribil accident. Ea se afla în pelerinaj și, în zona peșterii Polovragi, un bolovan i-a căzut în cap, femeia murind pe loc.