Harry Kane a vorbit după meci despre accidentarea din . Căpitanul britanicilor i-a dat mari emoții lui Gareth Southgate care a fost nevoit să îl schimbe pe jucătorul lui Bayern Munchen cu Ivan Toney.

Ce se întâmplă cu Harry Kane după accidentarea din Anglia – Elveția, la EURO 2024. Medicii l-au anunțat pe Gareth Southgate

În minutul 109 al partidei dintre Anglia și Elveția de la EURO 2024, Harry Kane a acuzat niște dureri musculare, astfel că Gareth Southgate a fost nevoit să îl scoată pe căpitan din meci, chiar înaintea loviturilor de departajare.

ADVERTISEMENT

, medicii echipei l-au liniștit pe selecționerul britanicilor. Așadar, starul lui Bayern Munchen va putea evolua în următorul duel de la EURO 2024. Ulterior, și Harry Kane a confirmat că a avut doar câteva crampe musculare și că este pregătit să dispute meciul cu Olanda din semifinale.

“Sunt bine, sunt bine. Am avut un pic de crampe acolo. Antrenorul a luat o decizie rapidă, Ivan fiind foarte bun la penalty. A fost un alt joc dur pe care băieții au reușit să îl ducă până la final.

ADVERTISEMENT

Pentru a obține golul, Bukayo Saka a finalizat fantastic. Penalty-urile sunt penalty-uri. M-am simțit pregătit, dar am rămas pe margine și am avut încredere în băieți. Am dat cinci din cinci și Jordan Pickford a salvat unul!

Avem încredere în oricine este pe teren și diferența anul acesta față de anii trecuți este că avem executanți buni de penalty-uri, avem multă experiență și am demonstrat-o acolo. Am mai vorbit și se vorbește mult despre a fi antrenor al Angliei.

ADVERTISEMENT

Chiar și astăzi am schimbat ceva la formația noastră. Am trecut la ceva ce am mai jucat și ne-am simțit confortabil să facem asta. O sută de jocuri este o realizare mare, vor fi 101 miercuri și sperăm că vom putea ajunge la 102 la sfârșitul săptămânii viitoare”, a declarat Harry Kane, potrivit britanicilor de la .

Presa din Anglia a reacționat după calificarea naționalei

“Anglia câștigă loteria penalty-urilor în fața Elveției și se califică în semifinalele EURO 2024, după un gol eroic marcat de Bukayo Saka”, au titrat jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

“Anglia trece de Elveția la penalty-uri și se califică în semifinale! Jordan Pickford este eroul naționalei și își salvează colegii”, au titrat jurnaliștii de la . “Calificare! Pickford apără șutul lui Akanji, iar toți colegii săi marchează”, a titrat și .