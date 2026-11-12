Ce se întâmplă cu Ionuț Radu după ce a refuzat naționala. Anunț oficial făcut de Celta Vigo

Ionuț Radu nu a venit la echipa națională a României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Nations League, acuzând dureri la umărul drept, însă a jucat pentru Celta Vigo în campionat, în Primera Division. În mod evident, acest eveniment nu a trecut neobservat și multă lume l-a criticat pe Radu că „s-a dat lovit” pentru a evita naționala.
Cu toate acestea, portarul a clarificat totul printr-un mesaj lung postat pe Instagram. Radu a explicat că trebuie să urmeze un tratament special pentru a-și rezolva problemele la umăr. Mai mult, în cea mai recentă etapă din campionat, Radu a jucat accidentat, probabil cu celebrele „infiltrații” care îi permit unui jucător să nu simtă durere câteva ore, însă nu rezolvă problema pe termen lung.
Acum, spusele lui Radu par să se adeverească, pentru că antrenorul său de la Celta Vigo a decis să-l lase în afara lotului pentru meciul din Cupa Spaniei. Astfel, Radu nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul celor de la Celta Vigo cu Salamanca. Acest meci este programat vineri, 13 noiembrie, de la ora 22:00.
„Antrenorul Claudio Giraldez i-a lăsat pe Radu, Javi Rodriguez, Rueda și Moriba să se odihnească, în timp ce Sebastian Caceres se află la echipa națională a Uruguayului. Borja Iglesias, Miguel Román, Starfelt, Alvaro Nunez și Jones El-Andellaoui sunt în continuare indisponibili din cauza accidentărilor”, au scris cei de la Marca.
Ionuț Radu a apărat în 16 meciuri pentru Celta Vigo în actuala stagiune, reușind să nu primească gol în șase dintre ele. Cu toate acestea, la echipa națională în Nations League, Radu a jucat slab, în nota echipei, și a primit o căruță de goluri. Cu toate acestea, selecționerul Gică Hagi și-a asumat toate aceste înfrângeri, considerând că a făcut o serie de experimente pentru a vedea cine merită să vină la națională și cine nu.