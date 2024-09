Ce se întâmplă cu înmormântarea Anei Maria Vasiliu? Divergențe cu rudele lui Gabriel de la Puterea Dragostei: „Toți avem secrete”. Exclusiv

Apar divergențe între familia Anei Maria Vasiliu și rudele lui Gabriel de la Puterea Dragostei. Încă nu s-au decis unde va fi îngropată tânăra în vârstă de 34 de ani, ucisă cu sânge rece pe 7 septembrie, în Zaandam, Olanda.

Familiile soților Ana Mariai Vasiliu & Gabriel de la Puterea Dragostei, dispută pe locul în care tânăra va fi înmormântată

Se pare că părinții femeii vor ca aceasta să fie înmormântată în Ploiești, de unde este, de fapt, iar socrii decedatei și-ar dori ca funeraliile să aibă loc la Rovinari, de unde e Gabriel.

FANATIK a stat de vorbă cu una din verișoarele lui Gabriel de la Puterea dragostei, Ștefania, pentru a afla ce se întâmplă de acum înainte, după vestea teribilă pe care au primit-o toți.

„Nu vă pot da prea multe detalii, pentru că nu avem nici noi prea multe. Din păcate, familia Anei era singura cu care țineam legătura. Pentru că familia ei se ocupă de cele necesare înmormântării, nu avem încă aceste detalii. Trupul Anei se află încă în Olanda, iar surorile ei au făcut demersuri ca el să fie adus în România, doar că durează”, a declarat Ștefania, verișoara lui Gabriel de la Puterea Dragostei, pentru FANATIK.

Verișoara lui Gabriel, dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre relația Anei cu socrii ei

Aici facem o paranteză și putem confirma cele spuse de Ștefania, căci în cazul unei repatrieri, din motive birocratice, dar și chestiuni ce țin de , dat fiind că vorbim despre o crimă, timpul de așteptare poate fi chiar și de mai multe săptămâni. Plus că încă nu au ajuns rezultatele de la autopsie.

Ștefania mai spune că părinții lui Gabriel de la Puterea dragostei sunt extrem de afectați, mai ales socrul femeii, cu care avea o relație ceva mai bună. Pentru Ana, unchiul Mihai era ca un tată.

„Știu că mătușa Tincuța și unchiul Mihai sunt foarte afectați, mai ales unchiul ei. El și Ana se înțelegeau bine, era pentru el ca fata lui. El e bolnav, iar veștile din ultima perioadă l-au afectat foarte mult. Dragii de ei abia au putere de ceva. Sunt distruși. Șocați. Doare mai mult și pentru că Gabi e singur și fără nimeni să îl aline”, ne-a mai spus verișoara lui Gabriel de la Puterea dragostei.

„E normal să fie multe întrebări, și noi le avem”

Apoi, tânăra a confirmat cu jumătate de gură că, așa cum FANAITK a aflat, Ana Maria locuia cu sora ei în Olanda, cea care a și identificat cadavrul. „Locuia acolo cu una din surorile ei, cred că cu Elena. Eu nu știu despre o altă relație decât cea pe care o avea cu Gabriel. Erau căsătoriți. Nimeni nu știe care e exact adevărul.

Familia e prea ocupată cu durerea ca să răspundă tuturor curiozităților. E normal să fie multe întrebări, și noi le avem. Știu că sora ei era plecată în concediu în Olanda, Ana era singură în momentul decesului. Proprietarul apartamentului a fost cel care a găsit-o”, ne-a confirmar verișoara lui Gabriel de la Puterea dragostei.

Verișoara lui Gabi ne-a spus că, într-adevăr, în familia Anei Maria au existat de-a lungul timpului divergențe, dar chiar și așa, nu înțelege cum unii oameni „lipsiți de empatie” arătă cu degetul și judecă o persoană care, din păcate, nu mai e în viață.

Verișoara lui Gabriel de la Puterea dragostei, despre cum era Ana Maria: „Pe lângă greșeli, a făcut și lucruri bune”

Cât despre faptul că Ana Maria Vasiliu ar fi practicat cea mai veche meserie din lume, Ștefi are o părere destul de clară. „Așa se speculează despre orice femeie frumoasă care are bani, dar știe cineva cu adevărat? Eu habar nu aveam de așa ceva. Știam doar că locuia în Olanda cu sora ei și ambele lucrau. Nu am întrebat niciodată ce anume, pentru că nu mi s-a părut relevant. Cu toții avem greșeli, secrete și doar pentru că la noi nu s-au aflat încă ne facem să credem că suntem perfecți, superiori.

Fiecare om duce o luptă în inima lui. Iar acolo în inimă numai Dumnezeu citește. E ușor să judeci și să arăți cu degetul. Pe lângă greșeli, a făcut și lucruri bune. De cât ori venea, ne făcea cadouri tuturor. Și se implica în tot felul de cazuri. Era sensibilă la răul altora. Nu și zgârcită.

Și-a ajutat socrii, părinții, surorile, mereu se interesa de toată lumea. Era zâmbitoare, prietenoasă, iertătoare. A avut multe conflicte și situații peste care a trecut. Nimic nu era prea grav, mai ales în ultima perioadă, când mătușa era tensionată și îi reproșa una, alta. Se supăra atunci, pe moment, după care trecea cu vederea. Nimeni nu ar fi făcut asta”, ne-a mai relatat verișoara lui Gabriel de la Puterea dragostei.

Întrucât au apărut foarte multe semne de întrebare, mai ales cu privire la circumstanțele în care a murit Ana Maria, s-au făcut o serie de speculații pe marginea cazului.

Familia Anei cere discreție, dar soacra decedatei nu vorbește la superlativ despre ea

Una dintre surorile victimei, Larisa Filip, ne-a transmis că nu vrea să ofere niciun comentariu și că familia are nevoie, în aceste momente, de liniște și respect. Doar că, în timp ce familia Anei preferă discreția, soacra victimei, Tincuța Vasiliu, a început să dea interviuri prin presă în care a dezvăluit câteva lucruri nu tocmai plăcute despre nora decedată.

Într-un interviu oferit pentru mama lui Gabriel de la Puterea Dragostei a lăsat de înțeles că nora ei nu era tocmai o sfântă.

„Au mai fost certuri, nimic de zis. Am primit niște lucruri foarte urâte despre ea, îmi pare rău că trebuie să spun asta, și m-a dezamăgit complet complet. Că eu nu știam ce face. Da, nu că prostituție. Am primit niște poze urâte cu … alți bărbați, iar de acolo a început cearta între mine și ea. Am zis că mi-a nenorocit copilul, că și-a bătut joc de el. Și acum că este închis nu trebuie să facă așa și tot așa … Mă înțelegeți?”, a declarat, pentru sursa citată, mama lui Gabriel de la Puterea Dragostei.