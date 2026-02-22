Ce se întâmplă cu imobilele puse sub sechestru ale firmei care a provocat explozia de la Crevedia. Patronii Flagas își ridică benzinărie lângă aeroportul Otopeni

ADVERTISEMENT

În iunie 2024, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, patronii firmei Flagas SRL, compania care deținea stația GPL ce a provocat explozia de la Crevedia, au fost trimiși în judecată pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Deși a trecut peste un an și jumătate de la înregistrarea sa, dosarul de la Judecătoria Răcari nu a avut până în prezent un prim termen de judecată.

Lucrările pe terenurile ce aparțin Flagas SRL nu pot fi efectuate decât cu avizul Parchetului

În urma exploziei din 26 august 2023, au decedat cinci persoane, alte 54 au fost vătămate corporal și au fost distruse și degradate bunuri imobile (8 case distruse total și 80 distruse parțial) și mobile precum și a unor lucrări, echipamente, instalații. În cazul firmei Flagas SRL, Parchetul General a instituit sechestru pe cinci imobile în judeţul Botoşani, pe patru în judeţul Călăraşi, pe 28 în judeţul Dâmboviţa, pe șase în judeţul Giurgiu, pe 19 în județul Ilfov și pe unul în judeţul Olt. De asemenea, au fost puse sub sechestru imobile și conturi ale celor doi patroni.

Tot la Judecătoria Răcari, patronii Doldurea și Stîngă, alături de Flagas SRL, au solicitat admiterea cererii de încuviințare a efectuării unor lucrări pentru două terenuri puse sub sechestru, unul aflat la Moara Vlăsiei, celălalt la Balotești. Dosarul a fost înregistrat pe 14 august 2025, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. S-a arătat că prin intermediul certificatelor de urbanism s-a pus în vedere în mod expres să se prezinte avizul Statului prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Urmărire Penală și Criminalistică.

Având în vedere că în prezent cauza nu se mai află în urmărire penală, avocatul părților a considerat că prerogativa încuviințării acestor lucrări aparține Judecătoriei Răcari. În ceea ce privește temeinicia cererii, avocatul părților a solicitat instanței să aibă în vedere faptul că pentru ambele imobile se va aduce un spor de valoare considerabil, iar măsura asiguratorie, respectiv sechestrul, , nefiind afectat sub nicio formă caracterul necesar și util al acestei măsuri instituite de către Parchet.

Inculpatul Ionuț Doldurea a arătat că respectiva construcție situată pe terenul de la Moara Vlăsiei este veche, are peste 15 ani, și necesită urgent o îmbunătățire, materialele fiind degradate și existând probleme cu magazinul (intră apă, chiar și rozătoare). Doldurea a menționat că doresc să demoleze prezentul magazin și să construiască unul nou, cu materiale noi, astfel încât să aibă un impact pozitiv această benzinărie. De asemenea, această modernizare implică și extinderea spațiului cu amenajarea unei spălătorii.

În benzinăria de lângă aeroport se va investi un milion de euro

În ceea ce privește terenul de la Balotești, Ionuț Doldurea a arătat că acesta este situat în imediata apropiere a terminalului de la Aeroportul Otopeni și consideră că investiția va fi de succes, aproximativ un milion de euro. De asemenea, Doldurea a considerat că investiția în terenul respectiv va aduce profit rapid și însemnat, că se vor crea locuri noi de muncă și va avea un impact pozitiv asupra localității.

Procurorul din dosar a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. El a menționat că prin instituirea sechestrului se limitează dreptul de dispoziție cu privire la proprietate, iar nu și celelalte atribute ale dreptului de proprietate. Chiar dacă s-ar accepta ipoteza în care limitarea dreptului de dispoziție, prin instituirea măsurii asigurătorii, produce de facto și efecte în dreptul de folosință prin împiedicarea petentului de a edifica construcții care în opinia sa ar pune în valoare bunul sechestrat, raportat la înscrisurile atașate cererii, procurorul consideră că nu există garanții suficiente că prin demararea acestor lucrări la care se face referire s-ar aduce un plus de valoare bunurilor.

Astfel, nu au fost atașate înscrisuri din care să reiasă existența sumelor de bani și nici alte elemente probatorii în baza cărora instanța să își formeze convingerea că riscul de diminuare a valorii bunului sechestrat este înlăturat. , nu au fost depuse înscrisuri din care să reiasă existența acestor sume de bani. Avocatul părților a arătat că dovada seriozității cu privire la aceste investiții rezultă din obținerea certificatelor de urbanism și a inițierii demersurilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construcție.

Patronii Flagas au arătat că au sumele necesare pentru demararea lucrărilor

Pe de altă parte, nu se poate pretinde că s-ar diminua sub o formă sau alta valoarea bunurilor aflate sub măsura sechestrului, în contextul în care imobilul de la Moara Vlăsiei în special este într-o stare degradată, astfel că orice fel de aport adus în sensul renovării nu ar putea decât să crească valoarea bunului sechestrat. La interpelarea instanței, Ionuț Doldurea a arătat că poate depune documente la dosarul cauzei din care să reiasă că părțile au sumele necesare pentru demararea lucrărilor, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 4 februarie 2026, Judecătoria Răcari a admis cererea formulată de Ionuț Doldurea, Cosmin Stîngă și Flagas SRL. Astfel, a încuviinţat efectuarea de către petenta-inculpată Flagas SRL a două lucrări asupra bunurilor imobile aflate sub măsura asigurătorie a sechestrului, prima fiind aceea de „Modernizare staţie de carburant existentă, reconfigurare acces şi desfiinţare magazin container existent” asupra imobilelor-teren situate în sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, Şos. Eroilor, jud. Ilfov, identificate la poziţiile 11 şi 17 din ordonanţa de instituire a sechestrului.

A doua lucrare este „Construire staţie mixtă de carburanţi (benzină, motorină, GPL şi electric), magazin propriu cu terasă, spălătorie self-service, accese incintă, totem şi panouri de informare, utilităţi, împrejmuire teren, organizare şantier” asupra imobilului-teren situat în sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, jud. Ilfov, identificat la poziţia 18 din ordonanţa de instituire a sechestrului. Instanța a menţinut măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra imobilelor-teren anterior menţionate, măsură care se va extinde de drept şi asupra construcţiilor ce vor fi edificate pe aceste terenuri.