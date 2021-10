Ce se întâmplă cu Guvernul? Lideri ai USR, PNL și PSD explică care este stadiul negocierilor și care sunt soluțiile

pentru a analiza care este stadiul negocierilor pentru formarea noului Guvern.

, acest lucru ar fi pe o perioadă determinată.

Lideri ai USR, PNL și PSD explică care este stadiul negocierilor pentru formarea noului Guvern

“Echipa de negociere nu și-a atins obiectivul de a avea un Guvern minoritar, de aceea cred că mâine la ora 11.00 voi lua în analiză efectul negocierilor și vor trebui să mergem spre alte variante.

Cred că putem găsi punți comune, dar cu angajamente clare, deoarece această criză a plecat din momentul în care USR a părăsit Guvernul.

Eu cred că în negocieri mai pot rămâne variante în care o jumătate din Guvern să fie oameni politici, jumătate tehnocrați, susținuți de PSD.

Am putea gândi și structura Guvernului cu alt drum, cu perspective noi, mai ales că astăzi avem acest PNRR care a primit sursa de finanțare, deci trebuie să fim pregătiți în toate domeniile. Eu cred că aici va fi discuția de mâine și decizii finale”, a declarat Gheorghe Falcă.

Vasile Dîncu: “PSD nu a primit nicio propunere, doar să votăm un Guvern minoritar”

“Asta cu Guvern de tehnocrați noi am propus-o, am spus că avem două condiții de calitate la viitorul Guvern, nu Guvern minoritar. Totuși PNL nu este un foc de tabăra în care să ne învârtim cu toții și să facem

Sunt un actor politic care a eșuat în prima încercare de a lupta cu pandemia, vrem temele noastre să intre în programul de guvernare și am susține un Guvern de tehnocrați, nu orice tehnocrați, discutăm împreună.

Noi am fost refuzați, am tot văzut discuții în presă despre ministere, nu am discutat niciodată despre asta, deoarece PNL a refuzat să vorbească.

Păi într-un Guvern minoritar cu care nu poți să oferi nimic nici partidelor, nici României, păi ce vrei să aduci acei miniștri care au dus România în groapă și să îi votăm noi?

Nici nu căutăm să intrăm neapărat în Guvern, în momentul acesta președintele României și PNL sunt cei care trebuie să servească și să vină cu soluții și propuneri, noi nu am primit nicio propunere, doar să îi votăm, nici programul, nici echipa, nimic”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

Primarul Brașovului, Allen Coliban, USR: “PNL trebuie să decidă dacă este sau nu un partid al baronilor”

“Noi am spus foarte clar ce vrem și ce propunem, eu nu știu în ce măsură înțeleg românii ceva din jocul acesta politic. Am spus foarte clar, soluția și alegerea sunt la PNL.

Există două axe, centru-dreapta, cea care reformează, există un program de guvernare care există și pe care noi încă îl susținem.

Nu noi am declanșat această criză, ci Florin Cîțu a declanșat-o prin modalitatea dictatorială prin care s-a raportat la miniștrii USR.

Există și axa cealaltă, axa conservatorismului. PNL trebuie să aleagă dacă este un partid reformist și să facă o coaliție cu UDMR și USR sau un partid al baronilor. Ori suntem o coaliție de centru-dreapta și reformăm România, ori PNL admite că este un partid al baronilor.

Dacă se va ajunge în Parlament cu votarea unui Guvern minoritar, scenariul prin care acesta să cadă cred că este unul realizabil”, a afirmat Allen Coliban.