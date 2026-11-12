Sport

Ce se întâmplă cu Ionuț Radu după ce a refuzat naționala. Anunț oficial făcut de Celta Vigo

Flaviu Popa
12.11.2026 | 17:53
Ce se intampla cu Ionut Radu dupa ce a refuzat nationala Anunt oficial facut de Celta Vigo
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Ionuț Radu nu joacă în Cupă cu Celta Vigo. Foto: Hepta
Portarul Ionuț Radu a refuzat convocarea la echipa națională a României pentru meciurile din Nations League, acuzând dureri la umărul drept. Mai apoi a fost titular în meciul echipei Celta Vigo.
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Ionuț Radu nu a venit la echipa națională a României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Nations League, acuzând dureri la umărul drept, însă a jucat pentru Celta Vigo în campionat, în Primera Division. În mod evident, acest eveniment nu a trecut neobservat și multă lume l-a criticat pe Radu că „s-a dat lovit” pentru a evita naționala.

Ionuț Radu nu va face parte din lotul lui Celta Vigo în Cupa Spaniei, cu Salamanca

Cu toate acestea, portarul a clarificat totul printr-un mesaj lung postat pe Instagram. Radu a explicat că trebuie să urmeze un tratament special pentru a-și rezolva problemele la umăr. Mai mult, în cea mai recentă etapă din campionat, Radu a jucat accidentat, probabil cu celebrele „infiltrații” care îi permit unui jucător să nu simtă durere câteva ore, însă nu rezolvă problema pe termen lung.

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Acum, spusele lui Radu par să se adeverească, pentru că antrenorul său de la Celta Vigo a decis să-l lase în afara lotului pentru meciul din Cupa Spaniei. Astfel, Radu nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul celor de la Celta Vigo cu Salamanca. Acest meci este programat vineri, 13 noiembrie, de la ora 22:00.

„Antrenorul Claudio Giraldez i-a lăsat pe Radu, Javi Rodriguez, Rueda și Moriba să se odihnească, în timp ce Sebastian Caceres se află la echipa națională a Uruguayului. Borja Iglesias, Miguel Román, Starfelt, Alvaro Nunez și Jones El-Andellaoui sunt în continuare indisponibili din cauza accidentărilor”, au scris cei de la Marca.

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Ionuț Radu are 16 meciuri pentru Celta Vigo în acest sezon. Nu a primit gol în 6 partide

Ionuț Radu a apărat în 16 meciuri pentru Celta Vigo în actuala stagiune, reușind să nu primească gol în șase dintre ele. Cu toate acestea, la echipa națională în Nations League, Radu a jucat slab, în nota echipei, și a primit o căruță de goluri. Cu toate acestea, selecționerul Gică Hagi și-a asumat toate aceste înfrângeri, considerând că a făcut o serie de experimente pentru a vedea cine merită să vină la națională și cine nu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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