Ce se întâmplă cu Horațiu Potra după ce a fost prins în Dubai. Noi detalii despre extrădarea șefului mercenarilor: ”Orice negociere e posibilă”

Horațiu Potra a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, pe aeroportul din Dubai, însă termenul de extrădare este pus sub semnul întrebării, deoarece țara noastră nu are un acord cu acest stat. Practic, se repetă cumva povestea fugarului Radu Mazăre, cel care o bună perioadă a stat în Madagascar, până să fie adus în România pentru a face pușcărie.

Extrădarea lui Horațiu Potra, sub semnul întrebării

Diferența între cele două cazuri este că, deși în situația lui Mazăre a existat o sentință definitivă care trebuia pusă în aplicare, la Horațiu Potra vorbim doar despre trimiterea lui în judecată, alături de alte zeci de persoane pentru că ar fi încercat să atenteze la ordinea constituțională.

FANATIK a contactat unul din apărătorii lui Horațiu Potra pentru a afla ce se știe despre aducerea sa în țară și ce informații a primit din partea autorităților române. Avocata Christiana Mondea nu a dorit să comenteze în niciun fel informațiile apărute în presă, însă a promis că în măsura în care vor fi lucruri relevante de comunicat o va face. Totodată, ne-a spus că autoritățile române nu au contactat-o în legătură cu capturarea lui Potra, asta neînsemnând că nu a putut lua legătura deloc cu el, căci inculpatul poate solicita dialog cu reprezentanții săi legali chiar și fără să apeleze la oficialitățile române.

„Chiar acum nu dorim să dăm nicio declarație, dar dacă ne decidem să dăm cu siguranță o vom face. Autoritățile române nu au luat legătura cu noi, niciodată nu au luat”, ne-a spus Mondea.

România nu are acord de extrădare cu Emiratele Arabe. Ce se întâmplă, în acest caz, cu șeful mercenarilor

Întrebarea de pe buzele tuturor este când ar putea ajunge Horațiu Potra în România. Dat fiind că țara noastră nu are un acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite, termenul în care ar putea ajunge la noi nu poate fi prevăzut cu ușurință. „Problema e în felul următor. Cu țările cu care nu avem acord se merge pe această, ca să spun așa, metodă a reciprocității. Și anume, îi întrebi prima dată care sunt procedurile, tu lansezi o cerere către ei, iar ei îți spun care sunt procedurile și modalitățile acceptate de ei pentru a-ți extrăda persoana respectivă.

Dacă am fi avut un acord de extrădare, lucrurile erau clare pentru că prevedea în astfel de situații cum se procedează exact. Adică trebuie să faci aia, trebuie să trimiți dosarul, dar dacă nu avem acord, tu trimiți o hârtie și ei îți răspund când vor.

„Este la mâna lor”

Vă dau un exemplu, pe vremuri, când nu aveam un acord cu America, eu personal am avut un caz în care cei de la Ministerul Justiției pe probleme externe au trimis la americani o notificare că trebuie să ne dea persoana respectivă și americanii au spus: nu ați făcut cererea cum trebuie, nu ne spuneți voi nouă ce să facem și ăștia sunt pașii de urmat.

Au spus că vor răspunde ei când vor considera că suntem exigibili, ca să spun așa. Faza e că având un acord și termenele sunt importante: nu e voie să se depășească șase luni sau maximum un an. Neavând acord, nu ai termen. Poate să dureze oricât, căci dacă nu ai termene, efectiv ești la mâna lor, deci și el este la mâna lor (n. r.: autorităților din Dubai).

Orice negociere e pe masă dacă dă rezultate. Poți să faci cum crezi tu. Când a negociat Băsescu cu teroriștii pentru eliberarea jurnaliștilor din Irak, niciunde nu e convenită modalitatea de negociere cu teroriștii, ba chiar nu e recomandată. A făcut chestia asta, a plătit și i-a adus acasă. Poți să faci orice cât dă roade. Orice negociere e posibilă, în orice context, sigur că nu se va ști asta, nefiind limite în cadrul unui acord scris oficial”, a explicat avocatul Cristian Sârbu, pentru FANATIK, în legătura cu extrădarea lui Horațiu Potra.

Radu Mazăre, adus în țară după 12 zile de la arestarea în Madagascar. De ce e acuzat Potra

Un alt caz răsunător de extrădare este cel al lui , care a fugit în anul 2017 în Madagascar și a fost prins doi ani mai târziu, în 2019. Din momentul reținerii sale până când a ajuns în țară au durat 12 zile, de întregul proces ocupându-se, din partea română, ministrul justiției de atunci, Ana Birchall.

Horațiu Potra este acuzat de mai multe infracțiuni grave, printre nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tentativă la comiterea unei lovituri de stat plus o serie de operațiuni pirotehnice fără drept și instigare la revoltă. În dosar apare și fiul său, Dorian, alături de 20 de mercenari. Potra ar fi pus la cale planul de destabilizare la o fermă de cai din Ciolpani, unde s-a întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, cel pentru care ar fi lucrat.