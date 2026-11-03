Ce se întâmplă cu Jesus Owono, portarul implicat în accidentul în urma căruia a murit Jesús de Miguel. Ce prevede regulamentul

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Finalul partidei dintre CD Tenerife și FC Andorra, din etapa 12 a La Liga 2, 2-2, a consemnat un moment tragic. Jesus de Miguel, atacantul gazdelor, a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul Jesus Owono și a fost transportat de urgență la spital. La mai puțin de 24 de ore de la incident, fotbalistul lui CD Tenerife a decedat.

Cum s-a produs coliziunea

Ghinionul face ca acest incident să se fi întâmplat fix în ultimele minute ale partidei. În prelungiri, scorul dintre Tenerife și Andorra era 2-2. O tentativă de pasă peste apărare este interceptată de un fundaș al echipei gazdă, care trimite imediat o minge lungă spre poarta adversă. Intrat pe parcurs, atacantul Jesus de Miguel, în vârstă de 30 de ani, a plecat în urmărirea balonului.

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Ochii săi au fost ațintiți în tot acest timp doar pe minge, fapt pentru care nu a observat viteza cu care portarul Jesus Owono a ieșit din poartă pentru a respinge balonul. Goalkeeperul l-a lovit violent cu genunchiul în piept pe atacantul lui Tenerife. Acesta s-a ghemuit de durere, iar după doar câteva secunde a intrat în stop cardiorespirator.

În ce condiții poate fi sancționat un portar. Jesus Owono riscă ani grei de închisoare

ar ridica probleme destul de mari din punct de vedere juridic pentru Jesus Owono. Conform codului penal spaniol, oricine provoacă un deces din culpă gravă cu închisoare de la unu la patru ani. În cazul în care judecătorii vor decide că intervenția portarului nu a fost una de o brutalitate ieșită din comun, poate primi amendă penală sau închisoare între 4 și 18 luni, arată .

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De menționat este că decesul atacantului nu stabilește automat vinovăția lui Jesus Owono. Mai întâi, autoritățile spaniole vor trebui să analizeze înregistrările video ale fazei de joc și să stabilească, prin rapoarte medicale, că moartea lui Jesus de Miguel a fost influențată strict de lovitura încasată.

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Totuși, portarul ar putea avea o portiță de salvare. În Spania, fotbaliștii sunt protejați prin lege, fiind cunoscute riscurile fizice legate de sport. Astfel, contactele violente care fac parte din dinamica jocului nu sunt sancționate juridic. Totuși, pentru a păstra imunitatea sportivă, trebuie dovedit că intervenția este justificată în contextul fazei de joc.

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Owono este devastat de decesul lui Jesus de Miguel

Portarul s-a prăbușit imediat după contactul cu Jesus de Miguel, iar aflarea veștii decesului a fost un șoc pentru Owono. Portarul ar fi foarte afectat emoțional de cele întâmplate în ultima etapă din campionat. Mai mult, goalkeeper-ul lui FC Andorra ar dori să ia legătura cu familia lui Jesus de Miguel pentru a-și prezenta scuzele.

”Jesus Owono, vă puteți imagina. Este devastat pentru că, evident, nimeni nu s-ar gândi vreodată la cineva care ar dori să facă rău unui coleg în acest fel. Andorra subliniază că nu a existat nicio intenție rea în niciun moment, recunoscând că a fost o ieșire nepotrivită, o acțiune care a mers teribil de prost și, aș spune, excesivă și violentă, dar insistă că nu a existat nicio intenție de a provoca rău.

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Owono, căruia nu-i place să audă un stadion întreg strigând «ucigașule, ucigașule», și-a închis chiar și contul de Instagram după toate criticile pe care le-a primit. Intenția sa este să contacteze familia lui Jesus de Miguel sau pe cineva apropiat personal, atunci când va fi momentul potrivit. Vrea să o facă mai întâi în privat, înainte de a face orice declarație publică”