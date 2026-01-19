Ce se întâmplă cu Horațiu Potra după ce fiul și nepotul său au fost scoși din detenție. Avocata dezvăluie următorii pași: „Azi e o zi bună. Suntem mai aproape de adevăr”

ADVERTISEMENT

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat luni, 19 ianuarie 2026, o decizie favorabilă, în parte, familiei Potra cu privire la felul în care cei trei inculpați în dosarul privind organizarea unei tentative armate de lovitură de stat pot fi cercetați.

Avocata familiei lui Horațiu Potra, reacție după ce fiul și nepotul ”liderului mercenarilor” au fost scoși din detenție

Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, conform deciziei ÎCCJ, în timp ce fiul și nepotul acestuia, ceilalți doi vizați de ancheta procurorilor, au fost eliberați din detenție și plasați în arest la domiciliu. Potra și apropiații săi sunt acuzați că ar fi pus la cale un plan periculos de răsturnare a ordinii constituționale din țara noastră, în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când pe primul loc s-a clasat candidatul independent Călin Georgescu.

În mega-dosarul cu privire la pregătirea unei lovituri de proporții date ordinii statale, figurează și Călin Georgescu, alături de alte 20 de persoane. În acest moment, doar Potra și familia lui au menținute prevederile de cercetare în arest, în timp ce restul persoanelor sunt anchetate în libertate ori sub control judiciar.

„O luăm pas cu pas. Azi e o zi bună”

În exclusivitate pentru FANATIK, avocata familiei Potra, Christiana Mondea, a comentat decizia ÎCCJ de luni, 19 ianuarie 2026. Întrebată de ce consideră că fiul și nepotului lui Horațiu Potra au fost eliberați, iar principalul vizat nu, reprezentanta șefului mercenarilor ne-a spus că nu dorește să speculeze pe această temă, dat fiind că au fost pregătite argumente juridice pentru toți cei trei inculpați, și așteaptă să citească și ea motivarea instanței. Totodată, avocata ne-a spus că este un pas important în acest dosar, punctând, printre rânduri că e un prim semnal bun în favoarea cauzei pe care o documentează de luni bune.

„Nu văd utilitatea speculațiilor. Așteptăm soluția instanței și vedem ce a considerat. În mod evident, în opinia mea, e că absolut toți merită puși în libertate, nu doar arest la domiciliu, nici măcar control judiciar. Dar o luăm pas cu pas. Azi e o zi bună, suntem puțin mai aproape de adevăr”, a declarat avocata familiei Potra, pentru FANATIK.

Ce urmează după ce judecătorii au stabilit că nepotul și fiul lui Horațiu Potra pot sta în arest la domiciliu? „Următorul termen pe cameră preliminară este miercuri (n. red.: 21 ianuarie 2026). Verificarea de măsură va fi undeva la începutul lui februarie”, ne-a mai spus Mondea.

Potra, adus în țară din Dubai în noiembrie 2025

Horațiu Potra a fost adus în România în luna noiembrie 2025, acesta fiind plecat de multă vreme în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Apropiatul lui nu a mai așteptat până la soluționarea cererii de extrădare, România începând negocieri cu autoritățile din UAE, și s-a predat autorităților, fiind însoțit de polițiști la venirea în țară.

Arme găsite în casa apropiatului lui Călin Georgescu

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi conspirat cu Georgescu împotriva statului român, una din întâlnirile secrete având loc la o fermă de cai de la Ciolpani. În casa fostului șef al mercenarilor din Congo, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal militar, fapt pentru care s-a decis extinderea acuzațiilor și privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive.

Șocul provocat de accederea în turul doi al alegerilor din 2024, cel anulat în cele din urmă, a fost atât de mare, încât autoritățile au demarat anchete nu doar cu privire la ceea ce ar fi pregătit Potra și CG, ci și la modul de finanțare a suveranistului, existând suspiciuni că ar fi beneficiat de ajutor externe, deseori fiind invocată