News

Ce se întâmplă cu Horațiu Potra după ce fiul și nepotul său au fost scoși din detenție. Avocata dezvăluie următorii pași: „Azi e o zi bună. Suntem mai aproape de adevăr”

Avocata lui Horațiu Potra a reacționat, pentru FANATIK, la o primă decizie favorabilă familiei clientului ei în dosarul în care ”liderul mercenarilor” este acuzat că ar fi pregătit o lovitură de stat în România,.
Dan Suta
19.01.2026 | 16:47
Ce se intampla cu Horatiu Potra dupa ce fiul si nepotul sau au fost scosi din detentie Avocata dezvaluie urmatorii pasi Azi e o zi buna Suntem mai aproape de adevar
SPECIAL FANATIK
O nouă decizie în dosarul lui Horațiu Potra. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat luni, 19 ianuarie 2026, o decizie favorabilă, în parte, familiei Potra cu privire la felul în care cei trei inculpați în dosarul privind organizarea unei tentative armate de lovitură de stat pot fi cercetați.

Avocata familiei lui Horațiu Potra, reacție după ce fiul și nepotul ”liderului mercenarilor” au fost scoși din detenție

Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, conform deciziei ÎCCJ, în timp ce fiul și nepotul acestuia, ceilalți doi vizați de ancheta procurorilor, au fost eliberați din detenție și plasați în arest la domiciliu. Potra și apropiații săi sunt acuzați că ar fi pus la cale un plan periculos de răsturnare a ordinii constituționale din țara noastră, în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când pe primul loc s-a clasat candidatul independent Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

În mega-dosarul cu privire la pregătirea unei lovituri de proporții date ordinii statale, figurează și Călin Georgescu, alături de alte 20 de persoane. În acest moment, doar Potra și familia lui au menținute prevederile de cercetare în arest, în timp ce restul persoanelor sunt anchetate în libertate ori sub control judiciar.

„O luăm pas cu pas. Azi e o zi bună”

În exclusivitate pentru FANATIK, avocata familiei Potra, Christiana Mondea, a comentat decizia ÎCCJ de luni, 19 ianuarie 2026. Întrebată de ce consideră că fiul și nepotului lui Horațiu Potra au fost eliberați, iar principalul vizat nu, reprezentanta șefului mercenarilor ne-a spus că nu dorește să speculeze pe această temă, dat fiind că au fost pregătite argumente juridice pentru toți cei trei inculpați, și așteaptă să citească și ea motivarea instanței. Totodată, avocata ne-a spus că este un pas important în acest dosar, punctând, printre rânduri că e un prim semnal bun în favoarea cauzei pe care o documentează de luni bune.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24.ro
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă

„Nu văd utilitatea speculațiilor. Așteptăm soluția instanței și vedem ce a considerat. În mod evident, în opinia mea, e că absolut toți merită puși în libertate, nu doar arest la domiciliu, nici măcar control judiciar. Dar o luăm pas cu pas. Azi e o zi bună, suntem puțin mai aproape de adevăr”, a declarat avocata familiei Potra, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl...
Digisport.ro
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia

Ce urmează după ce judecătorii au stabilit că nepotul și fiul lui Horațiu Potra pot sta în arest la domiciliu? „Următorul termen pe cameră preliminară este miercuri (n. red.: 21 ianuarie 2026). Verificarea de măsură va fi undeva la începutul lui februarie”, ne-a mai spus Mondea.

Potra, adus în țară din Dubai în noiembrie 2025

Horațiu Potra a fost adus în România în luna noiembrie 2025, acesta fiind plecat de multă vreme în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Apropiatul lui Călin Georgescu nu a mai așteptat până la soluționarea cererii de extrădare, România începând negocieri cu autoritățile din UAE, și s-a predat autorităților, fiind însoțit de polițiști la venirea în țară.

ADVERTISEMENT

Arme găsite în casa apropiatului lui Călin Georgescu

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi conspirat cu Georgescu împotriva statului român, una din întâlnirile secrete având loc la o fermă de cai de la Ciolpani. În casa fostului șef al mercenarilor din Congo, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal militar, fapt pentru care s-a decis extinderea acuzațiilor și privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive.

Șocul provocat de accederea în turul doi al alegerilor din 2024, cel anulat în cele din urmă, a fost atât de mare, încât autoritățile au demarat anchete nu doar cu privire la ceea ce ar fi pregătit Potra și CG, ci și la modul de finanțare a suveranistului, existând suspiciuni că ar fi beneficiat de ajutor externe, deseori fiind invocată Federația Rusă. 

Philip Morris România, recunoscută ca angajator de top. Compania a primit certificarea de...
Fanatik
Philip Morris România, recunoscută ca angajator de top. Compania a primit certificarea de excelenţă pentru al 11-lea an consecutiv
Ministerul Educației rupe tăcerea în scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Cum au fost...
Fanatik
Ministerul Educației rupe tăcerea în scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Cum au fost echivalate studiile președintelui
Anunțul despre civilizațiile extraterestre cu care Trump ar provoca o criză financiară de...
Fanatik
Anunțul despre civilizațiile extraterestre cu care Trump ar provoca o criză financiară de proporții. Experții avertizează: „Piețele atârnă de un fir de ață”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a...
iamsport.ro
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a rupt tăcerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!