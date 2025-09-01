Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „Îți dă senzația că nu mai vrea! De ce nu te duci în Bundesliga?”

Septembrie 2025 a sosit, dar Ianis Hagi încă nu a semnat cu o echipă. Care este situația „Prințului” după ce a refuzat mai multe oferte.
Mihai Dragomir
01.09.2025 | 16:32
Semne multe de întrebare în privința lui Ianis Hagi. De refuză ofertele echipelor din străinătate? Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ianis Hagi a plecat de la Rangers la finalul sezonului trecut, însă de atunci nu a semnat cu o altă formație. Tânărul jucător nu a dus lipsă de oferte, iar lumea fotbalului românesc se întreabă ce se întâmplă de fapt cu el.

Care este situația lui Ianis Hagi în prezent, jucătorul dorit de mai multe echipe din Europa

Situația lui Ianis Hagi a ridicat multe semne de întrebare. Dorit de cluburi atât din România, cât și din străinătate, „Prințul” nu și-a pus semnătura încă pe niciun contract, dintre toate ofertele primite.

Cea mai tare destinație pentru internaționalul român este Bundesliga. FANATIK dezvăluia în luna iulie că Gerardo Seoane, antrenorul lui Borussia Monchengladbach, îl dorește pe Ianis Hagi.

„Pierde și naționala din cauza asta!”

„Ianis Hagi este un mare semn de întrebare, această întârziere a lui. Din ceea ce știu eu, a avut oferte importante, certe, pe care el l-a refuzat. Pentru mine este surprinzător faptul că încă nu s-a hotărât și nu a ales. A fost și cred că încă este în situația de a alege din oferte. Pierde și naționala din cauza asta.

El întotdeauna a fost și este un tip cu o anumită independență, cu o personalitate extraordinară. Știu povestea la primul lui transfer, era rezolvat pe bani mulți în Rusia, dar a refuzat și s-a dus pe bani mult mai puțini pentru club la Genk, în Belgia.

A avut și ghinion, pentru că la Genk a dat de Philippe Clement, de care a dat apoi și la Rangers. Din toată Europa să te duci în Belgia și apoi în Scoția și să dai de același om care nu te-a vrut… Nu Clement îl adusese la Genk, ci antrenorul care luase titlul înainte”, a spus Marius Mitran.

„Creează senzația ca și cum nu ar mai vrea. Asta e senzația, sper să nu greșesc. Atâta timp cât ai o vârstă și un potențial în față și ai avut și ofertele astea… De să nu vrei să mergi în Bundesliga?”, a precizat și moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi?

