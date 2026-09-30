Ce se întâmplă cu Hagi după meciul cu Polonia. A zis totul în direct: „Nimeni nu este de neînlocuit”

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După două înfrângeri în doar câteva zile, Gică Hagi (61 de ani) a dat de înțeles la conferința de presă că s-ar putea retrage deja, insistând cu replicile „cu mine sau fără mine” și „veți vedea de mâine ce va fi”. Ulterior, Mihai Stoichiță a ieșit public și i-a asigurat pe fani că „Regele” va rămâne. Florin Gardoș este sigur că actualul selecționer nu va renunța așa ușor și că, de fapt, a vrut să spună cu totul altceva.

Ce crede Florin Gardoș că se va întâmpla cu Gică Hagi în continuare

După înfrângerea fără drept de apel în fața naționalei din Bosnia & Herțegovina, Gică Hagi și-a recunoscut public greșeala. Selecționerul României a avut o încredere prea mare în fotbaliștii pe care i-a selecționat și a făcut marea eroare să creadă că toți „tricolorii” sunt de valoare egală, astfel că a decis să nu folosească pentru acest meci jucători importanți precum Rațiu, Drăgușin, Răzvan Marin sau Dennis Man.

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Declarațiile lui de după meci au ridicat semne de întrebare, întrucât a părut că deja se gândește să se retragă de la națională, însă Florin Gardoș este sigur că acest lucru nici nu i-a trecut prin cap și că, de fapt, se gândea la altceva

„Eu nu cred că se referea la demisie. Pur și simplu, e un lucru normal din fotbal. Vorba aia, nimeni nu e de neînlocuit, cred că la asta s-a referit. Critici au fost. Inclusiv Mircea Lucescu a fost criticat după anumite meciuri. Eu am fost mereu destul de pozitiv, am transmis același gen de mesaj precum Lobi (n.r. – Bogdan Lobonț). Uneori, nu știu, criticile au ceva în spate, nu e doar hate. Dacă e să mă refer la meciul cu Bosnia, eu unul am motive… Nu neapărat să critic, dar au fost câteva probleme și greșeli, dar asta nu înseamnă că sunt slabi jucătorii. Am avut exemplul campaniei eșuate din Nations League cu Edi Iordănescu, iar apoi, în calificări, a fost bine.

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E greu să fii pozitiv când vezi că o echipă ca Bosnia are jucători la un nivel mai înalt decât noi. Te uiți unde joacă individual fiecare adversar din grupa aceasta și vezi că nouă ne dă iar cu minus. De aici apare pesimismul, zici: «Cu cine?». Pot să înțeleg pesimismul într-un moment de acest fel”, a declarat Florin Gardoș la

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Ce a spus, de fapt, Gică Hagi la conferința de presă de după România – Bosnia 2-4

În urma declarațiilor, Gică Hagi a lăsat loc de interpretare, poate și împins de dezamăgirea unui nou rezultat slab: „Cu mine, fără mine, România trebuie să facă rezultate. Să obțină calificări! (Ce înseamnă acest lucru? Vă gândiți să plecați?) Nu vreau să speculăm! Lăsați-mă să dorm o noapte! Apoi o să vă zic, eu am avut mereu o relație bună cu voi și din când în când vin și spun lucruri. Planificarea a fost proastă! Eu n-am trecut examenul. Vedem ce se întâmplă”, a declarat Gică Hagi după meci.

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Cel mai probabil, și se va baza pe fotbaliștii care au jucat în Suedia și care au lăsat o impresie bună după prima repriză de pe Strawberry Arena. Astfel, Rațiu, Dennis Man, Drăgușin și alți fotbaliști importanți ai naționalei ar putea reveni în „primul 11”.