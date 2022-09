Ce se întâmplă cu întâlnirea dintre Neluțu Varga și Dan Petrescu. Unde se află acum cei doi și când se văd. Exclusiv

Tehnicianul a avut o la conferința de presă premergătoare întâlnirii cu FC Argeș, a confirmat toate informațiile oferite de FANATIK, și a declarat că urmează să aibă o întâlnire cu patronul.

Dan Petrescu și Neluțu Varga au decis să amâne întâlnirea

Neluțu Varga și Dan Petrescu au stabilit ca întâlnirea să aibă loc marți, la București, însă aceasta a fost anulată în ultimul moment, după ce tehnicianul a acuzat probleme medicale și se teme chiar să nu aibă Covid-19.

”Azi, în jurul orei 12:00 urma să am o întâlnire la București cu Dan Petrescu. Însă, am fost sunat de Dan, iar el mi-a spus că este foarte răcit, posibil să aibă Covid. I-am zis că dacă are simptome de Covid atunci nu e cazul să ne mai vedem, deoarece nu vreau să risc nimic.

Eu vreau un raport și o analiză clară de la el cu privire la aceste rezultate proaste din ultimul timp. Îl consider și pe Contra un antrenor foarte bun, dar vreau să știți că nu am avut nicio discuție cu el. Până nu voi discuta clar cu Dan Petrescu nu vă pot anunța nimic”, a declarat Varga, pentru .

Din informațiile FANATIK, cei doi au convenit ca întâlnirea să aibă loc joi, 22 septembrie, dar doar în momentul în care Dan Petrescu se va simți mai bine.

Petrescu mizează pe clauza salvatoare

La scurt timp după ce Dan Petrescu a avut acea conferință de presă în care a tunat și a fulgerat, patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga, a ieșit public și i-a dat o tehnicianului care a reușit cele mai mari performanțe din istoria clubului din Gruia.

Mai mult, finanțatorul ardelenilor a început deja negocierile pentru a aduce un alt antrenor. FANATIK a aflat că , liber de contract după despărțirea de Al Ittihad. ”Guriță” a mai fost în calcule la CFR și după ce Petrescu a plecat în iarna lui 2020.

”Bursucul” este, însă, liniștit în privința viitorului său. Clauza de reziliere îl îmbogățește. Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga va trebui să-i achite antrenorului în cazul în care va decide să-l dea afară. Însă patronul nu este dispus să plătească această sumă și încearcă să-l convingă pe Petrescu să renunțe în totalitate la bani.

Simțind pericolul, după meciul câștigat cu FC Argeș, Dan Petrescu și-a mai nuanțat discursul cu privire la plecarea sa. El nu a vrut să comenteze afirmațiile patronului, a confirmat faptul că va exista o întâlnire, dar a lăsat să se înțeleagă că .