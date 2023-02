Ce se întâmplă cu Iulian Cristea după problemele medicale din CFR Cluj – FCSB 0-1. Exclusiv

FANATIK l-a pus sub lupă pe Fundașul oaspeților nu mai jucase un meci oficial din vara lui 2022. Deși a avut o prestație solidă, internaționalul român n-a rezistat decât până în minutul 83.

Iulian Cristea răsuflă ușurat după ce a ieșit accidentat din derby-ul CFR Cluj – FCSB 0-1

Cristea a făcut în premieră cuplu cu Joonas Tamm, iar cei doi s-au descurcat foarte bine în fața atacanților de la CFR Cluj. Totuși, cu puțin timp înainte ca Malcom Edjouma să dea golul victoriei, românul a acuzat probleme musculare și a cerut schimbare. În locul său a fost introdus Denis Haruț, singura variantă de stoper de pe banca vicecampioanei.

FANATIK a aflat în exclusivitate verdictul accidentării lui Iulian Cristea. Aceasta nu este deloc una gravă, a suferit doar niște crampe, iar motivul pentru care fundașul central în vârstă de 28 de ani a fost schimbat a fost pentru că nici el și nici staff-ul roș-albaștrilor n-au vrut să riște.

Din informațiile obținute de site-ul nostru, nu doar Cristea, ci toți fotbaliștii care au jucat în CFR – FCSB 0-1 au fost expuși unui pericol imens din cauza stării gazonului. În repriza a doua terenul era înghețat, iar temperatura resimțită la nivelul său era una înfiorătoare: minus 12 grade Celsius!

Antrenorul gazdelor s-a văitat de condițiile de joc încă dinaintea partidei: „Mi se părea normal să jucăm în alte condiții. Ca jucător am jucat cu Spartak Moscova. Dar ca antrenor, deși am fost și în Rusia, nu am prins așa ceva. În 700 de meciuri nu am mai jucat pe așa frig.

Terenul arată bine, s-a muncit și de la club, fanii. Dar la așa frig e posibil orice”, a declarat Dan Petrescu înainte de CFR – FCSB 0-1.

Ce accidentare l-a ținut departe de gazon pe Cristea timp de jumătate de an

Iulian Cristea a îmbrăcat în premieră tricoul FCSB-ului în acest sezon de SuperLiga. El nu mai jucase într-un meci oficial al roș-albaștrilor din primăvara lui 2022, când, în chiar ultima etapă, la Buzău, vicecampioana a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1.

Stoperul cumpărat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 150 de mii de euro s-a „rupt” însă la partida pierdută de echipa națională în Muntenegru, scor 0-2. FANATIK a anunțat în exclusivitate .

După ce a fost ținut pe bară timp de șase luni din cauza acelei accidentări cumplite la genunchi, Iulian Cristea a revenit pe gazon în stagiul de pregătire din Turcia al roș-albaștrilor. Într-un amical cu Pogon, Cristea nu

Având în vedere că problemele medicale din Gruia nu sunt unele grave, e de așteptat ca Iulian Cristea să facă pereche cu Tamm și în runda viitoare, atunci când FCSB o va înfrunta în deplasare pe FC Voluntari. Deși revine după suspendare informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.